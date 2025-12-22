Renovables en el Perú: 2026 como punto de inflexión

Viene un año crucial para el sector renovable nacional. La urgencia de diversificar la matriz energética, la demanda creciente y las metas de sostenibilidad exigen cambios regulatorios. Estas proyecciones se compartieron en el ExpoSolar 2025, donde se reafirmó que el país no puede desaprovechar esta oportunidad de liderazgo energético regional.

La primera clave será el reglamento para viabilizar nuevos proyectos renovables. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya publicó dos proyectos de decreto supremo esenciales: uno que regula la coordinación de la operación de los sistemas aislados y otro sobre contrataciones de electricidad para usuarios regulados. Ambos vienen de la Ley 32249, que busca promover competencia, reducir tarifas e incorporar más participación de fuentes limpias.

Otro cambio relevante llegará con la entrada en vigor de ciertas modificaciones a la Ley 28832, que habilita el almacenamiento de energía entre los servicios complementarios del sistema eléctrico. La normativa tiene el potencial de cambiar la actual situación, donde no es posible desarrollar instalaciones de almacenamiento independientes. El reto será diseñar mecanismos tarifarios y contractuales que remuneren su aporte real al sistema.

La tercera clave viene del financiamiento privado. Perú ya tiene más de 60 proyectos renovables en cartera en un contexto donde los contratos de compra de energía (PPA) se consolidan como instrumento de viabilidad, incluyendo PPA financieros o virtuales, que aseguran ingresos de parte de contrapartes con calidad crediticia sin entregar energía físicamente, siendo mecanismo de repago para estructurar un financiamiento de proyecto.

Si en 2026 consolidamos un marco normativo predecible para renovables, almacenamiento y PPA financieros, dejaremos de ser un país que mira la transición energética para convertirnos en uno que la lidera. El reloj ya está en marcha y el sector privado está listo para invertir. El Estado debe acelerar para no perder esta carrera.