Rento, el ‘marketplace’ de alquiler vehicular, acelera su operación: en qué consiste y por qué los turistas lo prefieren

El ‘marketplace’ de alquiler vehicular Rento estima alcanzar S/1,5 millones en ingresos al cierre de este año, comenta Jorge Portocarrero, cofundador y Chief Operation Officer (COO) de la ‘startup’. La cifra podría aumentar con las demandas por feriados, agrega.

“Probablemente van a ser más. El 60% de los ingresos de la plataforma va destinado a los propietarios”, añade a Día 1.

En esa proyección, el ejecutivo cuenta que esperan llegar a unos 12.000 días de alquiler registrados en este 2025 .

Esto se debe al aumento de demanda en alquiler de autos, por el crecimiento de pedidos en zonas como Arequipa, Cusco, Piura y Trujillo, y por la inversión en utilizar inteligencia artificial generativa en la plataforma.

Además, señala que actualmente hay espacio para crecer con clientes extranjeros, dado que actualmente el 92% de personas que viven en el país reservan un vehículo en Rento y un 8% son turistas extranjeros .

Portocarrero explica que en el sector de alquiler vehicular en general, los turistas del exterior representan el 30% de las reservas.

Ejemplo de ello son las zonas de Arequipa, Cusco, Piura y Trujillo, donde observan pedidos de turistas extranjeros, mientras que en otras zonas las reservas son por demanda interna.

Cabe mencionar que las reservas vehiculares habían aumentado 100% antes de Fiestas Patrias.

Renting vehicular. / Tramino

Inversión

Justamente, Portocarrero comenta que en lo que va del año han invertido US$30.000 en inteligencia artificial generativa. Con ello, pueden atender las consultas que reciben en sus cuentas de redes sociales.

“La idea es tratar de convertir esas consultas en un alquiler. Nos llegan aproximadamente entre 13.000 y 15.000 consultas al mes. Somos una ‘startup’, somos cuatro a cinco personas que atienden esto y atendemos al 20% en el momento, el otro 80% nos demoramos un poco en atenderlos”, señala.

Renting vehicular. (Foto: Mareauto)

Hacia fin de año, esta inversión en inteligencia artificial llegaría a unos US$60.000, estima, y la inversión total de la ‘startup’ llegaría a unos US$100.000.