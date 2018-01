¿Repsol y Primax van por Pecsa?

¿Pecsa está en venta? El rumor de que la segunda cadena de estaciones de servicios más grande del país se encuentra a punto de ser vendida encendió la expectativa del downstream (distribución y comercialización) de hidrocarburos en las últimas semanas.

De hecho, todos los actores del mercado consultados por Día1 refirieron estar al tanto del proceso de venta. Y, más aun, señalaron a dos posibles compradores: la española Repsol (Refinería La Pampilla) y la peruana Primax (Grupo Romero).

“Lo que nos sorprende es que la venta no haya sido cerrada ya, pues llevamos oyendo de ella hace desde hace semanas”, indicó una fuente del midstream (almacenamiento y comercialización al por mayor) que sigue con interés el tema.

Según esta versión, Pecsa habría puesto en venta su negocio de grifos y recibido ofertas de varios interesados, entre ellos Gazel, su ex socio en el negocio de gas natural vehicular (GNV). Sin embargo, solo dos propuestas habrían concitado su atención: las de Repsol y Primax.

De acuerdo a una segunda versión, la peruana habría recibido sólidas ofertas de compra por parte de las dos anteriores, y estaría evaluando cuál aceptar.

PECSA DA SU VERSIÓN

Para dilucidar esta cuestión, Día1 se comunicó con Pedro Martínez, presidente de Pecsa.

En una misiva a esta publicación, el ejecutivo admitió el interés de dos empresas, pero aclaró que las ofertas fueron rechazadas del mismo modo que otras similares en la última década. Cabe recordar, por ejemplo, que Petrobras no tuvo éxito en comprar Pecsa en el 2008.

“En meses recientes, hemos recibido un par de muestras de interés que, igualmente, hemos evaluado y descartado cordialmente. A la fecha, no hay ningún acuerdo ni compromiso alguno”, asegura Martínez. Esta versión fue secundada por Primax.

Sin embargo, queda pendiente la interrogante: ¿por qué Repsol y Primax querrían comprar Pecsa?

MOVIDAS EN EL MERCADO

La respuesta, según el especialista en hidrocarburos César Gutiérrez, habría que encontrarla en el sur del país, donde la renovada demanda de combustibles por parte de la minería viene generando un verdadero ‘rally’ entre los distribuidores de hidrocarburos.

Es el caso de Pecsa, que alista un terminal para diésel y gasolinas en Mollendo hacia el 2019.

Y también el de Trafigura, gigante internacional dedicado a la comercialización de petróleo, combustibles y minerales.

“Trafigura también alista una inversión de este tipo en el sur. Y no solo eso, ha comprado una importante cadena de grifos en la zona, negocio que querría ampliar. Si sus planes prosperan, no solo Pecsa no podrá competir (se enfrentaría a un coloso), también Repsol y Primax tendrán fuertes problemas”, explica Gutiérrez.

Anota que esta amenaza motivaría que Repsol y Primax estén pensando en asegurar sus puntos de venta.

“Y Pecsa es una gran oportunidad, debido a la posición estratégica de sus grifos, que constituyen su principal fortaleza”, apunta.

COOPERATIVA DE GRIFOS

Sin embargo, Gutiérrez y otros expertos advierten que no todo está dicho, pues ofertas ulteriores podrían hacer mella en Pecsa, dada su particular conformación.

“Pecsa no es una empresa ni un consorcio, es una cooperativa de propietarios de grifos, donde Pedro Martínez es el rostro visible, debido a su connotación pública”, apunta un ex ejecutivo de una empresa petrolera.

En pocas palabras, se trata de una asociación de griferos independientes que se consolidan bajo una personalidad jurídica, para hacer compras en conjunto, pero que mantienen su libertad de acción.

La fortaleza de Pecsa depende, por tanto, de su masa crítica de asociados, lo que le permite consolidar una fuerte demanda y obtener un precio preferencial cuando compran combustibles a Petro-Perú o La Pampilla.

¿Qué sucedería si algunos asociados consideran que les conviene más vender sus grifos? Queda esa incógnita.

