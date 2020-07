El sector gastronómico ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Pero no se ha quedado de brazos cruzados en esta etapa de crisis. La palabra reinvención ha sonado mucho en estos días.

En el caso del reconocido chef Mitsuharu Tsumura, chef y líder del restaurante Maido, la pandemia le dio un empujón a un proyecto que ya tenía en mente hace unos años, bajo otro nombre. Así, ‘Micha en casa’ nació como un concepto más asequible, que busca democratizar la cocina y pueda llegar a más peruanos. Y que ha llegado para quedarse, incluso luego de esta etapa de confinamiento en las casas.

“En el Perú, probablemente ni el 0,1% de personas ha ido a mi restaurante. Y mi sueño es que mientras más gente pueda probar lo que uno hace eres más feliz. Es lindo que te digan qué lindo probar tu comida por primera vez”, señaló el chef del restaurante considerado como el mejor de Latinoamérica por los 50 Best.

En la carta de Micha en casa, se pueden encontrar platos casuales y pensados para el delivery, pero también otros que fueron inspirados o descontinuados de Maido.

“La carta es prácticamente todo lo que te provoca, es lo que quisieran comer en su casa. Micha en casa es un resumen de las cosas que más me gustan, desde un maki, que ya no lo tenemos en Maido y que la gente los reclamaba; hace cuatro años no los tenemos, y era un tema [buscar] dónde podemos ponerlos. Y justamente vivirán acá en Micha en casa. [...] Nunca pensé que la hamburguesa o el MFC (Micha Fried Chicken) que es básicamente un pollo frito super crocante sean unos de los ítems del menú que se muevan más”, dijo el chef.

Entre otros platos que se podrá encontrar, también están el sánguche de panceta, el tacuchaufa, el cheesecake, los churros y más.

LA APUESTA POR LA MASIFICACIÓN DEL DELIVERY

El concepto Micha en casa vio la luz el 3 de junio. Han venido operando con el take out y con delivery propio a Miraflores, San Isidro y Barranco. Sin embargo, esta semana estrenaron su alianza con la app de delivery Glovo, con el fin de expandir sus zonas de reparto a más distritos.

“La cobertura la estaremos ajustando en la medida que vayamos atendiendo las zonas. Iniciaremos con Lima moderna, donde se encuentra la cocina de Maido, con un radio de 5 kilómetros de acción. Y con la programación de pedidos nos daremos una mayor flexibilidad para quizá llegar a zonas mas alejadas, pero la intención es cubrir toda Lima moderna”, precisó Alonso Núñez, gerente general de Glovo Perú.

¿Hasta dónde llegarán los repartos por ahora? Por el momento, Magdalena, Lince, Surquillo, San Borja, Miraflores, San Isidro, Barranco, Jesús María, Surco y parte de La Victoria y San Luis

En esta etapa, agregó Núñez, la app de delivery tendrá una flota dedicada a Micha en casa. La propuesta pensada entre Glovo y Micha es que habrá una programación de pedidos para asegurar la mejor operación de la cocina; además de que servirá para que los usuarios se anticipen a la restricción de horarios del toque de queda.

“La idea a mediano plazo es que Micha en casa esté entre el top 50 de marcas más vendidas de Glovo y no tenemos duda de que lo harán”, comentó.

Por ahora, Micha en casa opera desde la cocina de Maido, y lo seguirá haciendo hasta que esté listo el dark kitchen que vienen preparando en el límite de Surco con Miraflores, lo cual les brindará un campo de acción bastante mayor, indicó el reconocido chef. Espera que la migración se realice a fines de agosto.

Las expectativas son altas. El dueño de Maido no teme en proyectarse y apuntar a que el concepto de Micha en casa no llegue solo a Lima, sino a provincia (a las siete ciudades del país a las que llega Glovo de momento).

“La meta es que esta cocina mientras a más gente pueda llegar, mientras más cocinas podamos colocar en la ciudad y otras del país será más fácil llegar a más distritos y regiones. Estamos iniciando, esto será un proceso de aprendizaje mutuo. Lo primero que cuidaremos es la calidad, no solo de la comida sino de los protocolos de bioseguridad”, agregó.

Asimismo, Mitsuharu Tsumura afirmó que se ha hablado de la posibilidad de que en el futuro el concepto se traduzca a un local con puerta a la calle y pueda recibir a comensales.

“Sí está en los planes, porque este concepto lleva mi nombre y sí es un espacio que cuando se vuelva a una normalidad, cuando la gente esté más segura y tranquila, ya puedan convertirse en pequeños espacios, donde la gente pueda comer en el mismo lugar. De ahí saldrían los deliverys de Glovo que nos permitiría acercarnos a más gente”, indicó.

LA ESPERA CONTINÚA PARA MAIDO

Aunque recientemente se aprobó el protocolo que permite la atención en salón de los restaurantes desde el lunes 20 de julio, la fecha de apertura para Maido es el 1 de setiembre, dado que los costos operativos con el aforo reducido aprobado a la fecha no les será rentable.

“Nuestro formato de restaurante no nos permite abrir todavía con un aforo limitado por lo que cuesta nuestra operación. Poner a operar a Maido al 100% y lo que se necesita para operar a puertas abiertas al público, a pesar de atender al 40% [del aforo] es altísimo”, señaló Micha a Día1.

Además, indicó que la atención en salón, con el toque de queda a las 10 p.m., no logrará cubrir el turno de las cenas, pues en la práctica los locales están cerrando alrededor de las 7:30 p.m. Antes de la pandemia, añadió, la cena en restaurante representaba entre 65% y 70% de la facturación diaria, “porque la gente se queda más tiempo, se pide un trago, está más tranquila y no volverá al trabajo”.

No obstante, ‘Micha’ se mantiene optimista de cara a esta segunda etapa en que se retoma la operación en salón, pues significará un canal adicional para el sector para generar más ingresos tras el fuerte golpe de estar en pare por casi dos meses. Reconoce que es un primer paso.

“Muchos van a seguir con delivery, take out y atención en salón, y tendrán más ingresos para sostenerse en el tiempo”, indicó. “Yo sí creo que la gente va a salir a comer; no masivamente pero sí hay un publico que saldrá a los restaurantes”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Conoce cómo será la atención en los restaurantes