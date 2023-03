Desde mi posición profesional, bastante privilegiada, pocas han sido las veces en las que me he sentido menos valorada que un hombre o minimizada por ser mujer. Eso no quiere decir que este tipo de ocasiones hayan faltado. La brecha salarial existe, y los jefes o compañeros de trabajo machistas también. Y, aunque no sea un tema que empuje de manera activa en mi vida personal, no podría imaginar un futuro sin la esperanza de que algún día, a punta de perseverancia y mejoras educativas y financieras para las mujeres, la brecha sea casi inexistente. En sencillo y sin ánimos de minimizar la complejidad del tema, es simplemente injusto que un hombre gane más que una mujer si su trabajo es el mismo y entrega buenos o mejores resultados. ¿Por qué tendría una mujer que ganar 50%, 60%, 10% o 5% menos que un hombre?

“El mundo rural es el que necesita de mayor atención y políticas ad hoc” María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día de El Comercio.

La disparidad de las condiciones en las que vivimos y sobrevivimos las mujeres en el Perú es inmensa, y por lo tanto existen infinitas necesidades. El sector rural muestra problemáticas distintas al sector urbano. Mientras que el mundo rural es el que necesita de mayor atención y políticas ad hoc de manera más urgente sobre todo en el sector agrícola, en el mundo urbano la situación de las mujeres que trabajan en sectores como comercio y servicios, sobre todo después de la pandemia, solo ha empeorado. A luz de las cifras actuales de la brecha de género, queda claro que avanzamos, regresionamos a raíz de la pandemia, y ahora es sobre esa base que debemos movilizar nuestros esfuerzos.

Pero, a pesar de la brecha, en el mundo corporativo ya existen mujeres que generan y reportan resultados desde la primera línea de mando. Ellas, aunque pocas, son ejemplos a seguir en sectores como la minería, el consumo y la tecnología. En esta edición, ponemos el reflector en los logros de tres mujeres que juegan en las grandes ligas, y con sus historias mostramos que aunque hay aún mucho por hacer en aras de lograr la igualdad de oportunidades, su trabajo ya ayuda e impulsa a despejar el camino para otras mujeres.