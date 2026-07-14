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Resumen

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Las temperaturas inusualmente altas y la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte entre finales del 2026 e inicios del 2027 ya empezaron a cambiar la estrategia del comercio peruano. Desde Gamarra hasta las grandes cadenas de retail, las empresas están replanteando compras, acelerando descuentos y ajustando su logística para enfrentar un escenario en el que el invierno prácticamente no llegó y las lluvias amenazan con afectar el consumo durante el verano.

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