Se revierte ritmo negativo en la venta de PC

El año pasado, como consecuencia del fenómeno de El Niño, las ventas de computadoras cayeron en el ‘retail’, sobre todo en la costa norte. A ello se sumó la crisis política, lo cual contribuyó a que se mantenga una baja del 17%, según IDC. Este año los analistas tenían una expectativa de mejora, pero sin revertir el saldo negativo. La realidad superó las previsiones.

Según José Luis Cámere, director general de HP Inc, el consumidor recuperó su dinamismo habitual en el norte y se logró a nivel nacional una buena campaña ‘Back to school’. Solo entre febrero y mayo las ventas de PC en el ‘retail’ crecieron un 7%, según la data que proporciona GFK, refirió.

Para las dos primeras semanas del Mundial de Rusia 2018, los proveedores del ‘retail’ eran pesimistas. Les habían advertido que las venta caerían un 15%, porque las compras se concentrarían en los televisores. Esto, sin embargo, no sucedió. Las PC registraron un alza del 10%.

A nivel de la marca HP, dijo, el crecimiento fue del 16% en computadoras. Esto fue posible porque se aliaron al eslogan “hincha peruano” al jugar con las siglas de la marca: H y P en sus campañas promocionales.

A nivel de impresoras, agregó, el resultado fue aun más satisfactorio: tuvieron 60% más ventas en comparación con el año pasado. Esto fue posible porque se incluyó dentro de la caja de las máquinas como regalo un polo de la selección.

“El consumidor sabe que necesita renovar su equipo y cuando ve una promoción como esta, tan emocional, lo que hace es adelantar la compra para obtener el beneficio”, explicó.

PANORAMA POSITIVO

Cámere considera que para el segundo semestre el mercado se mantendrá con rangos positivos. La compra a nivel estatal, dijo, seguirá estancada debido a la crisis política que aqueja el país, pero el dinamismo del sector consumo hará que se equilibre la balanza.

En el caso de su marca, están optando por el lanzamiento de una nueva serie de equipos y esperan cerrar el 2018 con al menos un 15% de alza.

En términos de participación de mercado, según las estadísticas de Dominio Consultores, la marca cerró el 2017 con liderazgo a nivel de unidades, pero no en valores, pues eran superados por Lenovo. En el primer trimestre de este año, refirió Cámere, se ha revertido este resultado, gracias a una mayor importación de equipos premium. Su meta, aseguró, es mantener ese liderazgo.