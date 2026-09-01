Esto también se refleja en el avance en la tenencia de mascotas que en Lima pasó del 58% al 62% en los últimos tres años, de acuerdo a la empresa de investigación de mercado.

Es más, en un reciente estudio de Global Research Marketing (GRM) y Venta Profesional Group (VPG), el 87% de encuestados en Lima afirma que sus mascotas son consideradas parte de la familia y el 56% las considera sus hijos. Giuliana Reyna, gerenta general de GRM, comenta que esto hace que que el gasto deje de percibirse como una obligación y pase a estar asociado al bienestar, salud y calidad de vida de un integrante más del hogar.

La tenencia de mascotas se ha incrementado en los últimos años, y en el último tiempo se observa que un poco más la tenencia de gatos.

Si vemos el gasto promedio en los engreídos del hogar, hoy alcanza los S/314 mensuales, según la encuesta, lo que evidencia que el cuidado de las mascotas ocupa un espacio relevante y recurrente en el presupuesto familiar.

¿En qué se destina más inversión hoy en día? El 93% resalta que el alimento está entre sus principales gastos, pero también aparecen salud y veterinaria (63%), ‘grooming’ (42%), accesorios (17%) y paseadores (4%). Estos datos muestran que el presupuesto otorgado a las mascotas se está diversificando y que la salud ocupa un punto medular.

Según refiere Alonso Vásquez, Business Development Director de Worldpanel by Numerator, la canasta de alimentos para mascotas hoy representa entre el 3% y 4% de la canasta y en el último año el ticket se ha elevado en 6%.

Alimentos para mascotas representan entre el 3% y 4% del gasto de la canasta básica. (Foto: Difusión)

“La humanización de las mascotas está impulsando una demanda por servicios de salud cada vez más especializados, preventivos y personalizados. Cuando la mascota es considerada parte de la familia, aumenta la preocupación por prevenir enfermedades y acceder a mejores tratamientos, lo que abre oportunidades para especialidades veterinarias, planes de salud y seguros. Estamos frente a un mercado con alto potencial de crecimiento”, anota Reyna.

Seguros para mascotas: un mercado con proyección

La sofisticación del gasto también está abriendo espacio para un negocio todavía incipiente en el Perú: los seguros para mascotas.

Mapfre Perú observa una demanda creciente por este tipo de productos y considera que la categoría todavía tiene un amplio espacio para desarrollarse. Según Ana María del Castillo, directora adjunta de Canales No Tradicionales de la compañía, la tendencia comenzó a hacerse más evidente durante la pandemia y se consolidó en los años posteriores.

Se ha incrementado la adopción de seguros de salud y aseguradoras miran a este mercado con alta proyección, sobre todo en perros. (Jesús Osorio)

“El seguro permite transformar un gasto veterinario imprevisto y potencialmente alto en un costo anticipado y accesible. Estamos viendo una evolución hacia un modelo de atención cada vez más parecido al de la salud humana, que no solo responde ante una enfermedad o un accidente, sino que incorpora prevención, seguimiento y acompañamiento continuo”, menciona.

Mapfre lanzó su Seguro para Mascotas hace dos años y actualmente lo comercializa a través de aliados como SuperPet y Pet Seguro. La cobertura incluye gastos veterinarios por accidentes y enfermedades, según el plan contratado, además de responsabilidad civil y gastos de búsqueda en caso de extravío o robo. Si bien la cobertura es para gatos y perros, precisa que la mayor oportunidad de crecimiento actualmente estaría en los afiliados perrunos.

Los precios públicos vigentes van desde S/126 hasta S/189,90 por seis meses y entre S/232 y S/406 por un año, dependiendo del programa.

Es importante que verifiques que tu mascota sea tratada por un veterinario colegiado.

La compañía estima que el mercado peruano de productos y servicios para mascotas alcanzó los US$499 millones en 2024 y podría llegar a US$680 millones en 2028.

Pacífico Seguros también acaba de entrar a este segmento. La empresa lanzó Pacífico PET en febrero de este año, luego de haber identificado una oportunidad para pasar de las asistencias puntuales a una cobertura especializada.

“A pocos meses del lanzamiento, los resultados vienen siendo positivos”, señala Verónica Aita De Marzi, gerente de Líneas Personales de Pacífico Seguros. A la fecha, el portafolio está compuesto principalmente por perros, que representan el 78% de las mascotas aseguradas, mientras que los gatos representan el 22%.

Más del 40% de quienes han contratado Pacífico PET son clientes nuevos para la compañía, según indica la ejecutiva. El producto cuenta con tres planes —Esencial, Plus y Premium— con primas mensuales de S/24,90, S/34,90 y S/44,90, respectivamente.

Se han diversificado las especializaciones médicas para las mascotas. / Alessandro Currarino

El seguro permite atender a la mascota con el veterinario de preferencia y gestionar posteriormente el reembolso de manera digital. Además de accidentes y enfermedades, los planes pueden incluir beneficios como teleconsulta veterinaria, vacunas, desparasitación, exámenes preventivos y otros servicios, según el nivel de cobertura.

Para los próximos cinco años, De Marzi estima que el seguro de mascotas deje de ser un producto de nicho y se consolide como una categoría habitual dentro de los seguros personales, especialmente entre consumidores jóvenes, urbanos y digitales.

La llegada de nuevos productos aseguradores muestra cómo el mercado comienza a incorporar a la mascota dentro de la planificación financiera del hogar.

El bienestar de los peludos compañeros se está volviendo parte esencial del presupuesto familiar de los hogares que tienen una o más en casa. Foto: ¡Stock.

Del veterinario al centro comercial y la vivienda

El nuevo papel de las mascotas también está modificando los espacios de consumo. Los centros comerciales han comenzado a responder a un visitante que ya no necesariamente llega solo o acompañado únicamente de otros humanos. José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), señala que la presencia de mascotas ha aumentado de manera importante.

En centros comerciales abiertos o semiabiertos, se estima que los visitantes acompañados de mascotas pueden representar entre 8% y 15% del flujo durante los fines de semana.

La política ‘pet friendly‘, además, deja de ser solamente una concesión para convertirse en una herramienta comercial. La lógica es que permitir el ingreso de mascotas puede ampliar las posibilidades de visita y prolongar la permanencia. Según los ‘benchmarks‘ sectoriales citados por ACCEP, una visita promedio puede durar entre 75 y 85 minutos, mientras que en consumidores que utilizan terrazas y espacios ‘pet friendly’ puede superar los 110 minutos.

Aparecen cada vez más espacios petfriendly adaptándose a las nuevas familias y preferencias de consumo. Ser petfriendly puede convertirse en un atributo de diferenciación para el consumidor.

La permanencia adicional abre oportunidades para restaurantes, cafeterías y compras por impulso. Por ello, los centros comerciales están incorporando estaciones de hidratación, dispensadores de bolsas, señalización, coches especiales, ‘pet parks‘c zonas de descanso y actividades de bienestar animal. También aparecen ferias de adopción, campañas de vacunación y eventos para familias acompañadas de sus mascotas.

Así, la mascota deja de ser únicamente una condición que el establecimiento debe tolerar y comienza a convertirse en parte del diseño de la experiencia.

La transformación, además, todavía estaría en una etapa inicial. Lucanera señala que actualmente alrededor del 50% de las personas que realizan las compras ya pertenece a la generación Z y proyecta que esa proporción podría llegar al 70% en 2030. “Hoy tenemos que adaptarnos a ello”, advierte.

Centros comerciales poco a poco habilitan más espacios petfriendly y con ello recursos que se necesitan como dispensadores de bolsas o platitos de agua.

El cambio generacional, entonces, no solo redefine qué productos entran al carrito, sino también qué atributos se valoran, qué categorías crecen y qué nuevas necesidades aparecen alrededor del hogar. Desde alimentos más especializados hasta servicios para mascotas, las empresas enfrentan un consumidor que busca conveniencia, bienestar y soluciones cada vez más personalizadas.

Si las mascotas forman parte de la familia, inevitablemente terminan entrando en una de las decisiones más importantes del hogar: dónde vivir.

En el mercado inmobiliario todavía no son el principal criterio de compra. Precio, ubicación, distribución, número de ambientes y características del proyecto continúan teniendo mayor peso. Pero, el atributo ‘pet friendly‘ comienza a funcionar como elemento de diferenciación.

El 56% de los encuestados de GRM y Venta Profesional Group en Lima, este año, indica que considera a las mascotas como hijos.

Miguel Deústua, director gerente de Tribeca Inmobiliaria, señala que más que una demanda específica por departamentos ‘pet friendly‘, esta característica se está convirtiendo en un estándar para ofrecer algún espacio común que facilite la convivencia con mascotas.

Entre las características que aparecen están los ambientes de recreación y las zonas de baño. “Entre un proyecto que no lo tiene y otro que lo tiene, sí es un factor”, sostiene, aunque aclara que todavía no es un elemento decisivo frente a variables como precio o ubicación.

En Binda, el cambio parece avanzar un poco más. Bryan Meza, gerente general adjunto de la inmobiliaria, señala que el interés aparece incluso antes de la visita: los prospectos preguntan por WhatsApp si el proyecto cuenta con zonas para mascotas.

Proyectos inmobiliarios promocionan áreas comunes y espacios petfriendly, pensados para un estilo de vida moderno. Foto: Ter Edificaciones.

Los nuevos proyectos incorporan ‘pet zones‘, áreas de juego, espacios de lavado y baño y áreas exteriores. También se consideran materiales resistentes y fáciles de limpiar. “Probablemente todavía no está por encima de variables como ubicación, precio o distribución, pero puede ser el factor que incline la decisión entre dos proyectos similares”, explica Meza.

El cambio, por tanto, no implica necesariamente construir un “departamento para mascotas”. Se trata de adaptar las áreas comunes y el diseño general a una familia en la que los peludos también participan de la vida cotidiana.