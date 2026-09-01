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Resumen

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Cada vez más proyectos inmobiliarios incorporan espacios y servicios pensados para convivir con animales de compañía, convirtiendo el concepto pet friendly en un nuevo criterio al momento de elegir dónde vivir. ( Imagen creada por ia)
Cada vez más proyectos inmobiliarios incorporan espacios y servicios pensados para convivir con animales de compañía, convirtiendo el concepto pet friendly en un nuevo criterio al momento de elegir dónde vivir. ( Imagen creada por ia)
Por Fiorella Gil Mena, Claudia Inga Martínez

La transformación de las familias peruanas ya está impactando en los patrones de consumo. Los hogares son más pequeños, la maternidad se posterga, crecen las parejas sin hijos y cada vez más personas viven solas o comparten vivienda con familiares, amigos o compañeros o lo que se denomina la familia extendida. En paralelo, las mascotas han ganado espacio dentro de los hogares y también dentro del presupuesto familiar, resalta Javier Álvarez, director senior de Tendencias del Consumidor de Ipsos Perú.

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