Ricoh abre camino a su plan de tres años: más allá de la impresión, hacia la ciberseguridad y tecnología de la información

La empresa de impresoras y servicios digitales Ricoh espera convertir su oficina comercial ubicado en San Isidro en un centro de experiencia para sus clientes, señala Hugo González, country manager de Ricoh Perú, a Día 1.

El objetivo, indica, es que el trabajo para el nuevo centro de experiencia se realice hacia el siguiente año.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“A veces se habla de las soluciones que tenemos, pero es distinto cuando el cliente vive la experiencia del servicio”, apunta.

La compañía, sostiene González, se encuentra aplicando un plan de tres años donde no solo se enfoca en temas de impresión, sino posicionarse ser un integrador de servicios workplace .

Esto significa líneas de negocio como servicios de soporte, soluciones de videoconferencia y de tecnología de la información (TI), ciberseguridad, entre otros.

Country Manager de Ricoh Perú, Hugo González. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El ejecutivo explica que el mercado de servicios de impresión genera US$1.200 millones en América Latina.

En cambio, cuenta que en servicios de IT, el mercado representó US$1.400 millones en la región en el 2025. “Hay un mercado potencial muy interesante”, agrega.

A futuro, la empresa viene evaluando ampliar por un par de años su plan de convertirse en un integrador de servicios.

Justamente, este enfoque tiene como sectores demandantes finanzas, minería e hidrocarburos, contratos con el gobierno, comercio y salud.

En ese sentido, precisa que las medianas empresas, el mundo corporativo y el sector público son los principales sectores de clientes para la compañía.