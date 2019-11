La corporación suiza Roche ha comenzado una “fuerte transición” de su portafolio en Latinoamérica, informa Rolf Hoenger, director de la firma para la región. Se trata de nuevas moléculas, en particular, para enfermedades de alto costo, que reemplazarán fármacos cuyas patentes ya vencieron y hoy se comercializan como genéricos, explica.

En ese sentido, precisa que en el Perú Roche ha solicitado registros sanitarios para un medicamento biológico para tratar la hemofilia, una inmunoterapia biológica para cáncer de mama y un fármaco de síntesis química para la influenza. La firma inició el trámite de solicitud del primer registro en febrero del año pasado; en tanto, del segundo y del tercero, en enero y abril pasados, respectivamente.

El año pasado, en el mundo Roche generó ventas por US$42.331 millones, según información pública de la corporación en su página web. Del total, Latinoamérica representa un 5% de la participación de la facturación global de la firma, de acuerdo a Hoenger. “Eso hace que vemos muy buenas perspectivas porque creemos en la necesidad de estar en la región”, sostiene, en relación a la estrategia de renovación de portafolio.

VENTAS POR RESULTADOS

Para facilitar el acceso a las nuevas moléculas, Roche busca promover en la región el uso del sistema de 'pagos por performance’ para medicamentos que hayan obtenido el aval de las autoridades regulatorias. “Se paga por cuánto realmente beneficio obtiene el paciente por los medicamentos”, aclara el ejecutivo.

No obstante, para que el mecanismo funcione se requiere que exista a priori una infraestructura de información médica digital sobre el universo de pacientes a atender, acota. “Solo se puede implementar un ‘pago por perfomance’ si hay una buena documentación sobre los resultados”, subraya y reconoce que -aunque hay avances- la construcción de dicho sistema está en ciernes en la región. “Si no existe, es un poco difícil (implementarlo), porque ahí no existe un mecanismo (para) controlar si hay los beneficios o no”, agrega.

En ese sentido, Hoenger cuenta que están conversando con los gobiernos de Ecuador y Uruguay para implementar el mecanismo de pago y que en Costa Rica “hay un intento para hacerlo”. ¿Y en el Perú? “En el Perú hay un piloto que está haciendo en este momento, que todavía no está funcionando. Es una colaboración que estamos haciendo. La otra parte debería anunciarlo”, responde, manteniendo la reserva, aunque precisa que la contraparte es privada.

“Creo que en el mundo de la medicina va a eso”, opina el ejecutivo y explica que en la medida que se generan resultados sobre las innovaciones se incrementa la evidencia a favor de la población que las necesita. “Hay grandes beneficios en ese sentido”, concluye.

DATO

►En el mundo. Italia es el país más avanzado en pagos por resultados por medicamentos, indica Hoenger.