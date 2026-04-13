Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam, le cuenta a Día 1 sobre sus aficiones deportivas y su interés por crear empresas. Destaca la virtud del peruano por ser trabajador; aunque considera que deberíamos tener más confianza en nosotros mismos.

¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Me despierto 5:40 a. m. aproximadamente y lo primero es hacer deporte; depende del día, puede ser squash, calistenia o gimnasio.

De los libros que has leído, ¿cuál recomendaría?

Acabo de leer La paciente silenciosa y lo recomiendo mucho. De un lado de negocio, recomiendo The Hard Thing About Hard Things, donde aterriza mucho cómo es emprender.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Mi celular es clave para la mayoría de actividades que realizo.

¿Cine o teatro?

Cine, es de las actividades que más me relajan y divierten.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Claude, ChatGPT, Yape, WhatsApp, bancos, Gmail, Rappi y Hapi.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Disney, definitivamente; es donde pasan la mayor cantidad de deportes y tiene buenas series.

¿El auto de sus sueños?

Land Rover, modelo Range Rover.

¿Destino favorito en vacaciones?

Estoy planeando ir a Japón por luna de miel y es un destino que me interesa mucho conocer.

¿Qué deporte practica?

Juego squash y lo conocí por dos lados distintos: por mi suegra y por amigos, hace 4 años aproximadamente.

¿Cóctel o trago favorito?

Definitivamente, la cerveza.

¿Cuál es su restaurante favorito?

Realizaré un poco de promoción familiar y porque también me gusta mucho: La Tomasita Delicattessen.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Un lugar frente al mar, con buena conectividad, pero sin ruido; me permite pensar mejor, tomar decisiones estratégicas y mantener foco sin distracciones.

Descríbase en 3 palabras

Analítico, constante y enfocado.

¿Tiene algún talento oculto?

Tengo facilidad para identificar oportunidades de negocio y estructurarlas rápidamente, logrando crear negocios de forma muy rápida, con impactos inmediatos; lo descubrí desde muy chico, ya que vengo de una familia de emprendedores.

Una frase que lo defina

El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el valor para continuar.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

McKinsey y JP Morgan me inspiran por su capacidad de combinar rigor analítico con ejecución a gran escala. Son organizaciones que no solo entienden los negocios, sino que influyen directamente en cómo evolucionan las industrias.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Marcos Galperin; ha logrado construir una de las compañías tecnológicas más importantes de Latinoamérica, enfrentando contextos complejos y, aun así, escalando con visión de largo plazo. Me interesaría mucho entender cómo toma decisiones en entornos de incertidumbre.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Siempre he tenido buenas experiencias con mis jefes, pero el que tuve en mis primeras prácticas me marcó mucho, porque me sacó de mi zona de confort y me ayudó a siempre pensar que todo se puede lograr.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Un ex jefe, al inicio de mi carrera, me dijo: No te pagarán por cuánto trabajas, sino por el impacto que generas y también no trabajes esperando tu sueldo a fin de mes, porque tal vez estás en la empresa equivocada.

¿Qué soñaba ser cuando era niño y cuál fue su primer trabajo?Futbolista, y mi primer trabajo fue como practicante en el sector salud.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Haber esperado demasiado para escalar ciertas líneas de negocio. En retrospectiva, en algunos momentos, el riesgo de moverse rápido era menor que el costo de esperar.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

“Cuéntame una situación en la que resolviste algo que no era tu responsabilidad”. Me interesa ver iniciativa real, no solo cumplimiento; mi objetivo es trabajar con personas autónomas.

¿Cuál es su mayor orgullo?

Haber construido equipos que crecen incluso cuando yo no estoy presente. Para mí, eso es verdadero liderazgo.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La baja productividad estructural en Latinoamérica y cómo la gestión del talento (no solo la tecnología) es el verdadero cuello de botella para crecer como región.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

El trabajo; siempre he pensado que el peruano es muy trabajador.

¿Y su principal defecto?

La falta de confianza; considero que nos falta creer más en nosotros. Mejorando esto y combinándolo con la respuesta anterior, podríamos lograr aún más cosas.