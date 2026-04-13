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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Maritza Saenz

Rodrigo Gutiérrez, country manager de Onura Latam, le cuenta a Día 1 sobre sus aficiones deportivas y su interés por crear empresas. Destaca la virtud del peruano por ser trabajador; aunque considera que deberíamos tener más confianza en nosotros mismos.