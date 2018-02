Salud: ¿qué se requiere para mejorar la cobertura?

Desde hace cinco años el sector salud en el Perú recibe el 10% de todo el presupuesto disponible del Estado. Llama la atención, no obstante, que en diciembre del año pasado la Defensoría del Pueblo encontró que de los 198 establecimientos de salud que supervisó, ninguno de aquellos ubicados en Ica, Ucayali, Cusco, Piura, La Libertad, Lima Metropolitana y Puno tuviera siquiera insumos para el lavado de manos.

A pesar de los problemas del sector salud, el presupuesto institucional modificado (PIM) del Minsa para el año 2018 se redujo en 4,6% en relación al monto del año 2017. El gasto público es, por el momento, S/16.856 millones, equivalente al 2,40% del PBI, cuando lo recomendable según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es estar por encima del 6%.

Así el panorama, los obstáculos que enfrentará el Perú para cumplir con el tercer objetivo de la Agenda 2030, promover la cobertura total de salud de calidad, termina siendo un propósito que, de no contar con ayuda complementaria, podría no ser alcanzado.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son solo tarea del Estado. El sector privado tiene una oportunidad de oro para ayudar”, afirma el representante de la OMS en el Perú, Raúl González.

Pero, si las empresas que hacen esfuerzos para ayudar solo buscan beneficios financieros y a corto plazo, “probablemente no aporte nada”, dice Midori De Habich, ex ministra de Salud.

“Va a ser difícil hallar una línea directa de causalidad con sus ganancias, pero como colectivo, el sector privado puede hacer muchísimo para ser socialmente legítimo en su comunidad”, señala.

EFICIENCIA SOCIAL

A la fecha, en el Perú se han construido cuatro hospitales a través de obras por impuestos, entre los que se incluye el de Macusani - Puno (Telefónica y BCP) y César Vallejo - La Libertad (BBVA). Y adicionalmente, hay cinco proyectos similares dando los primeros pasos.

No obstante, para Pablo Lavado, ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, limitarse solo a la construcción de puestos de salud no termina siendo tan eficiente en ayuda social. Lo que se debería hacer, indica, es un diagnóstico de la zona de influencia y diseñar en conjunto con el Estado estrategias que permitan cerrar brechas.

“Quizá el diagnóstico indique que es necesaria una posta, sí, pero también que hay necesidades mucho más urgentes”, apunta el también profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

APOYO DIVERSIFICADO

Durante el 2017, como parte de un programa diversificado de salud infantil en Junín, la empresa Enel realizó 1.558 atenciones médicas, 673 visitas a domicilios para ofrecer consejos en seguridad alimentaria y 480 atenciones odontológicas. Esto además de campañas médicas con la Red de Salud de Chanchamayo, las cuales dieron apoyo en pediatría, gastroenterología y ginecología.

“A veces el Estado no cuenta con recursos para llegar a todas las zonas, por ende, la empresa no puede ser ajena a la situación local”, comenta Rosario Arrisueño, gerenta de Sostenibilidad de Enel Perú.

De acuerdo a Arrisueño, el beneficio radica en que la empresa es reconocida como un ciudadano más de la zona, “y se vuelve verdaderamente útil para la localidad”.

Tal como concluye González, una empresa no puede pensar únicamente en términos económicos, ya que carga también con un compromiso social.

INICIATIVA AL 2030

Para inspirar acción alrededor de los temas de sostenibilidad que requieren de mayor atención en el Perú, la ONU, Perú 2021, KPMG y El Comercio lanzaron la iniciativa Perú por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PODS), que busca hacer conocidos la Agenda 2030 y los 17 objetivos que la sustentan.

La iniciativa tiene dos canales principales: un mix de plataformas digitales (pods.pe) que brinda información clave sobre la Agenda 2030; y un reconocimiento a los esfuerzos que los actores involucrados (empresas de todo tamaño, ONG y emprendimientos) realizan para el cumplimento de la agenda, la cual se entregará en setiembre de este año.

