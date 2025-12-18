Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
San Fernando: cómo va la venta de vales de pavos, las expectativas para la campaña navideña y el nuevo tipo de vale que tendrá
Resumen de la noticia por IA
San Fernando: cómo va la venta de vales de pavos, las expectativas para la campaña navideña y el nuevo tipo de vale que tendrá

San Fernando: cómo va la venta de vales de pavos, las expectativas para la campaña navideña y el nuevo tipo de vale que tendrá

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A menos de 10 días para la Navidad, conversamos con Julio-César Villegas Chirinos, gerente de categoría de Pavo y Cerdo de San Fernando, sobre cómo avanza la colocación de vales de pavo este año, los cambios de tendencias en el mercado y las novedades de la compañía para esta campaña. El ejecutivo nos cuenta que se esperan colocar más de 1 millón de pavos y que, aunque costó, ya se han recuperado las cifras previas a la pandemia. Preparan un nuevo tipo de vale para Navidad, nuevos productos ‘ready to cook’ y ‘ready to hit’, así como formatos que se adapten al crecimiento de canales como las tiendas de conveniencia y ‘hard discount’. En Navidad, se da el 48% del consumo de pavo, indica.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC