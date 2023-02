Pero no solo eso. Rosatel está germinando nuevos planes este año, relacionados a fortalecer la producción de flores para abastecerse y también para los nuevos negocios que tiene encaminados. En conversación con Día1, el ejecutivo comenta que en el Perú son accionistas principales de tres plantaciones de tulipanes, rosas y follajes y que así como son productores en nuestro país, van a desarrollar un negocio de producción en Ecuador.

“Tanto para crear producción allá y también para exportar. Miramos Ecuador y Colombia, que son fuertes en la producción de flores y donde tenemos relaciones con proveedores, pero estamos apostando a que la primera opción sea Ecuador”, explica.

Rosatel se prepara para cubrir la demanda de San Valentín y también otras fechas importantes como el Día de la Madre. / DIANA CHAVEZ

Aunque todavía están decidiendo si será un proyecto que iniciarán solos o junto a un socio estratégico, Pardo apunta a que el proyecto iniciará este año y que esto les permitirá ir tras una diferenciación frente a sus competidores.

Producción local y mayorista

Esta decisión responde también a una menor producción en el Perú, que empezó a verse en pandemia. “La producción de flores en el país venía creciendo con fincas pequeñas de forma importante- aunque aún con un menor tamaño frente a mercados como Ecuador y Colombia-, pero la pandemia hizo que algunas personas que se dedicaban al cultivo de flores las dejaran para cultivar productos de primera necesidad”, recuerda el ejecutivo. Solo los fundos de mayor tamaño se mantuvieron.

Además de que el negocio de las flores también se vio impactado por otros factores internos y externos.

Javier Pardo, gerente general del grupo Grameco, dueño de Rosatel. / DIANA CHAVEZ

De hecho al momento de que muchos productores salieron de la categoría para cultivar productos de primera necesidad, algunos productos que eran muy baratos como follajes, margaritas o crisantemos vieron como sus precios se multiplicaron, llegaron a costar cinco o seis veces más que su precio regular. En su momento, absorbieron una parte de estos y, en otros casos, trasladaron otra parte. Ahora ya está más estabilizado, cuenta Pardo.

Aun así, precisa el ejecutivo, hay un ligero incremento en los precios, ya que todos los costos son más altos que años anteriores, por lo que ahora estos mayores precios son un 10% a 20% más. “Deberíamos tener productos más caros, en teoría, pero al haber creado líneas independientes (marcas como Forever by Rosatel, Massima by Rosatel y Flores para tu casa by Rosatel) nuestro efecto no ha sido tan alto por tener propuestas diversificadas en precio”, detalla.

Despacho de flores y negocio mayorista

El transporte y el despacho les generó inquietud la semana pasada ante el anuncio de los nuevos paros de jueves y viernes, nos cuenta Pardo, por lo que en el mercado de flores estaban un poco preocupados para llegar a Lima en los tiempos correctos para la campaña de San Valentín. Si bien hay variedades de flores que vienen de la costa, Huaraz y Cajamarca, que no presentan inconvenientes, hay algunas rosas y tulipanes que vienen de Arequipa y Cusco.

Actualmente, para cubrir la demanda de fechas especiales como San Valentín o el Día de la Madre, la compañía importa rosas de Ecuador y tulipanes de Holanda, además de la producción local.

Pardo agrega que además de la producción nacional, cuentan con representaciones de flores con una compañía ecuatoriana Rosamor y Espuma Floral, con la que venden como mayorista y, así también, representaciones de otros accesorios de China.

El día central de San Valentín genera la misma venta de un mes completo, de 30 días, cuenta Pardo. (Imagen: vjapratama / Pexels)

Si bien han realizado ventas mayoristas muy puntuales el año pasado, desde este año, se buscará trasladar esta alternativa de venta al por mayor a las franquicias del Perú y en las operaciones del exterior, aprovechando sus nuevos objetivos de fortalecer producción y representaciones.

“Ya hemos vendido a clientes, eventualmente, pero nunca lo hicimos como una estrategia de promover la venta mayorista y a eso apuntamos ahora. Para eso también hemos creado un departamento de venta mayorista este año”, sostiene Pardo.

Los restaurantes de Grameco: Mr. Sushi y Chifa Express

Las dos marcas gastronómicas principales del grupo Grameco, Mr. Sushi y Chifa Express, fueron puestas a la venta hace unos años, pero finalmente no las vendieron. El grupo optó por cambiar de estrategia: franquiciar varios locales nuevos y también locales que eran propios en camino a estabilizar el negocio.

“Hoy la empresa está muy bien y pretende crecer de forma acelerada con franquicias”, afirma.

En el 2020 las marcas se pusieron a la venta, pero luego replantearon la estrategia con ambas.

La reducción del IGV a restaurantes (del 18% al 10%), que estará vigente al 2024, permitió que los negocios tuvieran mejores resultados y que franquiciar sea más atractivo, apunta Pardo.

“Ahora es 50% más rentable ser franquiciado y hay más interesados. Los locales que vendimos también mejoraron sus precios de venta al ser más rentables y tener mayor retorno”, asegura el ejecutivo.

Datos Expansión y campaña Efectos _ Los locales de Arequipa y Cusco, hasta el final de la semana pasada, han tenido una caída del 30% en sus ventas como efecto del cierre de las vías. Tiempos de campaña _ Las flores de mayor duración empezaron a llegar a Lima desde el jueves pasado, previo a San Valentín, y la mayor parte el sábado y domingo. Más locales _ Rosatel reabrirá el local del aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, apenas se autorice el ingreso de familiares y acompañantes el terminal aéreo. Además, apunta a Tacna y evalúa un local adicional para este año.