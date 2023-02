No obstante, Leslie Passalacqua, presidente del gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), considera que la campaña de este año no va a llegar a representar ese 8%. “No va a llegar a lo que estimamos, se ve en varios rubros, como en tecnología o textil, esperamos que recuperes en estos días, pero va a ser mucho menor del 8%, el impulso a las ventas no se está dando ”, sostiene.

Las constantes protestas y bloqueos de vías que empezaron en diciembre son una de las razones que explican esta proyección. “Son casi 40 días en los que se ha estado con la incertidumbre, días en los que tenían que cerrar por temor en Lima y ni qué decir provincias. No solo en ‘malls’ sino los negocios puerta a calle”, comenta la ejecutiva.

Restaurantes y entretenimiento suelen aumentar el flujo de los centros comerciales el 14 de febrero.

Además, con la actual incertidumbre, “los peruanos serán cautelosos con sus compras, ya que están más preocupados por la canasta básica y por los productos de primera necesidad; así que sus compras para este 14 de febrero serán más pensadas”, agrega la presidenta del gremio de Retail. Esto se refleja en el ticket promedio que se espera para esta campaña.

De acuerdo a Passalacqua, este año los peruanos y peruanas gastarán menos en comprar los regalos y en las salidas por San Valentín. El año pasado el gasto fue, en promedio, entre S/190 y S/250. Ahora, el ticket promedio que se observa hasta el momento y el que se proyecta es de S/100 a S/150.

Foto: Jesus Saucedo Olortegui / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

A pesar de ello, se estima que sí habrá un incremento de 3% en ventas durante San Valentín, frente al año pasado, a causa del volumen de las compras, pero que el ticket promedio sí se contraerá. Vale recordar que el año pasado aún quedaban rezagos de ciertas medidas por la tercera ola de COVID-19, que este año ya no tenemos. Flores, restaurantes, entretenimiento son algunas de las categorías que más se activan en esta fecha. En particular lo último es lo que mueve el flujo de visitantes a los centros comerciales el mismo 14 de febrero.

La ejecutiva comenta que estos días coinciden, además, con la temporada de ‘sales’, de liquidación de temporada para activar la siguiente campaña, lo que explica que haya un margen menor.

De acuerdo a la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), las ventas por esta fecha alcanzarán los S/580 millones. Según Juan José Calle, su presidente, comentó a la Agencia Andina, aunque se espera un incremento en las ventas, coincide en que estas serían “tibias”, porque las protestas en las diferentes regiones complicarían esta campaña “golpeando la oferta y demanda”. La venta, así, crecería 10% frente a un día normal.

Passalacqua recuerda que enero fue un mes complicado, justo en un mes en el que empiezan a hacerse despachos de mercadería para las campañas. La venta para los comercios es diaria, por lo que-explica- la incertidumbre afectaba, ya que de acuerdo a lo que ves se determina qué pasará en los siguientes días y si se va a llegar a las cuotas de venta.

De acuerdo a cifras que nos brinda la ejecutiva, con data de Poken, en diciembre el flujo de visitas fue de 11 millones de consumidores, mientras que en enero cayó 35%, siendo 7 millones en los 28 centros comerciales del país y 598 tiendas ‘retail’.

“El ‘retail’ es muy emotivo. Esperamos que estos días sean calmados”, apunta.

Y si bien las promociones y las compras se van a concentran hacia el 14 de febrero, indica que la gran mayoría de operadores ampliarán sus promociones, ya que necesitan recuperar las ventas perdidas por las protestas.

Más campañas

Para la campaña escolar, Passalacqua asegura que los ‘retailers’ ya están surtidos, desde la primera semana de febrero. Pero p royecta que la compra se dé con una mayor intensidad hacia el final de mes debido a la cautela que aún tiene el consumidor respecto al contexto económico y por el susto ante lo que llama el “covid político”, que mantiene a los empresarios y consumidores con incertidumbre. Si abrir o no el negocio, si invertir o no.

“No nos dejan terminar de avanzar”, sostiene. El pico, normalmente, solía ser en estas fechas, en la quincena de febrero.

La campaña escolar empezaría a tener su mayor intensidad de venta hacia final de mes, estima Passalacqua.

Sobre la campaña del Día de la Madre, esta es la más importante de la primera mitad del año para los centros comerciales. Aunque aún está lejos, la ejecutiva asegura que desde Semana Santa empieza a activarse. Y que desde el primer día de marzo ya se empiezan a ver los avances de temporada. Agrega que aún falta observar un poco más para hacer una proyección sobre esta campaña.