Se cae de Maduro

Hugo Chávez y Nicolás Maduro destruyeron Venezuela por 27 años consecutivos. Por eso, cuando en una operación quirúrgicamente estudiada Trump captura a Maduro para ser procesado en Nueva York, se sintió como si se hubiera abierto el candado de las mazmorras. Si bien es cierto que la intención no es salvar la democracia ajena, sino “Make Petróleo Great Again”, hay una doble victoria detrás del insólito hecho.

Como buena ‘marketera’, me corresponde analizar la situación desde mi ángulo profesional. Y no, no hablaré del buzo Nike que Maduro llevaba puesto, ni de cómo se agotó ese modelo en horas, como un inesperado hecho colateral para la marca. Más bien, quiero dar una cifra: en menos de una semana, la noticia superó los mil millones de impactos online a nivel global. Es decir, si una sola persona quisiera ver lo que la humanidad ha visto respecto a esta noticia en una semana, le tomaría 158 años.

Ahora, lo interesante, más allá de la cifra, son los personajes. La combinación de las personalidades de Trump y Maduro es tan hilarante que no me sorprendería que fueran los disfraces más elegidos en carnavales. Es justamente por eso que, si se analizan en detalle las tendencias de estos mil millones de ‘views’, entre el 37% y 40% fueron memes, sátira y parodia. La captura generó una ola creativa mundial de creación de contenidos que reinterpretaron la noticia con humor y se volvieron virales en cuestión de horas. Lo peligroso es que del humor a la desinformación hay una línea muy delgada, sobre todo si el ojo humano no está entrenado para discernir entre la imagen real y la creada por Inteligencia Artificial (IA). Es así como en esta misma noticia, casi el 25% de la información online fue considerada como ‘fake news’ o noticia falsa. Gran parte del contenido fue creado por IA o fue inicialmente contenido real y posteriormente editado, generando enorme confusión.

Qué difícil es darte cuenta que “ver para creer” nunca fue una frase tan inútil, y que eres capaz de cuestionar absolutamente todo lo que ves. ¿Estás seguro que el buzo de Maduro tenía el ‘Swoosh’ de Nike?