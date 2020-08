De las 2 millones de empresas familiares que hay en el país, la mayoría son mypes, comenta Mariana Garland, presidenta de la Asociación de Empresas Familiares (AEF). En entrevista con Día1, hace un análisis de cómo ha sido esta crisis sanitaria para las empresas familiares del país, que son precisamente las que sostienen la economía. Así también detalla los pasos que han seguido para obtener capital y cómo la venta de la empresa o la incorporación de socios son alternativas que evalúan. Gran parte de ellas hoy transita la segunda generación. A su vez, remarca la necesidad de otorgar más créditos con soporte estatal a la medida de las reales necesidades de las empresas y que se acelere el proceso porque en el caso de las mypes, desde la pandemia hasta hoy, están desprovistas de liquidez.

- ¿De qué manera ha impactado la pandemia a las empresas familiares? ¿Cómo afrontan esta situación?

La pandemia ha impactado fuertemente a las empresas. A través de un sondeo que realizamos en AEF hallamos que durante el primer mes del Estado de Emergencia, el 32% de las empresas familiares no estuvo obteniendo ventas. Asimismo, las empresas el 26% de las empresas que operaban y tenían demanda vieron afectada su cadena de abastecimiento. Además, un 19% de las empresas que operaban preveían una crisis económica. Esta compleja situación obligó a que las empresas hagan un análisis de su liquidez, implementen comités de crisis para reorganizarse e incluso reinventarse, a llegar a acuerdos con sus colaboradores,y muchas refinanciaron deudas con sus proveedores, tomaron nuevos créditos o vieron nuevos canales comerciales. Las más afectadas entraron a procesos concursales.

- En este escenario complejo, ¿vieron mejoras en el último mes, desde que se levantó la cuarentena?

Las empresas familiares han sufrido el mismo estrago que todas las empresas, pero muchas han sentido una ligera reactivación económica durante el mes de julio con respecto a los últimos meses de pandemia. Esta reactivación se ha producido porque el empresariado ha gestionado cambios muy importantes dentro de sus organizaciones con mucho esfuerzo económico y también con la colaboración de sus trabajadores. En reuniones con diversas familias empresarias, nos manifestaron que han tenido que innovar e implementar cambios estratégicos de gran alcance. El e-commerce, que permite la venta de productos y servicios de manera digital, ha jugado un rol preponderante en esta pandemia, hemos visto negocios transformarse radicalmente adaptándose a las nuevas necesidades de los clientes, esto es: seguridad sanitaria (protocolos) e inamovilidad (delivery) y el ‘home office’, lo que ha permitido la continuidad de servicios imprescindibles en estos momentos de crisis.

- ¿Considera que las medidas que ha tomado el Ejecutivo han beneficiado a los mypes, que en su mayoría son empresas familiares?

El gobierno ha invertido S/30 mil millones de soles en el programa Reactiva Perú que ha sido dirigido a todo tamaño de empresas, incluyendo las mypes, y el BCR emitió norma para inyectar liquidez a los bancos para reprogramación de créditos (no menores de seis meses), entre otros. No obstante, el problema es que la tasa de informalidad (70% de la economía) se incrementa en el segmento de pequeñas empresas, y esto las excluye de fuentes de financiamiento competitivas incluidas las ayudas del gobierno. Apoyar a este tipo de empresas así como tener un plan para formalizar a la economía es un desafío para el gobierno.

- ¿Cuántas de las empresas que pertenecen a a la asociación de empresas familiares han logrado acceder a los créditos de Reactiva Perú o FAE Mype?

En un reciente sondeo, realizado por nuestra asociación, hemos constatado que un 76% de las empresas asociadas han accedido a dichos créditos, ya sea en su primera o segunda fase, y algunos están a la espera de las respectivas aprobaciones de crédito y desembolsos. La mayoría de las empresas familiares son consideradas mypes.

- ¿Qué opinan de estos créditos? ¿Representaron una ayuda real y con los montos que necesitaban?

Reactiva Perú, un crédito de bajo costo, fue creado con el objeto de promover financiamiento de reposición de capital de trabajo para que las empresas enfrenten sus pagos y obligaciones de corto plazo y así aseguren la continuidad en la cadena de pagos. Al quedar insuficientes, se creó FAE MYPE que está dirigido a la pequeña y mediana empresa. En este caso, creemos que se requiere que se aceleren los desembolsos porque las mypes, desde el momento de la pandemia hasta hoy, se encuentran desprovistas de liquidez. Los montos de crédito de S/ 10.000 a S/30.000 deberían ser analizados atendiendo las necesidades reales de cada empresa solicitante, pues para algunas de ellas podrían ser insuficientes.

- ¿Cómo ha visto el regreso de la cuarentena en varias ciudades que habían reabierto como Cajamarca o Cusco?¿Esto impacta en sus proyecciones hacia fin de año?

En nuestra opinión, es necesario implantar un sistema de cuarentena selectiva con el fin de controlar y disminuir los contagios de COVID-19, atendiendo a las necesidades reales de cada zona. Sin embargo, debe tenerse muy presente que ello sí afectará a la economía. Por esa razón, es necesario que el Estado peruano y el gobierno regional cuenten con planes asistenciales eficientes, coordinando también con entidades no estatales, para llegar a las personas que salen a la calle porque viven de lo que ganan día a día. Las empresas que puedan operar, deberán tomar las acciones de seguridad pertinentes.

- ¿Hay casos de empresas familiares golpeadas por la pandemia que evalúen vender sus empresas? ¿O sumar algún inversionista de fuera?

Sí, existen empresas que están evaluando vender, aunque este proceso en este contexto es complicado, ya que conseguir un buen precio para vender es difícil. Sin embargo, lo más grave no es vender la empresa, sino liquidarla o entrar a un proceso concursal. Otra alternativa es tener un nuevo socio o incluso salir al mercado de valores. Por ejemplo, el sector agroindustrial es el más propenso a recibir flujos del extranjero. Es algo que se hace regularmente en el rubro agroexportador; en tiempos de crisis, al sector le sigue resultando interesante el capital extranjero.

- ¿Hay empresas familiares que tuvieron que cerrar definitivamente o liquidarse como efecto de la crisis?

La pandemia ha generado que miles de empresas cierren y, por ende, que millones de personas pierdan su empleo. Sin duda, las mypes son las más afectadas, y estos emprendimientos suelen tener origen familiar. Los hoteles, restaurantes y cafeterías y todo lo relacionado con el turismo ha sido fuertemente golpeado, algunas han logrado reinventarse proponiendo un nuevo modelo de negocio basado en servicios de entrega a domicilio, así como a través de Internet, como educación a distancia, teletrabajo, etc, pero que en cualquier caso no mitigan la realidad. No tenemos información acerca del número de empresas familiares que hayan cerrado sus puertas, pero en el primer mes del Estado de Emergencia, hallamos que más del 60% de empresas familiares detuvieron parcial o completamente sus operaciones.

- ¿A partir de cuándo las empresas familiares deben elaborar sus planes de sucesión? ¿Desde la primera generación?

Un plan de sucesión es de naturaleza sistemática y ordenada. Las familias empresarias suelen tomar conciencia de su importancia cuando la primera generación, ya madura, decide seriamente incorporar esa visión intergeneracional. La preocupación sobre la sucesión está presente en cada generación, por ello son importantes los protocolos de sucesión.

- ¿Cuántas de ellas se encuentran en su tercera generación? ¿Por qué es tan complicado llegar a esta etapa?

Actualmente en el Perú, la mayoría de las empresas están transcurriendo por la primera y segunda generación si tenemos presente la historia económica del Perú desde los años 60. Por otro lado, en las últimas encuestas realizadas, se observa que únicamente el 3% trasciende a la tercera generación. Considero que es importante hablar sobre transición a la tercera generación, ya que esta fase es crítica y representa un reto. La visión del fundador tiene que pasar de hijos a nietos.

Actualmente se cuenta con mecanismos para facilitar la sucesión. La creación de un comité familiar como espacio de comunicación, la preparación de un acuerdo o protocolo familiar, la implementación de un buen gobierno corporativo y directorios con directores independientes apoyarían dicha transición.

- ¿Cuál es el aporte de las empresas familiares a la economía?

Se estima que hay más de 2 millones de emprendimientos familiares formales en el Perú, tomando cifras del reporte del INEI de diciembre del 2019 . Además, según los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 80% de las empresas en Perú son de origen familiar. Las empresas familiares nacen en las diferentes industrias y en los diferentes departamentos del país, algunos atravesando nuestras fronteras. Sin duda, las empresas familiares son un motor de la economía, pues su participación en el empleo alcanza entre el 60% y 70% de la población y contribuye con el 40% del PBI.