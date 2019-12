Este 2019, Wilson Gómez-Barrios, cabeza de Securitas Perú desde que ingresó al país hace 12 años, dio un paso al costado y cedió la posta a Pedro Bellatin. Ahora, el ejecutivo será el encargado de liderar la nueva etapa de la firma sueca, con gran enfoque tecnológico. En conversación con Día1, Bellatin cuenta que comprar una empresa de tecnología, como hace siete años, está en los planes de la compañía –que hoy factura más de US$100 millones en el Perú– y no descarta dar el salto a estacionamientos en el futuro.

Hace mes y medio asumió las riendas de Securitas Perú, ¿cuáles son los objetivos que se ha trazado para la compañía?

Las compañías tienen diferentes etapas. En esta, en particular, de crecimiento de la compañía, nos piden a los latinoamericanos que empujemos un poco más, dado que a escala global, Securitas tiene el 15% de ‘market share’ en la región. En Europa y Norteamérica tienen el 20%. Además, enfocaremos nuestros servicios en la diferenciación, la tecnología y el conocimiento en seguridad.

¿Qué planes están trabajando para reforzar la operación?

Potenciar lo que venimos haciendo, desarrollar estrategias que vinculen la tecnología con la vigilancia humana, que es hacia donde se orientan nuestras inversiones. Tenemos cerca de 1.500 clientes corporativos, de los cuales mil son pymes y personas naturales relacionadas a empresas.

¿Qué inversiones requerirá?

Ya hemos realizado una primera etapa de inversión en tecnología: ahora todas nuestras oficinas han sido montadas como centros tecnológicos, que permiten dar servicios de manera remota. Tenemos más de 20 oficinas a nivel nacional y pequeños centros tecnológicos, pero la más grande es la de Magdalena. Para ello realizamos una inversión de US$3 millones. Además, cada año invertimos una cifra similar en nuestros clientes, sea para renovar o instalar tecnología a nuevos clientes.

¿Cómo determinan cuánto destinarán a cada cliente? ¿recuperan esa inversión?

Tenemos contratos entre tres a cinco años con los clientes para amortizar esas inversiones. El cliente no realiza la inversión, eso está calculado por nosotros, en base a la evaluación de riesgo, propuesta del nuevo modelo y la inversión en el personal para esa tarea.

¿Para el 2020 será también una inversión que ronde los US$3 millones?

El próximo año proyectamos una cifra similar, salvo que haya algún gran proyecto. Si fuera así no habría límite financiero. Tenemos clientes muy grandes, con muchas locaciones. [Incluso] hemos invertido casi US$4 millones en un solo cliente. Por ejemplo, cuando requieren máquinas como rayos X en campamentos o en aeropuertos. Invertimos también comprando empresas en países donde no estamos. Antes comprábamos empresas de vigilancia, ahora estamos interesados en empresas de tecnología para complementar nuestro portafolio tecnológico.

Desde hace menos de dos meses, Pedro Bellatin asumió la gerencia general de la compañía. Antes estuvo en el área comercial.

¿Están evaluando adquirir alguna compañía tecnológica en el Perú?

Es una posibilidad. Cuando hacemos los planes de negocio anual, en la parte tecnológica, proponemos posibles compras. Para las adquisiciones en general, Securitas empieza con alianzas estratégicas para conocer mejor al socio y proponer a ese aliado estratégico y ahí el grupo evalúa.

¿Ahora están trabajando con proveedores tecnológicos locales que podrían ser sujetos de compra?

Lo hicimos antes, hace siete años, cuando compramos una empresa local de tecnología de gestión de flota y GPS. Antes nos enfocábamos en lo que pasaba en la instalación del cliente, pero con la compra fuimos a la distribución de producto, donde se expone más. La seguridad no tiene límites, avanzó mucho.

¿La tendencia es priorizar un poco más la vigilancia tecnológica y reducir gradualmente la seguridad física?

Sí, es la tendencia. En el Perú va más lenta, dado que la mano de obra en seguridad es de las más bajas de la región y del mundo: tres veces menos que en Argentina. Eso hace que aunque se optimice la cantidad de personal y agregues tecnología, no se sienta tanto el ahorro para los clientes. Por nuestra parte, en Securitas hemos metido mucha tecnología pero mantenemos a nuestros 7.000 vigilantes. No quitamos puestos de trabajo,los tecnificamos e invertimos en el personal para que tengan línea de carrera. Los mejores operadores de los centros tecnológicos de la empresa fueron vigilantes, tienen otro campo de visión.

En el mercado han ingresado fondos de inversión a las firmas de seguridad y algunas empresas han optado por diversificar sus negocios, por ejemplo, a estacionamientos. ¿Es un negocio al que podrían entrar?

Siempre evaluamos todas las posibilidades, en cada plan de negocios. Si hay alguna posibilidad, la evaluamos. Ahora estamos muy enfocados en tres ejes: seguridad, ‘safety’, protección contra incendios. Todo lo que involucre protección.

Por el momento, entonces, ¿no entrarían a estacionamientos?

No cerramos las puertas porque los estacionamientos están dentro de nuestro alcance, pero en la compañía hacemos las cosas paso a paso y cada uno de ellos tiene que ser sólido. No lo descarto, pero por el momento habría que evaluarlo, validarlo y ejecutarlo.

En el mercado se ha dado una reducción de tarifas en los últimos años a causa de la situación económica de las empresas, ¿seguirá la competencia por precio?

Sí, todavía vamos a ver más de las tarifas hacia abajo. Cada vez que trabajamos una solución para un cliente, tenemos que ver el presupuesto que tiene, optimizar los recursos humanos, incorporar la parte tecnológica a su medida y llegar a un precio accesible. Sabemos cuánto cotiza una empresa informal y no necesariamente nuestras soluciones son más costosas. Algunas tienen una necesidad imperiosa de bajar su presupuesto, contratan empresas muy baratas y asumen ese riesgo.

¿Que aumente la inseguridad ciudadana significa que las empresas inviertan más en seguridad y protección?

Digamos que no es directamente proporcional, quizá sí en entidades donde manejen valores como el sector financiero, en sus locales ubicados en zonas crítica y en función de las incidencias. Los sistemas que montamos están preparados para los momentos más álgidos, tienen infraestructura tecnológica y vigilantes especializados. Si vemos más niveles (de riesgo) o detectamos posibles eventos, a través de nuestros centros tecnológicos, la seguridad se refuerza de manera temporal, de manera preventiva.

La inversión en seguridad por parte de las empresas varía según su negocio, ¿cuánto pagan en promedio?

Te diría que, en los últimos años, las empresas están destinando entre 0,5% y 2% de sus ingresos en seguridad, claro que eso dependerá de cada caso. Debemos optimizar muchas veces ese presupuesto del cliente usando tecnología, porque ahora trabajan mucho en base a eso. Hace más de 20 años, en la época del terrorismo, por supuesto, la cifra era mayor: estaba en el orden del 1% al 4%.

¿En cuánto proyecta que cerrará el sector seguridad este año?

No creo que vaya a crecer mucho. Será entre 0,5% y 1% más o menos, por la ausencia de proyectos grandes. Hace unos 10 años, el sector crecía a un ritmo de 10% o 12% al año. En nuestro caso, nuestras inversiones en tecnología nos han ayudado a crecer.

¿Cuál es el ‘market share’ de Securitas?

Tenemos el 10% del ‘market share’. Si lo vemos a nivel de facturación, somos los segundos del mercado, pero si lo vemos por el número de vigilantes, somos los terceros. Hace 10 años, antes de la irrupción tecnológica, se veía en función de empleados. Ahora más del 25% de nuestra venta es por tecnología y el 75% por servicios que tienen que ver con el factor humano.

¿A cuánto asciende la facturación de la compañía?

Estamos facturando poco más de US$100 millones en el Perú.

Datos:

1_En el Perú, Securitas brinda servicios de seguridad física, remota, electrónica, contra incendios y soluciones especializadas por sectores.

2_ Hace 12 años, Securitas ingresó al país con la compra de una empresa de seguridad local. Hoy tiene el 10% del mercado.

3_ La compañía, que tiene 85 años de existencia, ha lanzado su nuevo propósito como organización a nivel global: “Nosotros ayudamos a hacer de tu mundo un lugar más seguro”.