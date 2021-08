Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del directorio de Sedapal conversó con Día1 para dar detalles de los próximos proyectos que se pondrán en licitación. Asimismo, da cuenta de las finanzas de la entidad y del trabajo conjunto con Capeco para atender la demanda inmobiliaria.

—¿Qué inversiones se han realizado hasta el momento para el cierre de brechas?

Nos hemos concentrado en una estrategia. Cuando llegamos en el 2019 todavía estaba en plena boga los Panamericanos y dijimos que una oportunidad era usar el esquema de Gobierno a Gobierno o vamos por uno intermedio. UNOPS se nos acercó pidiendo trabajar con nosotros y les preguntamos si su información estaba abierta a los entes de Contraloría. Nos dijeron que no, debido a acuerdos internacionales. A la semana, lo cumplieron. Firmamos un convenio y hemos iniciado varios procesos de licitación donde el más importante y más grande es el proyecto de Nueva Rinconada Sector 300, que coloca 75 mil conexiones domiciliarias y añade 1.000 kilómetros de tubería a los 29.000 que ya existen en Lima. Los beneficiarios deben sobrepasar los 300 mil ciudadanos.

—¿Cuánto significa el proyecto en reducción de brecha para la capital?

Casi un punto porcentual. La brecha en la capital es de aproximadamente 7%. Sedapal tiene la mejor cobertura del país. Solo que, en términos absolutos, ese 7% en esta megaciudad representa aproximadamente 800 mil personas sin conexión domiciliaria.

—¿Cuál es el monto de inversión para este proyecto de Rinconada?

Es de S/1.200 millones. Es la licitación más grande de la historia del Perú que se haya hecho en redes de agua y alcantarillado. Le hemos colocado un PMO a los proyectos, que controla las desviaciones de los proyectos y la correcta ejecución del presupuesto. Dirime sobre temas de la supervisión y ejecución de obra, además que guarda la transparencia en los proyectos. El sistema es cuatro o cinco veces más barato que Reconstrucción con Cambios. Si mantenemos ese modelo, el 2030 llegamos en Lima a la cobertura universal.

—¿Cuánto más se requiere en inversiones para alcanzar dicha meta?

Solo en redes, la cifra de inversión es cercana a los S/10.000 millones. Sin embargo, no es solo poner las tuberías. En agua, tienes dos cosas adicionales. La primera es que necesitas fuentes de agua. Eso debería implicar unos S/4 mil a S/5 mil millones más.

—De las licitaciones pendientes, ¿cuáles más están programadas?

Los otros proyectos emblemáticos grandes que entran también por el sistema de UNOPS son Comas-Independencia, Cieneguilla margen izquierda-derecha, el proyecto Inca Huasi - Comas, el proyecto Carabayllo - Comas y hay uno más en San Martín. En total, este año vamos a licitar proyectos por cerca de S/2.000 millones. Esto rompe la historia cíclica no virtuosa de Sedapal según la cual cada vez que pide plata para algo, ejecuta la mitad. Por primera vez en la historia de Sedapal vamos a ir a Fonafe a pedirle ampliación del marco presupuestal de inversiones.

Francisco Drumler, presidente del directorio de Sedapal. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

—¿Qué solución rápida se le está dando al desarrollador inmobiliario que requiere de instalación del servicio en su proyecto?

Empezamos a recibir demandas individuales, lo que hemos hecho es una mesa con Capeco para que esto se traslade, primero, por tipologías. Hay constructores que sacan su licencia y que requieren de pozos. No hay una sola forma de cómo atender. Lo que hemos hecho con Capeco es generar una práctica de atender los reclamos por bloques e irlos resolviendo institucionalmente. No es un tema de quién llega a hablar con el director, con el gerente. Por supuesto, podría mejorar mucho si es que alguien me dice –sobretodo, los municipios– qué edificios llegan este año y el próximo. En Jesús María estamos trabajando bien. Es un distrito que tiene 200 proyectos de construcción en simultáneo. Mi pregunta al alcalde es “¿cuál va primero y cuál en el puesto 200?”. Hay que modelarlo en función de la planificación y el ordenamiento que tienen los alcaldes y la priorización de sus proyectos.

—¿Cuál es la situación financiera de Sedapal tras la pandemia y la aplicación del DU036?

Este 2021, al 31 de julio, tenemos utilidades brutas acumuladas de S/250 millones. La facturación de Sedapal tiene dos características. Una es que no hemos dejado de producir agua. Producimos más agua que hace un año, pero se ha trascotado la estructura de facturación. El 55% de los ingresos de Sedapal proviene de facturación de clientes domiciliarios y el 45% proviene de actividades comerciales e industriales. En las comerciales es donde está el mayor grado de afectación. El 5% de la facturación comercial de Sedapal son colegios, pero si no hay colegios no les podemos facturar. Si no estuviéramos en pandemia, las utilidades de Sedapal a estas alturas del año deberían ser el doble.

—¿Cómo mantienen su nivel de operaciones a la fecha?

Los flujos de caja garantizan la normal operación de Sedapal al 31 de diciembre. El DU036 prorratea 24 meses el pago de los usuarios, una vez que acabe la pandemia, que no ha terminado. Han salido normas que ya les permite ponerse al día.Es un cumplimiento que deberemos evaluar a fin de año, porque la campaña empezó el 1 de julio.

—Sunass ha aplicado una nueva regulación para alinear la ejecución de inversiones con la actualización de tarifas. ¿Cómo se están adaptando a ello?

Estamos en revisión de la normativa. En lo que ahora estamos avocados es a introducir, si es que se concreta la modificación de la ley de servicios de agua y saneamiento, esta nueva categoría de inversiones que se llama “agua en bloque”, que son sistemas que funcionan perfecto en el mundo hidroeléctrico. Queremos jalar esa experticia para el mundo del agua y saneamiento. Para ciertos temas de agua, uno contrata 25 años una empresa que te presta el servicio y a esa empresa le pagas de acuerdo a lo que has pactado en el contrato y a la tarifa subastada vía Sunass. Esos son temas más modernos porque son más veloces.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

El subsidio llegará a más de 13,5 millones de peruanos que integren familias en situación de vulnerabilidad o en condiciones de pobreza. Se seguirá un cronograma para su entrega