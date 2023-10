“A veces nuestro equipo [sobre todo en pandemia], la selección, ha hecho mucho más por nosotros que las medidas que no llegaban del Gobierno”, nos cuenta Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Foto: GESAC.

Para Saldaña, la demanda por camisetas varía dependiendo mucho del avance - y triunfos- de nuestra selección en el proceso eliminatorio y de si los partidos se juegan de local o de visita. Es por eso que, aunque ya se ve movimiento y demanda por las camisetas blanquirrojas en el emporio, aún no se está dando un movimiento tan grande.

“Se está moviendo un poco, pero aún no como esperábamos”, anota. Pero eso no detiene a los gamarrinos, ya que para calentar las ventas han lanzado la ‘moda Oliver Sonne, con polos variados e ingeniosos diseños alusivos al peruano-danés que es el nuevo integrante de la escuadra blanquirroja y que se espera pueda debutar con Perú este jueves.

La 'moda Oliver Sonne' llegó a Gamarra, que se ingenia con nuevos productos para calentar las ventas. Se espera que cuando juegue Perú frente a Argentina las ventas crezcan un 5%. (Foto: Susana Saldaña)

Si bien hay expectativa porque se mueva la aguja de las ventas con la selección en este partido, es la contienda ante Argentina en la que estiman mayor demanda. No solo por la potencia de la selección campeona del mundo sino en particular porque vendrá el mejor del mundo: Lionel Messi, por lo que además de las camisetas de Perú, las de Argentina se venderán en gran cantidad. Para ese partido se proyecta que las ventas puedan crecer 5%. E incluso también se tendrán camisetas mezcladas de Perú y Argentina.

“Y cuando se juegue contra Venezuela - en noviembre- se impulsará la venta de camisetas de Venezuela (hay un millón de venezolanos que viven en el Perú), así como aquellas mezclas de Perú y Venezuela, que son innovaciones de los empresarios”, sostiene. Las camisetas en Gamarra van desde S/9.90 y se incrementan uno o dos soles más si son personalizadas. El 30% de las camisetas de Perú que hoy se venden tienen el nombre de Paolo Guerrero.

Vale recordar, además, que en las clasificatorias al Mundial Rusia 2018 se produjeron 5 millones de prendas referentes a la selección, mientras que en el proceso a Qatar 2022 fueron alrededor de 1 millón, una cantidad que fue menor que en el proceso anterior por dos razones: la pandemia y la no clasificatoria. A pesar de ello, este impulso permitió que las mypes textiles avanzaran en su recuperación.

Por su parte, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa (COPE) de la Cámara de Comercio de Lima, comenta que el fútbol es un fenómeno que acompaña a las pymes y siempre mueve la aguja de sus ingresos. Es más, recuerda que al clasificar a un Mundial puede llegar a aportar alrededor de un punto del PBI, aproximadamente S/1.000 millones, afirma. Y estos partidos previos, en fase eliminatoria, en los que se jugará con rivales como la selección chilena y argentina genera expectativa, por lo que peruanos y peruanas van a comprar sus camisetas y prepararse para ver el partido en casa o fuera de ella. “Fomenta el consumo, es positivo siempre que avancemos bien”, asegura.

Perú vs Chile en vivo. Sigue las últimas noticias del 'Clásico del Pacífico' por Eliminatorias 2026. Foto: EFE

A nivel general, comenta, un partido de la selección puede incrementar, dependiendo de los rubros como bebidas, comidas o textil, las ventas en el orden del 20% . Remarca, eso sí, que depende mucho del sector.

No obstante, ante el contexto de inseguridad, algunos distritos en estado de emergencia y un consumidor con un bolsillo más gastado, Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de hoteles y restaurantes del Perú, indica que estos partidos no moverían tanto la aguja en este momento, viendo un poco lo que pasó en los partidos previos de la selección, que no habrían generado mayor variación en la ventas. “Esperamos que se mueva, pero vemos que es difícil”, anota.

A pesar de ello, algunos restaurantes como la cadena de pollos a la brasa La Pollerona, confía en que el consumo de pollo a la brasa aumente en estos días producto de estos partidos, tanto en sus ocho locales como por delivery.

Los hinchas de la Selección Peruana se prepararán para ver el partido fuera de casa, en casa o siguiendo a la selección. Ticket en bares como Mi Tercer Lugar puede crecer un 50%. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

“En fechas festivas tenemos un incremento en ventas del 15% pero cuando juega la selección, el promedio varía y puede llegar a crecer entre 20% y 25% en total, entre la venta en salón y delivery”, nos cuenta Javier Lizarzaburu, gerente general adjunto de la cadena de pollerías. Y a nivel de ticket promedio, este crecería entre un 10% y 15%.

Para alentar a que más consumidores visiten sus locales, la cadena realiza concursos sobre el ‘score’ del partido y promociones.

Aunque tiene proyecciones positivas para estos partidos, Lizarzaburu coincide con Ahora Perú en que es una situación compleja a causa de la sensación de inseguridad y la inflación. “Es por eso que hemos solicitado apoyo de serenazgo y Policía para que nuestros locales cuenten con una seguridad adicional. Y sí, es verdad que la inflación nos está jugando de forma negativa, pero estamos coordinando con proveedores para ofrecer alternativas justas en cuanto a precio”, afirma.

En tanto, por el lado de la cadena de bares multimarca Mi Tercer Lugar indican que “cada vez que juega la selección es una ocasión para que la gente esté en comunidad y aumentar ventas. Hacemos actividades para incentivar el consumo en nuestras 15 tiendas. Muchas veces depende del aforo de la tienda, pero esperamos que pueda llegar a ser un 80% más de venta de un día de semana”, indica César Montoya, socio fundador del negocio.

Normalmente el ticket promedio del bar es de S/70 pero que durante un partido, el hincha puede consumir hasta un 50% más, por lo que estiman que el ticket llegaría a unos S/120. No obstante, aclara que se trata de un horario corto y que el ánimo de consumo dependerá de cómo le vaya a la selección. “Si Perú pierde, los hinchas se van, si gana se quedan consumiendo”, agrega.

(Foto: Facebook / Mi Tercer Lugar)

Y si bien este tema de las restricciones del estado de emergencia los complica un poco, igual están esperanzados de que les vaya un poco mejor, apunta el empresario. Los que sufren un poco más, cuenta Montoya, son sus locales del centro de Lima y de Lince.

Es así que, tal como comentó Tito Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), los restaurantes y bares que más acciones y promociones puedan realizar y difundir durante los partidos son los que podrían llegar a dinamizar sus ventas hasta en un doble dígito, a pesar de que en sí el consumidor afronta una contracción en su gasto. “Las proyecciones también dependen del fixture, por lo que creemos que el partido ante Chile es el que generará un mayor movimiento por ser jueves y a las 7 p.m.”, asegura.

A nivel de los asistentes al partido, se sabe que se habrían puesto unas 20 mil entradas para ver a Perú ante Argentina en el Estadio Nacional y habría una mayor cantidad de asistentes al estadio, ya que en esta fecha no se aplicará ya la sanción del 25% menos de aforo que hubo en el anterior partido que jugamos de local ante Brasil.