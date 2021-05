Conforme a los criterios de Saber más

“Voto por la democracia. No soy un comunista”, sostiene Edison Flores en un video, después Paolo Hurtado, con mayor énfasis dice: “No al comunismo”. Luego Pedro Gallese, Aldo Corzo, Jefferson Farfán, Luis Advíncula, entre otros personajes que tienen en común ser futbolistas profesionales identificados con la camiseta de la selección peruana. Las frases más recurrentes en estos videos -que forman parte de la campaña política en redes “Ponte la camiseta”- son “por la democracia”, “sin odios” y en oposición al “comunismo”. Si bien los jugadores no llaman a votar por algún candidato presidencial, la interpretación ha sido natural, por lo que la campaña no solo ha despertado polémica. También ha puesto en el tapete la relación del fútbol con la política.

De hecho, esta relación no es nueva. Ya lo decía el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol y la patria están siempre atados; y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad”. Para las buenas causas y para las nada buenas, el vínculo siempre ha estado ahí. Por lo que, si ahora jugadores peruanos toman una postura política quizá no debería sorprendernos tanto. Lo que sí sorprende-en nuestro país- es que sea la primera vez que jugadores peruanos en actividad lo hagan en medio de una contienda electoral.

¿Los futbolistas pueden o deben pronunciarse sobre política?

Para Raúl Rosales, director académico de administración y negocios del deporte de UPC, los futbolistas son también ciudadanos peruanos, por lo que han hecho uso de su legítimo derecho a la libre opinión. “No sé si hayan sido oportunos o no sus comentarios; sin embargo, también son ciudadanos y pueden opinar como tales, mientras no se infrinja ninguna normativa deportiva [en un partido de fútbol o como una institución deportiva, por ejemplo]”, explica.

Más allá de la polémica, como ha explicado el periodista Pedro Canelo, no existe posibilidad de castigo porque la selección peruana no se encuentra en actividad. La convocatoria para los partidos oficiales recién se realizará este viernes.

Por su parte, David Ruíz, director de la agencia de márketing deportivo Inyogo Sports Management- que tiene en sus filas a Pedro Gallese y André Carrillo, quienes participan de la campaña-, comenta que si bien este tipo de comunicación en medio de una campaña política es nuevo en el Perú, en otros países se ve de manera más constante. Menciona el caso del deportista Tom Brady y su apoyo a la candidatura de Donald Trump. O de Magic Johnson a Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.

Para Ruíz, en nuestro país no ha habido costumbre de que los deportistas asuman posturas sociales o políticas, mientras que sí por el lado de los artistas. “Es importante que lo hagan, nos guste o no [su posición], están en su derecho. Al igual que los que no quieran hacerlo tienen el derecho de no pronunciarse”, comenta.

El ejecutivo de Inyogo afirma que no han tenido participación como agencia en el video y pronunciamiento de Gallese y Carrillo en la campaña Ponte la camiseta. El tema lo habrían visto directamente los jugadores con sus representantes deportivos.

“Que se manifiesten me parece correcto, pero en un tema político no dejas contento a nadie”, comenta Eduardo Flores, director de la agencia de márketing Toque Fino. Para el especialista, se comentan muchas cosas, pero los jugadores que se manifestaron comparten una posición y han querido manifestar su temor.

Flores -quien en la división Élite de Toque Fino tiene en sus filas a Aldo Corzo, jugador que también es parte de la campaña- refiere que tampoco participó en la presencia del jugador en esta “Ponte la camiseta”. Asegura que fue un tema que el jugador coordinó directamente con su representante deportivo y luego se lo comunicó a la agencia.

Aunque el especialista apoya que los jugadores se manifiesten con respecto, indica que lo ideal es que se pronuncien una vez y ya no se sigan involucrando más. Sobre todo por el contexto de polarización y porque un personaje polémico no es atractivo. “Como especialista, hay una regla en ‘sports influencers’ que es evitar el hablar de política, religión y temas controversiales. Es lo ideal, pero , en este caso, ha sido por manifestar su convicción y punto de vista”, comenta.

Carlos Zambrano, Edison Flores, Luis Advíncula y Pedro Gallese son algunos jugadores que publicaron su apoyo a la campaña "Ponte la Camiseta".

Rosales, por su parte, explica que si bien tienen todo el derecho de comunicar lo que piensan, el mensaje pudo ser más conciliador.

“Tomar cierta posición [en un momento como este] refuerza la polarización política que hay en el país, (...) como líderes de opinión podrían buscar un mensaje más hacia la moderación, respeto a la opinión, más propositivo”, sostiene.

Ruíz, en tanto, considera que el mensaje no sería tan direccionado a algún candidato sino por un país unido y de no al odio.

Impacto en los jugadores

Para Rosales, es inevitable que esta situación afecte la imagen de los jugadores de alguna manera. Aunque no sabe si será positiva o de manera negativa, lo hará, ya que antes los más de 10 futbolistas que hoy son parte de la campaña política tenían un perfil más neutro. “Sin duda, les pasará la factura (negativa o positiva) -en algún momento-por la posición que tomaron”, menciona. Algunos de los seleccionados que no se han sumado esta campaña política son Paolo Guerrero y Renato Tapia.

Eduardo Flores, de Toque Fino, comenta que no cree que esta controversia afecte de manera significativa la imagen de los futbolistas. Si bien muchos usuarios en redes sociales que no coinciden hayan señalado la posición. defutbolistas como “una traición”, confía en que este momento va a pasar. “La hinchada que hoy los ha criticado los va a volver apoyar, se viene el partido contra Colombia, metemos gol y lo van a gritar”, apunta.

Seleccionados en la campaña Ponte la Camiseta Perú

De otro lado, señala que muchas veces se les ha criticado a los futbolistas por ser “tibios”, por no emitir opinión o ser cautos, “ahora que lo hacen, los critican”. Pero, ¿por qué no lo hicieron antes? Según Flores, porque no lo vieron necesario. “Muchos de ellos sí se pronunciaron en sus redes sociales en noviembre [frente a las protestas en rechazo a Manuel Merino] y fueron respaldados. Como ahora es una situación de partidos políticos, decir que apoyas A es negar B”.

No obstante, muchos esperaban en aquel momento una contundencia como la de ahora.

Para Rosales, por lo que conoce de la dinámica entre agentes y futbolistas, estos últimos no harían algo con lo que no están conformes.

La camiseta

Otro aspecto polémico ha sido el uso de la camiseta de la selección peruana por parte de la campaña de la candidata Keiko Fujimori, con quien se relaciona a “Ponte la camiseta”, que cuenta con la participación de los seleccionados. Aunque la mayor parte de los jugadores que participan visten de color blanco o rojo, Wilder Cartagena lleva puesta la camiseta oficial de la selección peruana (con el logo tapado de la FPF), mientras que Pedro Gallese y Raúl Ruidíaz visten casacas no oficiales de la blanquirroja. El uso de la camiseta ha sido un tema sensible para la hinchada que no está a favor de la campaña.

La campaña de intriga de Marathon para el lanzamiento de la nueva camiseta que se confundió con el lanzamiento de la campaña política Ponte la camiseta.

De manera oficial, el área de Marketing de la FPF no se ha pronunciado sobre el uso de la camiseta oficial en estas elecciones.

Rosales explica que hay una doble óptica por causa de la polarización electoral. Los que están a favor de Keiko Fujimori verán el uso de la camiseta como algo que les suma valor, para los que están en contra de esta candidata o a favor de Pedro Castillo sienten que “les malogran la camiseta”. Para el especialista, esta situación hace que la camiseta se cargue de un aura política.

Lo cierto, afirma, es que cualquier ciudadano puede usarla.

No obstante, esto no significa que este elemento de identidad futbolera no sienta un impacto ante este cisma. La campaña “Ponte la camiseta” coincidió con la campaña de intriga de la nueva piel de la selección peruana para los próximos partidos de cara a la Copa América 2021 y las eliminatorias de Qatar 2022. La marca deportiva Marathon ese mismo día había lanzado el post que anunciaba su lanzamiento.

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirman a Día1 que la fecha de lanzamiento de la nueva camiseta de Marathon no tendrá ningún cambio y se realizará durante esta semana, como estaba previsto.

No obstante, si uno revisa los últimos post de Marathon y de la FPF en los que se anuncia la llegada de la nueva camiseta, ya se siente que la polarización de estas elecciones y el descontento de un sector de la población ante la campaña que involucra a sus ídolos, ha llegado al fútbol.