En particular hacia Chile, donde se jugará el clásico del Pacífico, y hacia donde la frecuencia de vuelos-entre Lima y Santiago– es bastante robusta con 160 frecuencias semanales y unos 37 mil asientos. Tito Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), explica que los partidos que se juegan en Santiago son en los que la afición más acompaña, seguido de Buenos Aires, Quito y Bogotá, debido a la conectividad.

Es así que para este jueves se espera que entre 3.500 a 5.000 peruanos hagan maletas y vayan a alentar a la blanquirroja en la capital chilena. Alegría precisa que también existe una colonia importante de peruanos en Chile y un grupo de compatriotas que viajan también desde Tacna.

Hinchas peruanos alientan a la selección previo a su encuentro con Paraguay en Ciudad del Este. Foto: Alan Ramírez

“En promedio son 3 o 4 días de estadía como máximo, donde la motivación principal es asistir al partido. Incluyendo entrada, hospedajes y gastos, sin pasajes aéreos, el gasto sería de US$600 a US$700″, detalla.

Para el partido ante Argentina, que se jugará en el Estadio Nacional de Lima, también se espera un lleno total, incluso más que en el partido ante Brasil (dado que ya no habrá sanción FIFA que causó una reducción del 25% el aforo). Según pudo conocer Día1, se habrían puesto a la venta alrededor de 20 mil entradas para ver a Perú frente a la campeona del mundo, liderada por Messi.

Infografía: El Comercio- Día1/ Antonio Tarazona.

Camisetas y restaurantes

La venta de camisetas también se dispara en los días en los que juega nuestra selección. siendo que esta se triplica y hasta cuatriplica en la semana de partidos frente a una semana normal, sostiene Jaime Pérez Tello, gerente divisional de Deportes de Ripley Perú. El pico máximo llega entre el día previo y el mismo día del partido, dos fechas en las que se realiza el 69% de las ventas de la semana.

Y si lo vemos como el mes completo, esta venta se incrementa hasta 10 veces más en fechas cercanas a las Eliminatorias, frente a un mes sin partidos, precisa Freddy Chirinos Cané, gerente comercial de Deportes en falabella.com, que estima vender más de mil camisetas durante septiembre, octubre y noviembre, meses en los que juega la blaquirroja,

El 30% de las camisetas de Perú que se venden son de Paolo Guerrero y otro 30% con el nombre de Gianluca Lapadula, cuenta Susana Saldaña, de Gamarra. (Foto: GEC) / FERNANDO SANGAMA

“Desde ya vemos una tendencia positiva en la búsqueda y compra de productos relacionados a la selección y al fútbol. El interés varía si el partido se juega de local o en el extranjero, cuando se juega de local se mueve más”, afirma Pérez. Un movimiento que, sin duda, permite calentar las ventas hacia la campaña navideña.

Para Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, la demanda por camisetas depende mucho del avance de nuestra selección. En las clasificatorias al Mundial Rusia 2018 se produjeron 5 millones de prendas alusivas a la selección, mientras que en el proceso a Qatar 2022 fueron alrededor de 1 millón, una cantidad menor que en el proceso anterior, tanto a causa de la pandemia como por la no clasificatoria. A pesar de ello, este impulso permitió que las mypes textiles avanzaran en su recuperación.

Venta de camisetas de peru en gamarra vispera de partido peru chile. hinchas. DIOGENES ALVA. / Carla PaTino Ramirez}

En este proceso clasificatorio hacia el 2026, la expectativa es más reservada, ya que las mypes textiles aún se encuentran en recuperación, por lo que los empresarios y empresarias invierten con cautela. Saldaña, no obstante, confía en que estas fechas ayudarán a sostener la recuperación de estas mypes pese a la recesión económica y que para el partido ante Argentina las ventas de camisetas crecerán 5% .

“La expectativa que generan los partidos es importante, sobre todo cuando ganan, sabemos que conforme avancemos crecerá la demanda. El partido ante Argentina va a ser relevante porque vendrá Messi, así que además de las camisetas de Perú se venderán las de Argentina”, explica a Día1. Y cuando se juegue con Venezuela también un impulso por el millón de venezolanos que viven en el país y se impulsará la venta de las camisetas mezcladas de Perú y Venezuela.

Un gran grupo de hinchas peruanos llegaron hasta el estadio Atahualpa de Quito para alentar a la Blanquirroja. (Foto: FPF)

De otro lado, las proyecciones para el consumo en bares y restaurantes depende también del fixture. Según proyecta Alegría, el partido ante Chile sí generará un mayor movimiento por ser jueves. Asegura que los locales que más se beneficiarán serán aquellos que realicen más promociones y transmitan los partidos, con lo que podrían incrementar sus ventas a un doble dígito, pero - precisa- hay que tomar en cuenta que hay una contracción del gasto.

Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de hoteles y restaurantes del Perú (Ahora), considera que estos partidos no moverán tanto la aguja, pero a partir del próximo año sí sería así. Los partidos anteriores, anota, no generaron mayor variación. “ Esperamos que se mueva, pero es difícil por todo lo que está pasando: zonas en estado de emergencia, que obliga a cerrar antes a los comercios, el problema de la seguridad. Y la gente está con los bolsillos gastados”.

(Andina)

En tanto, en los hogares, se eleva la compra de cervezas en un 50% en el mismo día del partido, según Rappi. Y la de pizzas y hamburguesas crece entre un 13% y 20%. Durante los días de partido por las Eliminatorias al Mundial 2026 proyectan que los peruanos incrementarán sus compras en hasta 30%, a través de la ‘app’.

Por el lado de las bodegas, Andrés Choy, presidente de la Asociación Bodeguera del Perú, sostiene que normalmente se incrementa la venta de cervezas, snacks y embutidos. No obstante. ya no es tanto como antes, cuando se vendía más, debido a que las ventas se han visto afectadas por la situación económica de las familias. “La población trata de ajustarse”, comenta. Es así que si bien hay un incremento de ventas (en particular en los distritos de mayor poder adquisitivo), este es ligero frente a algunos años atrás.

Infografía: Antonio Tarazona.

Liga1 en etapa decisiva

La recta final del torneo peruano, en el que los equipos más populares del país se disputan el título, también impulsa el consumo a pesar del contexto del país. Recordemos que el 77% de los peruanos y peruanas afirma ser hincha de un equipo local , según un estudio de Impronta Research a nivel nacional. Siendo los hinchas de Alianza Lima, la ‘U’ y Sporting Cristal quienes más siguen la Liga1.

El 33% de estos hinchas paga por acceder a los partidos de sus equipos por medio del cable y un 12% va al estadio.

Solo hasta la fecha 14 del Clausura, la recaudación en los estadios ha sido de alrededor de S/63 millones, un 15% más de que el año pasado, y con una asistencia de 1, 973,810 espectadores, comenta Jesús Gonzáles, gerente de la Liga de Fútbol Profesional Liga1.

Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal y Melgar son los equipos que se disputan la recta final de la Liga1. (Foto: Liga 1)

“La expectativa para esta recta final del campeonato es alta por la competencia que se ha generado en la lucha por el título del Clausura. Si la definición se realiza a través de final directa, con los dos partidos de PlayOffs , esperamos cerrar el año con 2,25 millones de espectadores en los estadios, lo que dará S/75 millones de recaudación ”, estima.

La pasión por sus equipos de siempre también se traduce en la compra de camisetas y otros accesorios. De acuerdo a Impronta Research, el 44% de los hinchas peruanos consultados indica que ha comprado merchandising de su equipo en el primer semestre del año, siendo los aficionados celestes los que compran más productos de su equipo.

El ticket promedio de compra de merchandising es de S/ 104.91; sin embargo, el 26% de los encuestados gastaría entre S/ 76 y S/ 100 en sus compras. Los hinchas blanquiazules, en tanto, solo los destinan un mayor ticket.

El 44% de los hinchas peruanos consultados indica que ha comprado merchandising de su equipo en el primer semestre del año.

José Oropeza, director de la consultora, resalta que en esta época del año, al jugarse la fase final de la Liga 1 hay mucha dinámica y expectativa entre los peruanos, por lo que se espera que haya un mayor movimiento. Aunque el ticket promedio del merchandising cayó 12% este primer semestre versus el cierre del 2021, Oropeza considera que este se elevaría en estos meses y se revertiría esta contracción.