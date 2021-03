Conforme a los criterios de Saber más

Las recientes disposiciones del Gobierno para el transporte aéreo –y terrestre- de pasajeros a nivel nacional e internacional han provocado confusión en Viva Air, la tercera aerolínea más importante del mercado local. Así lo explica a Día1 el gerente general de esta compañía, Stephen Rapp.

Primero, las medidas han generado optimismo, porque el levantamiento de la exigencia de pruebas COVID negativas a los viajeros de rutas domésticas y la excepción de cuarentena para los internacionales (siempre que demuestren que no son portadores del coronavirus), han permitido que lentamente se levante la demanda por los vuelos y mejore la ocupación de los aviones de aquí en adelante.

Lo negativo –siempre a juicio de Rapp- es que luego de este primer paso pro reactivación de la industria, el Ejecutivo ha bloqueado la posibilidad de viajar durante buena parte de la Semana Santa (entre el 1 y 3 de abril), dejando sólo libre el 4 de ese mes. Es, por decir lo menos, una disposición “contradictoria”, nos comenta la cabeza de Viva en esta entrevista exclusiva.

–¿Cómo toman las recientes disposiciones del Gobierno? ¿Hay forma de sacarles provecho?

Sí. Han tenido su lado positivo, sin duda. Por ejemplo, nos está ayudando el levantamiento de la exigencia de pruebas COVID negativas para los pasajeros locales. Va a disminuir de manera muy importante el costo de los viajes y va a levantar la demanda. Ya lo hemos estado viendo en los últimos días, con un paulatino crecimiento de las compras de boletos . No nos llevará a la situación de ‘normalidad’ de antes, por supuesto, pero nos va a beneficiar.

Pese al impacto de las medidas del Gobieno, Viva Air considera que no todas son negativas y que antes de la cuarentena por Semana Santa hubo mejoría. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

–También se ha levantado la exigencia de cuarentena a los viajeros internacionales y se están abriendo las fronteras a más destinos foráneos (hoy se ha anunciado la reapertura de los vuelos con Francia a partir de la próxima semana).

En efecto. Todas esas medidas, tanto en el ámbito nacional como internacional, las tomamos como algo muy positivo. Vamos a tener una reactivación más rápida en los vuelos domésticos que en los que nos conectan con el extranjero, sí, pero es importante. De hecho, por esas disposiciones es que nosotros, en Viva, veíamos con esperanza la ‘mini temporada alta’ de Semana Santa.

–Hasta que el Ejecutivo anunció que se suspendían los viajes entre el 1 y 3 de abril.

Eso no lo entendemos. Entre las primeras medidas y esta última de ‘bloquear’ la Semana Santa hay una contradicción. Son mensajes conflictivos entre sí. Son disposiciones que se enfrentan y van a provocar aglomeraciones en los días que ‘rodean’ a la celebración.

–¿Cree que los turistas igual viajarán pese a las restricciones?

No todos, obviamente. Aquellos que tenían previsto salir por uno o dos días durante las fiestas ya no lo harán , porque claramente hacerlo por más de cuatro días implica un incremento notable de su presupuesto.

Pero hay un grupo que sí va a salir, y lo hará en los días previos, es decir, el martes 30 y miércoles 31 de marzo, y retornarán a sus residencias el domingo 4 y el lunes 5 de abril . Eso va a provocar una aglomeración en los aeropuertos y terrapuertos durante esas fechas, en lugar de repartir la demanda de manera más laxa durante toda la Semana Santa.

–Hechas las sumas y restas, se pierden una fecha importante de su calendario de viajes en Viva y toda la industria del turismo.

Para el turismo son fechas muy esperadas y será muy difícil perderlas (sobre todo porque ya son dos años consecutivos que las perdemos), pero en cuanto a Viva entendemos que la pandemia es todavía muy complicada aquí y obviamente aceptamos la decisión del Gobierno. Nosotros seguiremos aportando, por ejemplo, con el traslado de las vacunas, y con la reactivación económica. Esto último, lamentablemente, ya no con los ingresos que habíamos esperado.

Tras la suspensión de los viajes por Semana Santa, en Viva enfilan las baterías hacia las Fiestas Patrias. Pero no ven una estrategia clara por parte del Gobierno, señala Rapp.

FIESTAS PATRIAS

–Perdida ya buena parte de la Semana Santa, ahora sólo queda esperar las Fiestas Patrias, en cuanto a temporadas altas pendientes para este año.

Sí, antes esperábamos que la Semana Santa nos permitiera vender ‘dignamente’. Ahora trasladamos esas expectativas para las Fiestas Patrias de julio. Espero que al menos salgamos de ellas ‘dignos’. Pero estoy preocupado por la falta de acción del Gobierno.

–¿En qué sentido? ¿Falta de promoción? Porque algunas libertades al menos ya existen. Respecto de febrero, por ejemplo.

Ocurre que faltan cuatro meses para las Fiestas Patrias y no hay planes, no estamos buscando soluciones . No se habla de aforos en los aeropuertos, ni de provisión de controladores aéreos para gestionar el tráfico de naves, mucho menos de las medidas para los hoteles. ¿Cuál es la estrategia que vamos a tener?

–Un plan de acción inmediata.

Si logramos contar con ello, creo que para el segundo semestre del año ya podemos retomar nuestras rutas pendientes a Tacna, Jaén y Cajamarca , que por el momento no estamos operando.

–¿Y si la situación de salud más bien empeora?

Nosotros siempre vamos a apoyar. Hemos recibido un golpe muy fuerte, todos, pero seguiremos luchando y no tengo dudas de que nos recuperaremos. Eso pese que aquí en el Perú se han estado tomando medidas muy drásticas para el sector, fuera del rango de la ‘normalidad’.