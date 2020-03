Aunque están operando con la mitad de su personal, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) “está atendiendo”, afirma Miguel Quevedo, jefe de la entidad, en relación al impacto que la emergencia sanitaria nacional por Covid-19 tiene sobre la entidad encargada de velar por la calidad agroalimentaria en el Perú.

Explica que han priorizado actividades en campo asociadas a la importación y exportación de alimentos, el control de enfermedades y plagas de importancia económica y la vacunación y la facilitación de la movilidad de animales. Tampoco han bajado la guardia en apertura de mercados. Senasa negocia los llamados protocolos sanitarios y fitosanitarios, que establecen las condiciones sanitarias y fitosanitarias de comercialización local y en destino. Sobre este asunto trabaja -desde su casa- un equipo especializado de la entidad. La carne de cerdo y equina a China está en agenda, informa.

¿Cómo está operando el Senasa en el contexto actual?

Tenemos alrededor de 4.500 trabajadores. Hemos tenido que acatar la disposición del gobierno y estamos trabajamos a diario con 2.000 personas. Hemos reducido en un 50% nuestra capacidad operativa.

¿En qué funciones?

En Lima, se ha reducido a cero. No hay personas trabajando en las oficinas. Todo lo hacemos desde nuestro domicilio con teletrabajo y videoconferencia. A nivel de campo, hemos priorizado las actividades esenciales: importación de alimentos, agroexportaciones, control de plagas – principalmente, mosca de la fruta–, vacunaciones y certificaciones para tránsito interno de animales, que se mueven de una región a otra. Esto no quiere decir que no atendamos. Entendemos la frustración o la incomodidad de nuestros usuarios que quieren que se atienda como cuando atendíamos al 100%. Pero es comprensible que con este 50% menos de personal, los atendemos, pero no en el momento. Demora unos minutos o unas horas, pero sí estamos atendiendo a nivel nacional.

¿Cuánto afecta la demora?

En agroexportaciones, los primeros días (de la emergencia) tuvimos algunos inconvenientes propios de la sorpresa con que nos tomó (la inmovilización). Este fue el caso de los certificados fitosanitarios de exportación (otorgados a las empresas agroexportadoras), que los países (destino) piden en formato original (firmado manualmente). Sin embargo, hemos coordinado (con los gobiernos) y estos países nos están aceptando el certificado en archivo PDF vía correo electrónico.

¿Cómo afecta la emergencia sanitaria nacional la agenda del Senasa de apertura de mercados?

Continuamos trabajándola desde nuestro domicilio. Es un grupo que se encarga de negociaciones a nivel internacional. Pero hay que tener en cuenta la emergencia es mundial. Teníamos previstas visitas bilaterales con Colombia, que también entró treinta días en cuarentena y probablemente se posterguen para mayo. No depende de Perú, sino de la crisis mundial que hay.

¿Qué negociaciones estaban cerca de cerrarse?

Tememos más de 100 tipos de productos en negociación con diversos países. Teníamos cerca de cerrar ( protocolos) con Brasil: nosotros (el Perú) íbamos a entregar carne de cerdo y ellos, flores.

China fue el centro del brote del Covid-19, ¿cuál es la agenda en este mercado?

La apertura está yendo bien. Nuestro ministro de agricultura, Jorge Montenegro, tenía previsto hacer un viaje a China para ver el acceso de mercado, pero por el brote se tuvo que suspender. Esta semana (la semana pasada) China nos ha comunicado que en cuanto pase el brote va a venir a hacer una inspección de productos cárnicos. Están interesados en carne de cerdo y carne equina. Van a venir a inspeccionar con la finalidad de poder aperturar ese tipo de productos.

El año pasado China reportó alrededor de 5 millones de muertes de cerdos por la peste porcina africana, que afecta solo a animales. ¿Tiene que ver con este hecho el interés? ¿En qué estado están las negociaciones sobre carne de cerdo?

Para nosotros es buenísimo, porque China nos ha comunicado el interés en realizar las inspecciones. Ya dependerá de los resultados de las inspecciones de carne de cerdo y equina de ver cómo se apertura o no las exportaciones. Pero por lo menos China nos ha mostrado su interés, teniendo en cuenta que demora años (en negociar). Las negociaciones se iniciaron recién en noviembre y diciembre del año pasado, con una visita que realizó el viceministro de comercio chino, que fue atendido por nuestro ministro de agricultura. Empezaron a negociar y esto está yendo por buen camino.

¿Es posible exportar la carne de cerdo, considerando que todavía el Perú no es un país libre de fiebre aftosa?

Cuando vinieron los chinos mencionaron que el Perú tenía problemas con fiebre aftosa. Nosotros les dijimos que la Organización Internacional de Sanidad Animal (OIE) ya nos había otorgado la condición de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, que es una condición inmejorable en la región. La tiene solo Chile, parte de Argentina en la Patagonia, un Estado en Brasil. Son poquísimos los países que tienen esa condición.

El Perú no tenemos brotes de fiebre aftosa desde el 2004. Ellos no conocían esta información, que fue la que se remitió oficialmente a China, haciendo conocer nuestro estatus en relación a fiebre aftosa. Eso ha contribuido a que programen una visita al Perú, conjuntamente con carne equina, que es el principal producto en el que están interesado.

¿Por qué carne equina, de caballo, del Perú?

Es un producto que se consume a nivel mundial. En el Perú, también. No está prohibida la comercialiación. Mucha de esta carne también se usa en embutidos. Lo que está prohibido es engañar al público y vender carne de res por carne de caballo o al revés. Incluso para países como Italia es una de sus preferidas.

¿Cuenta el Perú con volúmenes significativos de esta carne para atender el mercado chino o va a ser un producto de exportación de nicho?

Me imagino que van a ser cortes específicos. Nosotros consumimos muy poca de esta carne. Es más, en el Perú, hay dos o tres camales o mataderos que están autorizados para el beneficio de este tipo de animales. Lo que sí están interesados es en la comercialización de piel de equinos.

En frutas, ¿cuál es el orden de prioridad en apertura de mercados?

A nosotros nos interesa abrir cualquier tipo de producto. Lo que ya está por salir es cítricos a Argentina y flores a Brasil. La granada es un producto que está casi cerrado con China, inclusive se firmó un memorando de entendimiento para poder exportarla.

¿Se mantiene la proyección oficial en valor para las agroexportaciones para este año?

No podría adivinar cómo va a terminar el año. Vamos a hacer todo lo posible para que las agroexportaciones continúen o se mejoren. La meta es llegar a las US$8.500 millones. Esperamos que esto pueda concretizarse y que este mal momento pueda superarse.

¿Qué tienen que saber los productores agrarios y pecuarios del Senasa en esta situación?

El Senasa está atendiendo. Hemos tenido algunos inconvenientes internos, pero referidos a la restricción de la movilización, pero esto no ha impactado en la atención que brindamos no solo en agroexprotación, sino en los procesos priorizados. Que guarden la calma y tranquilidad.

DATO

Sobre los certificados fitosanitarios de exportación. El Senasa informa que en Holanda está operativo el sistema de certificación fitosanitaria de exportación en línea. Para los envíos a España, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos las direcciones del Senasa envían copias al Senasa Central, que remite de manera oficial los documentos a las autoridades en dichos países. Para el resto de países de la Unión Europea, Senasa emite el certificado a través de sistemas de los gobiernos destino. En Asia, Japón y Tailandia han aprobado el envío del certificado vía correos electrónicos oficiales. “Para los demás países estamos en coordinación para que las copias de los certificados enviados por el Senasa sean aceptadas para el ingreso de las exportaciones peruanas”, precisa Quevedo. Informa que las coordinaciones sobre este tema con Senasa se pueden realizar a través del correo electrónico: . El Senasa informa que enestá operativo el sistema de certificación fitosanitaria de exportación en línea. Para los envíos alas direcciones del Senasa envían copias al Senasa Central, que remite de manera oficial los documentos a las autoridades en dichos países. Para el, Senasa emite el certificado a través de sistemas de los gobiernos destino. En Asia,han aprobado el envío del certificado vía correos electrónicos oficiales. “Para los demás países estamos en coordinación para que las copias de los certificados enviados por el Senasa sean aceptadas para el ingreso de las exportaciones peruanas”, precisa Quevedo. Informa que las coordinaciones sobre este tema con Senasa se pueden realizar a través del correo electrónico: jvivas@senasa.gob.pe

