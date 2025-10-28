Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez
Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Escucha la noticia

00:0000:00
Sephora, Kiko Milano, Aruma y más jugadores buscan conquistar el mercado peruano, ¿quién lo logrará?
Resumen de la noticia por IA
Sephora, Kiko Milano, Aruma y más jugadores buscan conquistar el mercado peruano, ¿quién lo logrará?

Sephora, Kiko Milano, Aruma y más jugadores buscan conquistar el mercado peruano, ¿quién lo logrará?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La competencia ha iniciado con fuerza en la industria de la belleza en el Perú. En un mercado que muestra un avance sostenido en los últimos años, no solo se observa el crecimiento explosivo de Aruma, cadena de tiendas de belleza que hoy reina en el mercado, sino también el interés de empresas de la región y de las gigantes globales como Sephora y Kiko Milano que buscan ingresar al Perú para avivar la competencia y a darle un ‘glow up’ a este mercado.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC