Serpost:“Podríamos trabajar con taxis por aplicativo”

Cada vez hay menos carteros con cartas por las calles. Esto no es una novedad, pero es una realidad del día a día de los servicios postales alrededor del mundo, que están replanteando su negocio tradicional, el ‘e-commerce’ global. Serpost, que hoy cuenta con alrededor de 800 carteros en todo el país, no escapa a este desafío.

En efecto, en la empresa estatal ya han comenzado la ‘redefinición’ de los procesos, informa a Día1 Gerardo Freiberg, su CEO y gerente general. No solo buscan mejorar plazos de entrega, sino también las finanzas.

¿Cómo están “redefiniendo” los servicios en Serspost?

No hay plazos claros, no hay un servicio 100% confiable. Así es que el primer trabajo [...] es mejorar el servicio, enfocados en una realidad diferente.



¿Cuál es el plan?

Hemos implementado un servicio de WhatsApp local en ocho de las 141 oficinas a nivel nacional. Notificamos la llegada [de los paquetes a los clientes]. El sistema de WhatsApp es bidireccional: tú puedes hacer consultas. El plan original es que para junio del próximo año esté todo implementado [a nivel nacional]. Esa es la primera etapa, conjuntamente con una ventanilla única que permite recibir todos los servicios de Serpost en un solo sitio. Pero estos son los servicios básicos.[...] Estamos trabajando en la posibilidad de un convenio con Correos de España.



¿Cuándo va a estar 100% implementado?

No tengo una fecha exacta. El plan original es que para junio del próximo año esté todo implementado. Esa es la primera etapa, conjuntamente con una ventanilla única que permite recibir todos los servicios de Serpost en un solo sitio. Pero estos servicios básicos no son suficientes para llegar al nivel de servicio que requiere el Perú. Estamos trabajando en la posibilidad de un convenio con Correos de España.



¿En qué consiste el convenio?

Estamos viendo la posibilidad de aunarnos a la plataforma Comandia de Correos de España, para que a través de ella las pymes puedan tener acceso a ‘marketplaces’ como eBay, Amazon, Alibaba y Wish, entre otras plataformas. Ahí tenemos que trabajar con el Ministerio de Producción y con el de Comercio Exterior y Turismo.



¿Cuándo estaría implementado?

Esperamos que el próximo año ya esté. Estamos negociando las condiciones con España, para que el ingreso sea gratuito para las pymes y conforme se incrementan la cantidad de bienes vendidos se comienza a cobrar una comisión para mantener la plataforma activa. Además, se va a trabajar con España para hacer un procesamiento independiente de la mercadería en China que nos permita cobrar con mayor anticipación.



¿Cuál es el problema? ¿Cuánto afecta a sus finanzas?

El 50% de las ventas anuales están diferidas en más de un año. En una primera etapa hemos logrado un aporte de capital de S/5,3 millones de parte de los accionistas, el Estado. Esto nos ha permitido estabilizar el servicio. El siguiente paso es establecer contactos directos con los países de origen para mejorar los plazos de pago. El desfase de pago te genera baches financieros.



¿Cómo se preparan para la llega de Amazon? ¿Podría ser Serpost su potencial socio?

Para determinados segmentos y productos, sí. Para productos de mayor valor agregado, se usa el servicio de currier. Para un producto de valor medio y bajo, el servicio postal es el socio natural porque tiene un costo bajo, mucha mayor cobertura y te permite una distribución más económica. Eso siempre y cuando, tengas un estándar mínimo.



¿A qué estándar aspiran?

Deberíamos estar llegando a un nivel promedio de 8 días para distribución local en los próximos 24 meses.

¿Qué oportunidad ven en trabajar con empresas de mensajería? ¿Cuánta competencia suponen para Serpost?

Con el nivel de crecimiento del comercio electrónico, más que preocuparnos por la competencia, tenemos que sentarnos para ver cómo podemos trabajar conjuntamente. El siguiente paso es buscar colaboraciones, ya sea mediante convenios con empresas o creando una red colaborativa o un mix de ambos.



¿Ya están conversando con alguna?

Por el momento, no, porque ellos están vinculados a otro servicio, principalmente comidas y poco a mercancías. Tenemos que hacer un trabajo interno inhouse [primero]. Un sistema 100% colaborativo no podría ser asumido por un servicio postal porque tenemos que tener una planta que garantice un nivel mínimo de servicio. Pero evidentemente el siguiente paso es buscar colaboraciones ya sea a través de convenios con empresas o crear una red colaborativa o un mix de ambos.



¿A qué se refiere?

Podríamos trabajar con individuos que quisieran brindar un servicio parcial de distribución.



¿Están pensando en motos?

En motos, autos y mototaxis. Cuando tienes la distribución de alimentos, tienes horarios específicos de alimentos. Cuando tienes un servicio de transporte, tienes horas pico. Para un servicio postal, tú puedes usar los valles [horas valle, lo contrario a horas pico], con lo cual generas una relación ganar–ganar con quienes brindan estos servicios. Me contacto con Beat, Glovo o Uber y con ellos canalizo parte de los envíos que manejo. Esta es una opción. Dos, [me contacto] con los individuos que trabajan con ellos, para que trabajen con nosotros también. Es algo que todavía tenemos que definir.



¿Cuándo tendrán más certezas sobre esta iniciativa?

Estamos en un proceso de reorganización de Serpost. Una vez terminado este proceso, tenemos que meter más tecnología. Hoy no lo tenemos ni estamos listos para hacerlo. Porque si hoy incorporáramos tecnología, estaríamos recogiendo en estas aplicaciones tecnológicas las deficiencias que tenemos en nuestros procesos.



¿Qué tipo de tecnología evalúan?

Tecnología digital para el ruteo y la clasificación de los envíos y la información que se brinda.



¿A qué niveles de facturación los va a llevar esta transformación en tres años?

Deberíamos estar creciendo en un 35% a 40% en promedio. Eso significaría S/140 millones en grueso. Es un crecimiento vegetativo. Ahí viene el siguiente plan: como nuestro servicio ha sido relativamente malo en los últimos años, empeorando además, conforme mejoras -así sea en forma muy discrecional-, se genera un mayor volumen de e-commerce de importación. Entonces, para los próximos tres años un 35% a 50% sería muy razonable como promedio de crecimiento gracias al e-commerce de importación. El e-commerce de exportación debería representar un fuerte inductor del crecimiento, pero esto no creo que se pueda consolidar en menos de un par de años, porque es un trabajo conjunto que tenemos que arrancar de casi cero, no solo nosotros sino con otros sectores.



¿Qué nivel de inversión supone este proceso?

Para este año se ha estimado una inversión de S/8 millones en un equipamiento global, como sistemas de captura de datos en línea y de voz [...], sistemas de control de ruteo y mejores equipos para distribución, como motos y motos eléctricas, con las que estamos haciendo pruebas en la ciudad. A partir del tercer año, tenemos que hablar de clasificación automática. Otro punto importante son las casillas postales inteligentes. No creo que [las implementemos] antes de los dos años, porque la tecnología aún no es la ideal [...] para lo que se necesita. Pero nosotros estamos en proceso de maduración del servicio. No tenemos tanta presión para implementarlo.

► En el 2018, Serpost facturó S/100 mlls. En el 2017 y el 2018, “por primera vez tras muchos años con pérdidas”, obtuvo retornos de 1,1% y 2,9%, respectivamente, informa Freiberg.



►Las ventas del servicio Exporta Fácil de la firma crecieron 6% el año pasado.