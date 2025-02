El último domingo inició con rumores de que Shakira había sido ingresada a una clínica local por una dolencia abdominal intensa. Con el correr de las horas se confirmó que la cantante se encontraba hospitalizada en la Clínica Delgado- Auna y que por su salud no llegaría a presentar su show del domingo. En medio de la incertidumbre, las dudas y la preocupación, se expuso en redes sociales una foto del tratamiento médico que estaba recibiendo la cantante. La filtración de esta información - aparentemente por parte del personal de la clínica- generó diversos comentarios, un gran rechazo y puso sobre la mesa la discusión sobre si se cuida o no la protección de los datos de los pacientes en los servicios de salud.

La cantante colombiana Shakira se pronunció tras darse a conocer que estaba internada en una clínica local. Foto: archivo AFP/ Pablo PORCIUNCULA / PABLO PORCIUNCULA

En medio del debate, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos condenaron la filtración de datos médicos y exigieron a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y cumplir la ley. Susalud, además, calificó la divulgación de esta información como una falta muy grave y recordó que las sanciones administrativas pueden alcanzar hasta las 300 UIT equivalentes a S/1′605.000. Ademas, la institución recordó que los centros de salud, tanto públicos como privados, deben garantizar la confidencialidad de los datos de sus pacientes.

Susalud, además, instó a sancionar la captura y difusión de imágenes tomadas dentro de las instalaciones de la clínica y a denunciar este tipo de hechos a las autoridades. “Los profesionales de la salud que revelen información sobre pacientes sin autorización pueden enfrentar responsabilidad civil o penal”, precisaron. Ante ello, Día1 consultó con dos expertos la infracción, cuáles son los límites de la información que puede o debe compartiese y qué sanciones corresponden en este caso.

Shakira cancela su primer concierto en Lima. Emitió un comunicado para explicar que sigue internada. (Foto: Instagram)

Crosbby Buleje, asociado principal del Estudio Echecopar, detalla que la información médica, tratamiento de salud o de diagnóstico son datos que pertenecen a una categoría llamada ‘datos sensibles‘ y como tales, requieren una mayor protección versus cualquier otro tipo de información personal, como son la dirección o el nombre de una persona. “Los datos sensibles tienen una mayor protección por parte de, por ejemplo, profesionales de la salud, quienes tienen mayor obligación de mantener en reserva y bajo reglas de confidencialidad esa información”, comenta. En ese sentido, agrega, al difundirse el detalle de las medicinas requeridas para el tratamiento de Shakira desde la clínica y de forma no autorizada, se está ante una posible infracción a la Ley de Protección de Datos Personales. “Se debe hacer una investigación interna para identificar de dónde provino”, menciona.

Para Verónica Vergaray, socia del estudio PPU, la filtración de información de un paciente puede calificar como una vulneración de la regulación de protección de datos personales. “La Ley de Protección de Datos establece que el uso de datos personales debe ser consentido, siendo que, en el caso de datos sensibles como aquellos relacionados a la salud, este consentimiento debe constar por escrito”, sostiene.

Además, si bien se trata de un personaje público como la cantante colombiana, los supuestos de excepción para la obtención del consentimiento del titular están asociados a razones sustentadas en el interés público siempre que se observe el principio de proporcionalidad. Por ejemplo, en circunstancias de riesgo para el diagnóstico/tratamiento médico (y observando el secreto profesional) o por razones de salud pública calificadas como tales por el Ministerio de Salud en tanto se apliquen procedimientos de disociación adecuados. Este no fue el caso.

“El solo hecho de que una persona sea considerada un personaje público no significa una disminución de su derecho a la protección de datos personales. No parece que hubiera un argumento de interés público sustentable y que pueda considerarse que deba prevalecer sobre el derecho a la protección de sus datos personales de la cantante”, explica.

Buleje, por su parte, comenta que en el caso de Shakira ya se había difundido que no podría realizar el show por un tema médico. “¿Era necesario tanto detalle? No, se cruzó un límite, no era necesario difundir tantos detalles, bastaba con la información que ya se conocía de la promotora y la cantante. En mi opinión, se ha transgredido el derecho de privacidad de Shakira, hay que investigar para identificar a los responsables y no hacer un cargamontón”, anota.

Susalud anunció que intervino de oficio a la Clínica Delgado-Auna esta mañana. Es así que un equipo de especialistas de la entidad llegó a la clínica para recabar la información correspondiente a las imágenes propaladas en redes sociales de la historia clínica de la artista, que circularon ayer. La autoridad enfatizó que es un derecho de todo usuario ser atendido con pleno respeto de su dignidad e intimidad, con la garantía de confidencialidad y protección de los datos referidos a su atención. “No se deben difundir datos sobre su diagnóstico, tratamiento, fotografías o videos. Exhorto a las autoridades de la clínica a adoptar las medidas que garanticen la protección de este derecho para todos sus pacientes”, refirió.

Susalud enfatizó, como se resaltó al inicio de este artículo, que la vulneración de este derecho puede ser sancionado con una multa de hasta 300 UIT, equivalente a S/ 1′ 605.000.

Vergaray agrega que de acreditarse la existencia de una infracción, los responsables podrían ser sancionados con una multa de entre 5 UIT (S/ 26.750) y 50 UIT (S/ 267. 500) por parte de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ante ello, Bujele indica que se deben delimitar bien las competencias para que no se superpongan funciones y no hayan dos entidades sancionando.

¿Se afecta la imagen de la clínica? José Ruidias Rojas, profesor de Marketing de Pacífico Business School, comenta que la filtración de datos médicos se agrava al ser Shakira un personaje público de alcance internacional. Además, resalta que se trata de una de las clínicas con mayor reputación en el país. “Una crisis de este tipo deja la impresión de que no se pudiera garantizar la privacidad de los pacientes. Las instituciones médicas construyen su prestigio por sus resultados, tratamientos, pero también por cómo manejar la información de la labor médica”, explica.

¿La respuesta de la clínica y de la productora fue la adecuada ayer? Ruidias considera que la respuesta de la clínica ha sido tibia y poco contundente. Considera que esta debió reaccionar con rapidez y enviar un comunicado a la opinión pública. Lo único que se dio fue la difusión de un comunicado interno de la clínica a su staff médico.

“Deberían partir por condenar la filtración y anunciar una investigación para dar con los responsables. No se trata de deslindar responsabilidad, sino de hacerle saber al público y demostrar con acciones concretas de que esto no ocurre en su clínica. Mostrar contundencia podría doblegar la situación, pidiendo disculpas con un vocero y asumiendo la responsabilidad. Hasta ahora no hay un comunicado oficial”, comenta.

Por el lado de la productora, el experto indica que el manejo ha sido deficiente por la falta de comunicación clara y oportuna, ya que eso genera incertidumbre y demuestra que la productora no contó con un protocolo de crisis. Por ello, no ha dado una respuesta rápida, empática ni con información sobre las devoluciones o reprogramaciones. Es más, Indecopi envió esta tarde comunicado a la opinión pública, indicando que ha requerido a la empresa que se encargó de la venta de entradas como a los organizadores del evento, el padrón de los tickets vendidos para cotejar y confirmar la devolución de las entradas de quienes opten por obtener su dinero. Además, evalúa el inicio de un procedimiento administrativo sancionador que podría concluir con multas de hasta 450 UIT equivalente a S/ 2′ 407.500 y medidas correctivas a favor de los consumidores, acorde al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

“Con una respuesta tardía se deja mucho espacio a las especulaciones y es ahí cuando se agrava la crisis”, refiere el especialista de la Pacifico Business School. Si bien la estrella colombiana se presentará hoy, aún la productora no ha brindado detalles para quienes no pudieron verla el domingo.

Del otro lado, mientras todo esto transcurre, algunas marcas han aprovechado el malestar abdominal que aquejó a Shakira para enviarle fuerzas para su recuperación con mensajes ingeniosos. Es el caso de galletas San Jorge, que en un post colocó “¡Te queremos Shakira! Recupérate pronto” junto a un té y sus clásicas galletas de soda, un receta muy popular para los convalecientes de algún mal estomacal.