Sin ciudadanía activa no hay democracia

En el Perú muchos asocian la democracia únicamente al acto de votar cada cierto número de años. Sin embargo, la democracia es mucho más que introducir un voto en la urna: significa la construcción diaria de una ciudadanía activa, informada y vigilante, comprometida con el bien común.

Desde IPAE, por más de 30 años venimos trabajando con miles de jóvenes de todas las regiones del país a través del CADE Universitario, ofreciendo un espacio donde reflexionar, dialogar y asumir compromisos con el futuro del Perú. A lo largo de este tiempo, se ha convertido en una cantera de líderes que hoy contribuyen, desde diversos espacios, al desarrollo nacional.

En los últimos años, hemos puesto especial énfasis en un tema esencial: valores democráticos y participación ciudadana. Con el apoyo de instituciones aliadas y empresas privadas, hemos llevado este mensaje a más de 40 réplicas regionales, inspirando a miles de jóvenes con la convicción de que el país que queremos y merecemos solo será posible si fortalecemos nuestras instituciones democráticas, defendemos el Estado de derecho, la inversión privada y preservamos libertades fundamentales como la de expresión, prensa y pensamiento.

En el próximo CADE Ejecutivos, que se realizará en Lima del 4 al 6 de noviembre, presentaremos junto con miembros de la Comunidad de Jóvenes Líderes IPAE este trabajo que busca impactar en decenas de miles de jóvenes, construyendo una democracia más sólida, y una ciudadanía activa y vigilante.

Más de dos millones de jóvenes votarán por primera vez en el 2026. Ellos decidirán el rumbo del Perú, pero nosotros, como líderes empresariales, tenemos la responsabilidad de inspirarlos y acompañarlos con ejemplo y compromiso.

El futuro de nuestra democracia y del Perú dependerá de si logramos que esos millones de jóvenes crean en ella, la vivan y la defiendan cada día.