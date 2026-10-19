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Resumen

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David Ruiz, director y cofundador de Inyogo Sports, analiza sin el 10 cuánto vale una selección cuando se va su ídolo.
David Ruiz, director y cofundador de Inyogo Sports, analiza sin el 10 cuánto vale una selección cuando se va su ídolo.
/ LUIS ROBAYO
Por David Ruiz

En las últimas semanas, el fútbol mostró las dos maneras en que una estrella puede despedirse de su selección. Messi eligió la planificada. Su último partido, ante Benín, llenó el Monumental con 85.000 hinchas y dejó una taquilla cercana a US$13 millones. Telefe promedió 35,1 puntos de rating. Adidas vendió una camiseta conmemorativa a US$170 y las búsquedas globales de la camiseta de Messi crecieron 531% en las 24 horas siguientes. Así se monetiza un adiós.

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