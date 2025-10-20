Sin presiones

Una protesta ciudadana descentralizada, el nombramiento de un nuevo gabinete ministerial y el fallecimiento de un joven han marcado la primera semana de gobierno de José Jerí. Los rumores sobre las designaciones ministeriales rondaron chats, ‘feeds’ y conversaciones informales de toda índole del sector empresarial.

En el MEF, no son pocas las tareas de corto plazo que tiene enfrente la ministra Denisse Miralles, flamante titular de la cartera. Aunque su reciente experiencia como viceministra le evite ser una completa extraña en el sector, durante las próximas semanas será ella figura protagónica para el Presupuesto Público 2026. El Congreso tiene hasta noviembre para aprobar el documento. Desde su nombramiento, la ministra tiene ya sobre sus hombros la tarea de resguardar la sostenibilidad fiscal y gestionar los acuerdos del Anexo 5, donde normalmente se esconden las designaciones de presupuesto con (más) trasfondo político.

Otra de las tareas que ocupará su tiempo radica en gestionar los pedidos del gremio de los transportistas y los acuerdos a los que llegó el presidente Jerí con los alcaldes de Lima Metropolitana. El punto 5.1 de su lista: declarar estado de emergencia y evaluar un toque de queda. Además de lo evidente, un estado de emergencia es también un traslado de recursos humanos y presupuestales. Por otro lado, en estas semanas agitadas es altamente probable que la titular del MEF deba enfrentar la voluntad y ánimo congresal preelectoral, lo que muchas veces trae consigo mayor gasto. Así, el temple político de la ministra Miralles se pondrá a prueba, no para pedir que arregle los problemas institucionales que acumula el MEF –dadas las circunstancias–, sino para su mínimo viable en estos tiempos: el cumplimiento de su rol de manera cabal, ética, responsable y valiente.

El MEF ha perdido fuerza, peso y firmeza, pero este hecho no debe ser otra cosa que un nuevo punto de partida. Son nueve meses los que hay para ordenar el 2026 y entregar el MEF al siguiente gobierno. La ministra Miralles tiene oportunidades tan grandes como los problemas a los que se enfrentará para aprovecharlas.