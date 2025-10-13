Sistema B planea alcanzar las 100 empresas certificadas en Perú a inicios del 2026: ¿Cómo crece este movimiento?

Sistema B, organización encargada de otorgar las certificaciones de Empresa B en el Perú, apunta a continuar expandiendo su alcance en nuestro país. A nueve años de haber iniciado sus operaciones en el territorio peruano, Mariale Soto, directora ejecutiva de la entidad, precisa que ya han otorgado certificaciones B a un total de 75 compañías; y la mirada ya está puesta en extenderse con mayor celeridad.

Según Soto, el objetivo de Sistema B hacia fin de año es cerrar con 85 compañías certificadas y alcanzar el umbral de las 100 empresas con certificación B hacia el primer trimestre del 2026. “Nuestra meta es que el primer trimestre celebremos el haber alcanzado las 100 empresas [certificadas]. Pensamos que, a lo mucho, [esta meta] se podría extender hasta el segundo trimestre del próximo año”, detalla Soto a Día1.

Todas las empresas certificadas, asegura, asumieron diversos procedimientos de revisión que Sistema B emplea por tipo y tamaño de compañía, con el objetivo de validar que estas cumplan con generar un impacto socioambiental positivo en la sociedad.

Rendición de cuentas ¿Qué es una Empresa B? En el 2006, tres emprendedores -Andrew Kassoy, Bart Houlahan y Jay Coen Gilbert- fundaron B Lab en Estados Unidos, y unieron esfuerzos para crear un movimiento global que "redefiniera" el éxito empresarial. Así, a través de un proceso de certificación, se buscó crear una comunidad para compañías que cumplieran con altos estándares a nivel social, ambiental y económico; dispuestas a ser responsables y transparentes respecto a sus operaciones. Desde entonces y hasta la fecha, las firmas que reciben la Certificación B se comprometen pública y legalmente a generar un impacto socioambiental positivo y a que sus decisiones de negocio no pasen únicamente por un eje de maximizar y de crecer, sino también del impacto social que generan sobre sus grupos de interés.

Algunas de las que han alcanzado la certificación a nivel local son SiderPerú, Textil del Valle, Universidad Continental y Machu Picchu Foods; mientras que Natura Perú se hace presente como parte de la certificación obtenida por su matriz cerca de 12 años atrás. Asimismo, entre las Empresas B en el Perú predominan las de rubros de alimentos y bebidas (15%), seguidas por firmas de consultoría (15%) y turismo y hospedajes (15%).

“Creemos que la fortaleza que nosotros traemos a la mesa es la diversidad, con empresas de muchísimos sectores y de muchísimos tamaños, demostrando que es posible hacer esto en sus propias canchas de juego. La certificación viene a como un reflector en lo que las empresas están haciendo para que otros aprendan de ellos”, detalla Soto.

Soto remarca que el Perú es el sexto país de la región en el que hay más Empresas B a la fecha (superado por Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, respectivamente). Aunque México tiene más compañías certificadas (130), las compañías peruanas las superan en nivel de ingresos acumulados.

Conociendo a las certificadas: ¿Qué esperan de sus negocios y de la economía?

En aras de acercar a más firmas a la certificación B, la organización realizó un estudio para conocer las perspectivas económicas de las empresas que ya forman parte de dicha comunidad, así como las expectativas empresariales que estas manejan para sus operaciones en el corto y mediano plazo.

Entre los principales hallazgos del estudio, que tomó como muestra las respuestas de 58 Empresas B de un total de 74, la ejecutiva resalta que un 87% de las encuestadas proyectó crecimiento para el cierre de este 2025; mientras que un 96% dijo haber reportado mejoras tangibles en sus negocios tras la obtención de la certificación mencionada. Entre las mejoras, listaron las de índole económico, reputacional y de talento.

Asimismo, se identificó que entre el 2023 y 2024, las ventas de 48 Empresas B aumentaron un 20,1%. El estudio también arrojó que un 0,7% del PBI equivale a las ventas de 65 Empresas B en el Perú durante el 2024.

En cuanto al entorno económico para continuar invirtiendo, casi la mitad de las firmas encuestadas (49,1%) consideró que actualmente se tiene un entorno positivo, y un 40% apuntó que el panorama es neutral. “Ello indica que, si bien existe optimismo sobre el entorno económico, este aún es moderado y cauteloso”, se lee en el estudio.

No obstante, dicha cautela no parece afectar la confianza que tienen las empresas sobre sus operaciones y la posibilidad de alcanzar sus metas: un 49,1% dijo tener un nivel de confianza alto en cumplir con sus proyecciones, y un 30,9% consideró un nivel de confianza muy alto para el cumplimiento de sus objetivos.

Dentro de todo, la mayoría de Empresas B dijo ver el 2025 con optimismo: un 56% proyectó aumentar la cantidad de trabajadores contratados en este 2025, con el crecimiento siendo impulsado por micro y pequeñas empresas (60%). Además, un 60% de las empresas encuestadas precisó tener planes de expansión a mercados internacionales para este año.

Las 58 Empresas B encuestadas también evaluaron los factores de riesgo que enfrentan en el país. El estudio de Sistema B reflejó que un 22,8% consideró la informalidad y competencia desleal como dos de los mayores riesgos empresariales -en línea con el contexto social vigente-, aunque los resultados variaron de acuerdo al tamaño de las compañías.

Para las micro y pequeñas empresas, por ejemplo, estos dos últimos desafíos fueron considerados entre los principales, pero las corporaciones grandes y medianas acotaron que sus factores de riesgo claves eran las regulaciones y trabas burocráticas.

En general, Soto comenta que el estudio fue valioso para comprender la relevancia económica de las Empresas B no solo en términos de cantidad, sino también en cuanto al volumen de sus ventas y su impacto a nivel país. A su vez, destaca que la información recogida demostró la resiliencia de la firmas que pertenecen a dicha comunidad.

“Algunos buscan obtener esta certificación para aspectos reputacionales y para mostrar su marca, pero también hemos visto que se busca mucho como un sello de credibilidad [...], e incluso para acceder a financiamiento”, explica la ejecutiva.

¿Qué pasos se siguen para ser una Empresa B?

Soto comenta que desde Sistema B se realiza, en primer lugar, un diagnóstico de la estructura de la compañía que busca la certificación, con el objetivo de reconocer cuántas operaciones tienen y en cuanto países; las fuentes principales de sus ingresos y de su estructura propietaria; y si quieren realizar el proceso de certificación como subsidiarias de empresas globales o multinacionales.

Las que pueden avanzar de manera directa hacia la autoevaluación, disponible online, deben llenar un cuestionario gratuito que tiene un total de 200 preguntas. "En el cuestionario evaluamos temas de gobernanza, trabajadores, comunidad, ambiente y clientes. Les hacemos preguntas sobre estos aspectos para entender cómo es su situación actual del negocio, y tienen que obtener por lo menos 80 de 200 puntos para avanzar a la siguiente etapa. En el Perú, las empresas suelen obtener un promedio de 50 puntos; incluso las que tienen áreas de sostenibilidad o de asuntos corporativos“, argumenta la ejecutiva.

Soto explica que existen empresas que realizan su primera medición -la autoevaluación- para luego percatarse que deben ejecutar planes de mejora si quieren avanzar hacia las auditorías. Los procesos de ida y vuelta para aprobar la autoevaluación pueden tomar un año y medio, mientras que las auditorías suelen tomar de seis meses a más. En las auditorías las compañías deben alcanzar el puntaje mínimo de 80 puntos para lograr certificarse.

“Hemos tenido casos de empresas a las que les ha tomado un par de años obtener la certificación desde que se midieron por primera vez, pero luego las alcanzan. [...] Buscamos que [el proceso para certificarse] sea retador, pero accesible. Lo mismo con nuestros costos, que están diferenciados por tamaños de empresas. Nuestro sentido de propósito es realmente transformar el sistema económico a través de ellas”, anota Soto.

Según datos de Sistema B, tres empresas han obtenido hasta la fecha los puntajes de certificación más altos en el Perú: Libélula (128,1 puntos), Nassf Travel (127,1) e Ikigai Laboratorio Social (122,8).

Los retos de Sistema B en adelante

De cara al 2026, Soto considera que el contexto de “casi perpetua incertidumbre” en el Perú a nivel político y social puede acelerar el atractivo de ser una Empresa B, en tanto las firmas apuntan a estar en espacios donde coincidan con quienes tienen puntos en común.

“Las compañías están buscando sitios en los que puedan conectar con organizaciones que crean lo mismo que ellas, porque en un entorno en el que no sabes muy bien qué está pasando, lo que buscas es refugio, conexión con pares y comunidad. Lo que nosotros tenemos -y lo trabajamos muy fuerte en la comunidad de empresas B- es establecer esos espacios de conexión entre líderes con empresas de cualquier parte del mundo, que piensan lo mismo que tú y que están en la misma línea“, remarca la ejecutiva.

De cara a las compañías interesadas, la hazaña, puntualiza, está en trasladar las bondades de las certificaciones y el poder que poseen a nivel de impacto en los negocios. Hacerlo es retador, pero no imposible.