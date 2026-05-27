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Resumen

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Vitamina C con niacinamida es una dupla segura y efectiva; sin embargo, con el ácido salicílico, mejor alternar su uso.
Vitamina C con niacinamida es una dupla segura y efectiva; sin embargo, con el ácido salicílico, mejor alternar su uso.
Por Claudia Inga Martínez

El cuidado de la piel es una tendencia que atraviesa un momento ‘glow’ en el mercado peruano, sobre todo en los últimos años. De hecho, la categoría de tratamiento facial ha pasado de pesar 4% a 9% del mercado cosmético total en el país desde el 2019, sostiene Ángel Acevedo, presidente de gremio de Cosmética e Higiene Personal (Copecoh) de la CCL. Y en el primer trimestre del 2026, tanto tratamiento facial como corporal vienen creciendo 4%. El mercado cosmético total, que mueve unos S/10.000 millones al año, creció 5% en los primeros tres meses del año.

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