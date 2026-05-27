¿Cuáles son las marcas de skincare más recordadas y preferidas? De acuerdo al Estudio de Marcas 2026, de Arellano Consultoría, el ‘top of mind’ de esta categoría es liderado por Nivea, seguida de Ponds, Eucerin, La Roche- Posay, Yanbal y Avon. La lista de las marcas cambia un poco cuando hablamos de las que más recomendarían, espacio donde Neutrogena aparece primero, seguida de La Roche-Posay, Ésika y Cerave. A nivel de confiabilidad, son La Roche-Posay y Neutrogena las que más destacan. En tanto, las que más harían falta si desaparecieran del mercado son La Roche- Posay, Bioderma, Ponds y Cerave.

Beauty. Beautiful woman in spa / Yeko Photo Studio

Jorge Rubiños, director comercial de la consultora, resalta que se trata de una categoría con alto índice de recomendación y confianza. “Es muy sensible porque se trata de la piel y el rostro. Además, notamos a nivel de contexto global que el usuario tiene mayor conocimiento por el cuidado de la piel”, sostiene. Es por eso que, sin duda, uno de los atributos más valorados es que tenga respaldo dermatológico.

Para el experto, las rutinas de skincare y la aparición de cada vez más influencers suma al crecimiento de la categoría, así como la evolución del mercado con locales especializados como la línea dermatológica de Mifarma. Destaca también que los consumidores buscan belleza, cuidado y prevención con productos de mayor calidad.

En base al estudio, señala que un 85% de consumidores de la categoría son mujeres y crece en la clase media, más aún con más canales como farmacias y tiendas especializadas. Añade que si bien la edad promedio del consumidor es de 36 años, las personas de los 25 a 45 años concentran el segmento más fuerte.

En cuanto al ranking, Rubiños explica que Nivea y Ponds han crecido mucho en Lima y provincias, y que ha evolucionado también en el consumo de la categoría por el desarrollo de portafolios. Acevedo agrega que se trata de marcas antiguas en el mercado, lo que aporta a su recordación.

La Roche-Posay, por su parte, ha crecido en provincias. Rubiños considera que las regiones están adoptando más productos de cuidado de la piel, por lo que los mercado se van sofisticando de la mano de más exposición en los puntos de venta. Destaca, a su vez, que los influencers dieron un nuevo impulso a la categoría, así como el desarrollo de las cadenas especializadas en belleza.

Desde La Roche- Posay, de L’Oreal Group, indican que una temporada clave para su construcción de marca es el verano donde siempre está presente su infaltable línea Anthelios con innovaciones, así como el impulso de la parte digital, donde aseguran liderar en los rankings de influencer marketing y están pendientes del ‘journey’ del consumidor, comenta ⁠Sandra Malca, Marketing Director La Roche-Posay / Cerave Centroamérica y Región Andina. “Un factor clave para nosotros es comunicar que somos una marca recomendada por dermatólogos”, anota.

La firma indica que está posicionada en el segmento dermocosmético y se ubica en el top 3 de este mercado, donde lideran en productos antienvejecimiento, reparación corporal y anti acné. “Para nosotros es muy importante llegar donde nuestros consumidores para democratizar el acceso a la dermatología”, explica sobre su avance en recordación en las regiones del país.

Por el lado de Avon, la marca se ha asentado en un segmento con productos de vanguardia con precios democráticos. Diana Gaitán, gerente de Marketing de Avon Mercado Andino, comenta que hoy se dirigen a un público mucho más informado, consciente y preocupado por el propósito y acciones de la marca. Además para tener mayor cercanía, han optado por tener rostros locales en sus campañas y se enfocarán en desarrollar innovación con Anew para complementar las rutinas de cuidado del rostro alineada a necesidades reales de los consumidores. En tanto, Natura se centrará en el territorio dermocosmético con Chronos Derma.

Cuidado de la piel. / SanyaSM

Yanbal también ha anunciado que pone mucho foco en cuidado de la piel. “Tenemos un enfoque importante en completar toda nuestra línea de tratamiento de cuidado de la piel. Apuntamos a ser expertos. Esto tiene que ver con el tratamiento de la piel, los protectores y el maquillaje porque, definitivamente, ahí aún hay una oportunidad muy grande, hay un gran potencial”, dijo Javier Rusca, gerente general de Yanbal en Perú, el año pasado a Día1.

La foto cambia cuando hablamos de las marcas de mayor consumo, ya que Bahía y Cerave dejan un poco más atrás a Yanbal y La Roche-Posay, según el estudio. Por su parte, Acevedo indica que de acuerdo a Copecoh, a nivel de facturación, Yanbal, Belcorp y Natura concentran más del 50% de las ventas de tratamiento facial. De acuerdo al gremio, el 17% de las importaciones de productos vienen de Europa, de donde provienen L’Oreal y Beierdorsf. Y que otra tendencia que se observa es la aparición de las marcas coreanas, que pasaron de importar 14 millones de productos de tratamiento facial a 170 millones desde que finalizó la pandemia, así como el avance de protección solar. El ejecutivo remarca que con ello nació un nuevo segmento poco atendido, el llamado ‘mastige’ (mezcla de masivo y ‘prestige’) o lujo accesible en tratamiento facial.

Y si bien el respaldo científico es importante para el consumidor, la eficacia del producto también es medular para el consumidor. ¿Cómo podrá seguir creciendo el mercado? Para Arellano, educando al consumidor sobre por qué debe cuidarse y la accesibilidad con formatos que permitan más rotación de producto. De hecho, Acevedo anota que en la categoría de tratamiento facial se realizan unos 1.000 lanzamientos, el 30% son productos nuevos y el 70% son extensiones de línea.