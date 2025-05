Advierte también que hay aspectos que no se probaron, como una mayor simultaneidad de vuelos que estrese la operación con condiciones reales, como recibir los 15-16 vuelos que llegan por hora y el impacto que tendrá la aplicación de las tarifas de la TUUA de tránsito para pasajeros que realicen escalas nacionales e internacionales en el nuevo terminal.

-¿Qué expectativas tiene para la apertura del nuevo Jorge Chávez este domingo? ¿En qué consiste el plan de transición que se está realizando?

Estamos contentos de que finalmente se concreta la mudanza después de tantas postergaciones. Claramente era un proyecto que necesitábamos dada la congestión (en el actual terminal), el nivel de servicio y todo lo que sabíamos. Así que hoy por hoy, sin entrar todavía en detalle, la expectativa es tener una buena mudanza y un buen inicio de operaciones. La mudanza igual va a ser un proceso bien crítico.

La presidenta Dina Boluarte participó en la ceremonia de inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que iniciará operaciones de forma oficial el domingo 1 de junio | Foto: Joel Alonzo / @photo.gec

-¿Cómo se está dando este proceso crítico hasta el momento y cómo será ese día?

Hoy nuestras oficinas están funcionando en el nuevo terminal. Ya está todo listo con planes concretos para ejecutar la mudanza en esta ventana de 12 horas que tenemos.

Ya estamos listos, coordinando con las autoridades, todos los proveedores.

-Desde Aetai, el gremio de aerolíneas, habían solicitado que aparte de la marcha blanca que se viene desarrollando, se puedan realizar pruebas integrales para estresar la operación del aeropuerto, ¿finalmente se dieron?

Es un tema bien complejo porque la marcha blanca a fin de cuentas ha tenido vuelos aislados en simultaneidad, con pocos pasajeros. La expectativa de la industria, de las aerolíneas, era que tuviéramos pruebas integrales, que realmente fuera un estrés para la operación. A pesar de nuestra insistencia, esas pruebas finalmente no se concretaron. La verdad es que las pruebas han sido con pocos vuelos en simultáneo. Y lo más relevante, la cantidad de pasajeros y equipajes que se probaron no permiten tener una claridad a ciencia cierta de cómo será cuando ya operemos en simultáneo. Una cosa es saber preparar un café, un sándwich y otra cosa es cuando tienes que hacer un buffet para 100 personas en simultáneo. Es otro nivel de estrés. A pesar de ello, han habido pruebas, y siempre todo es desde la mirada del cliente, del pasajero, porque a nivel operacional, de seguridad, yo tengo tranquilidad de que las cosas deberían salir bien. Pero la experiencia del cliente es por la que nosotros estábamos velando.

Talma inaugura base de operaciones en el nuevo Jorge Chávez con inversión de US$30 millones. Foto: Talma.

-De la información que han recibido hasta el momento de la marcha blanca y de lo que han observado, ¿cuáles son los puntos más críticos que hay en la operación que impactan en esa buena experiencia del pasajero?

Hay que tener una mirada holística. El tema de los accesos no es aeroportuario, pero es relevante pensando en el tiempo de llegada de los pasajeros. Pero ya lo que es el aeropuerto, dado que no se han hecho pruebas de estrés suficientes, no sabemos cómo va a operar. Esperamos, obviamente, tener un plan de contingencia para todo. Por ejemplo, si hay problemas en el proceso de ‘check-in’ se puede hacer el proceso manual. Lo que no sabemos, por ejemplo, es como operará migraciones en simultáneo, ya que en la marcha blanca tuvo algunos problemas. El espacio para migraciones se ha reducido, se está apostando por la tecnología, por el proceso de ‘migracheck’, pero no sabemos a ciencia cierta cómo va a funcionar. Y lo otro que es bien relevante, pensando en no tener retrasos, es la simultaneidad de operación en la plataforma. Las pruebas que íbamos a tener eran hasta cuatro aviones en simultáneo, pero no se probaron todos los procesos. De cara a la autoridad, había un plan, se hicieron unas pruebas, pero nuestra expectativa como aerolíneas era tener una prueba más robusta que no se hizo. Y lo otro son los tiempos de desplazamiento.

Es un aeropuerto de clase mundial, que va a poder mover inicialmente 30 millones de pasajeros, en camino a 40 millones, pero los tiempos son muy distintos. Hay salas de embarque que están muy lejos, y eso también puede afectar a pasajeros que eventualmente lleguen tarde a su vuelo. Creo que hay oportunidad de mejora con la señalética, que es insuficiente.

-Ante las observaciones de Migraciones y la observación de la industria sobre los espacios de los estacionamientos para los aviones, ¿son aspectos que se pudieron resolver en esas semanas?

El área de Migraciones, por espacio físico, entiendo que tiene bastante limitada la posibilidad de corregir o habilitar más metros cuadrados. Hoy la apuesta es de tecnología. El proceso de seguridad debería ser mucho más expedito porque , efectivamente, se está incorporando más tecnología. En el área de control de seguridad ya no se tiene que sacar la laptop o líquidos. El cuello de botella para el pasajero internacional eventualmente va a ser Migraciones. La expectativa es que la tecnología que se está adoptando funcione bien y que cada vez más pasajeros con pasaporte electrónico puedan hacer el registro previo para que ese proceso sea rápido, pero (no sabemos como funcionará esto porque) no hemos tenido una prueba de estrés completa.

El aeropuerto maneja más o menos 68 mil pasajeros al día, con una simultaneidad por hora de vuelos de salida de 15 a 16. No todos son internacionales, solamente en las noches, eventualmente cientos. No se ha hecho una prueba de estrés de ese tipo. No hemos hecho una prueba en simultáneo con 15 o 16 aviones saliendo del aeropuerto, entonces no sabemos cómo va a ser toda la logística. Ahí hay muchos jugadores que participan de esos procesos. Desde Córpac, el aeropuerto, nosotros, los innumerables proveedores.

-Cuando abra el aeropuerto, ¿se verían esos 15 a 16 vuelos en simultáneo a partir de la una de la tarde del 1 de junio?

Sí, el primer día va a ser atípico porque la ventana de operación de ese día va a ser más corta, eventualmente van a estar un poco más apretados los vuelos. Entonces, a la 1 de la tarde parten en simultáneo tres vuelos de un competidor nuestro. Nosotros partimos a la 1:15 pm. Ese día va a estar entretenido, un poco más congestionado. Yo creo que a partir del lunes vamos a poder ver en su real dimensión cómo va a ser la operación. Otra consideración relevante en estos primeros meses es que la pista actual se cierra por mantenimiento y sólo vamos a operar con la pista nueva. Recién hacia fin de año vamos a poder operar con las dos pistas en simultáneo.

-El lunes empezaremos a ver entonces realmente el desarrollo de la operación regular.

Sí, a partir del lunes ya desde la madrugada vamos a empezar a tener más vuelos. En el caso de Sky, tenemos uno de los primeros a la 1:15 pm., de Lima a Arequipa.

-¿Desde el 1 de junio se va a tener operativa solo la pista nueva?

Van a haber algunos traslados, pero no se van a dar operaciones simultáneas paralelas. Eso todavía no va a pasar, recién hacia fin de año.

-Durante la ventana horaria en la que se va a cerrar el aeropuerto para la mudanza serán 250 los vuelos reprogramados. Pero, durante esas 12 horas, ¿qué es lo que va a pasar que los pasajeros no vemos?

Lo más relevante es la mudanza de los equipamientos. Infelizmente, son pocos proveedores los que mueven equipamiento y aviones en la plataforma. Las coordinaciones están bien hechas. Pensamos que eventualmente se puede retrasar la mudanza hasta una hora. Y tenemos una holgura como de tres horas previas a la 1 p.m. (del 1 de junio) para la salida del primer vuelo.

-Con la apertura del aeropuerto, ¿cuáles son las previsiones de Sky? ¿cuál es el nivel de crecimiento que se esperan?, ¿apuntan a incorporar más frecuencias?

La apuesta de Sky se mantiene. Nosotros, cuando hicimos el proyecto de crear la compañía iniciando operaciones en 2019, pensamos que el nuevo terminal abriría en el 2021. La apuesta es seguir creciendo.

Este año hemos consolidado algunas rutas interregionales como Cusco-Arequipa, Cusco-Puerto Maldonado y retomamos Tacna. La idea es seguir consolidando las operaciones nacionales. Y en el ámbito internacional estamos satisfechos, sobre todo, con la participación del mercado. Somos segundos con casi 10%, lo que nos tiene contentos. Estamos volando a seis de los diez principales destinos internacionales a los que vuelan los peruanos.

-¿Cómo queda la TUUA de transferencia? Hubo un pedido de las aerolíneas para extender el plazo para incorporarla a sus tarifas. Desde Lima Airport confirmaron que se empezará a cobrar en 126 días.

Sí. Ese es el plazo para ver desde cuándo se incorpora a los pasajes de forma automática. Pero el problema viene mucho más atrás. Inicialmente el contrato de concesión no incorporaba una TUUA y esto se incorporó en la adenda número seis. Y el problema es que no hubo un análisis en su momento del equilibrio económico-financiero del proyecto, porque si se generaron ingresos adicionales se tendría que haber visto la suma total de las tarifas. De otro lado, cuando uno ve la competitividad del Jorge Chávez, claramente nos ponemos en una situación muy mala con estos US$7.07 para pasajeros nacionales y US$11.32 para las transferencias internacionales. Los aeropuertos con los que competimos en la región no lo tienen: Panamá, Bogotá, Santiago. La única experiencia que hay es San Paulo (Brasil), donde se cobra una tarifa mucho menor.

Pero en Perú, considerando que ni siquiera tenemos el desarrollo del ‘stopover’- que es algo que venimos trabajando con el Mincetur y esperamos que salga en el corto plazo-, lo único que hace es encarecer las tarifas. Es más, normalmente, cuando se plantean los ajustes de tarifas y de tasas, se tienen que escuchar a las dos partes, en este caso al concesionario y a las aerolíneas. Aquí se ha aceptado unilateralmente la propuesta de Lima Airport por este sentido de urgencia que hay, pero no se ha visto la propuesta de las aerolíneas por parte del Ositran. Y para nosotros es transparente, porque no es un ingreso para la compañía. ¿Qué sentido tiene tener un super aeropuerto si encareces los pasajes y haces que el flujo de pasajeros se vaya por otro lado? Esa es nuestra preocupación.

Fueron 56 vuelos internacionales, 28 de llegada y 28 de salida, durante la primera semana de marcha blanca. Foto: Corpac.

-¿La tarifa de tránsito sí o sí se va a aplicar?

De acuerdo al contrato, está. Y a mí sí me parece que hay que respetar los marcos legales, pero si hay una oportunidad de revisar el monto (se podría). Esta es una condición particular que se estableció en la adenda que se negoció hace algunos años por problemas particulares, pero hay opción todavía (de reducir el monto). Ositran claramente tiene la opción de reconsiderar esta tarifa.

-¿Las tarifas que ha difundido Ositran no incluyen el tope máximo?

Es lo que pidió Lima Airport. Normalmente, cada vez que hay renegociación de tarifas, el concesionario propone una en base a un análisis económico-financiero, y las aerolíneas hacemos lo mismo. Históricamente, nunca se han dado las tarifas que plantea el concesionario, que son siempre mucho más caras. Normalmente puede ser algo más intermedio o algo más cercano a lo que plantean las aerolíneas, con análisis técnico. Eso es lo que ha faltado en esta oportunidad.

-¿Lima Airport les ha comunicado algo respecto a la aplicación de la tarifa?

Sí, ya lo ha comunicado por todos los medios, pero está sujeto a ver qué es lo que pasa. El lunes tenemos una reunión con la Comisión de Transporte del Congreso de la República para plantear los problemas que vemos, el posible encarecimiento de los pasajes y cómo perdemos competitividad en la región.

-El 1 de junio entonces se iniciará sin el cobro de la TUUA de tránsito, ¿cuándo se cobrará?

Lo que tenemos entendido es que el cobro comenzaría el próximo 26 de septiembre. Como aerolínea, estamos buscando que los procesos operativos y ajustes en nuestros sistemas para gestionar el cobro fluyan, para lo cual estamos negociando con Lima Airport las implicancias del servicio.

Desde esa fecha se va a incorporar a los pasajes que compren los pasajeros. Quienes compraron antes van a tener que pasar por ventanilla para pagar. ¿Te imaginas lo que es eso? Ya están las casetas ahí.

-¿Cuánto más prevén que se vayan a encarecer los pasajes? ¿La TUUA de tránsito se traslada al 100%?

La TUUA, sí. Cuando ves la tarifa neta que es la que cobramos las aerolíneas, se incluye el IGV. En el caso de la tarifa internacional, se incluye el impuesto al turismo ( US$15) y también las tasas del aeropuerto de salida y del aeropuerto de llegada. Y, ahí se va a incorporar lamentablemente.

-¿Cuál es la proyección de la competitividad del aeropuerto hacia finales del 2026? ¿Cuál viene a ser la proyección del Perú como ‘hub’ y la recuperación del turismo?

Cuando uno ve los 3,6 millones de pasajeros que se han movido, vemos que aún no recuperamos niveles prepandémicos. Desde el punto de vista de infraestructura hay posibilidad de incrementar operaciones, el aeropuerto va a dar más facilidad en ese sentido. Por otro lado, también se está trabajando el proyecto de infraestructura en provincia. Los concesionarios en provincia están haciendo un buen trabajo y eso debería facilitar también el crecimiento de la industria. Además, algunas aerolíneas internacionales han anunciado el inicio de operaciones, todo en el mediano plazo. Pero el tema de costos también está siendo crítico. Y el próximo año se viene toda la negociación de tarifas del aeropuerto, que va a tratar de amortizar toda la inversión que se ha hecho.

Es así que el próximo año va a ser complejo. Y en la medida que se incrementen las tarifas del aeropuerto, lamentablemente parte de eso se tiene que pasar al precio final del pasaje. Eso sin considerar los proyectos que salen en el Congreso que tratan de regular el negocio cuando existe un equilibrio entre oferta y demanda, y reglas para fijar precios. Habrá que ver qué sale.

-¿Cuál es la negociación de tarifas que se vería el próximo año?

Toda esta inversión de casi US$2 mil millones en el nuevo aeropuerto se tiene que empezar a pagar a partir del 2026. Entonces, se empiezan a negociar las tarifas de alquileres de ‘counters’, de tasas, de estacionamiento (de aviones), uso de mangas. Ositran es el que va a tener que hacer este proceso, revisar la propuesta de Lima Airport, la propuesta de las aerolíneas, el equilibrio económico financiero y ver qué es lo que pasa. Cuando ves la millonaria inversión, claramente las tarifas tenderían a subir. Nuestra expectativa es que no suban, pero normalmente no ha sido así.

-¿Dentro de lo que han conversado con Lima Airport y en base a otras experiencias, ¿cuánto calculan que puede ser este incremento de tasas en esta nueva infraestructura?

Todavía no hemos conversado sobre ello, pero conociendo los antecedentes, seguramente va a ser considerable. Vemos que las tarifas comerciales han sufrido unos incrementos significativos, y eso es lo que nos preocupa. Los alquileres no son regulados, así que seguramente va a pasar lo mismo (en el caso de los otros alquileres).