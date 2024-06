Recordemos que desde febrero, PepsiCo tuvo que dejar de producir las populares Piqueo Snax, Chizitos, Cuates, Cheese Tris, Doritos, entre otras, debido a un lamentable accidente en su planta de Santa Anita, en el que se desprendió un tanque de aguas residuales, y que ocasionó la muerte de tres personas y dejó a otros colaboradores heridos.

. (Foto: Facebook)

Desde entonces, la planta ha permanecido cerrada y , como anunció la compañía en un comunicado, detuvieron temporalmente su producción. No obstante, para no afectar totalmente el abastecimiento de sus productos, PepsiCo anunció que ha optado por importar productos similares de sus plantas en Colombia, Ecuador y Guatemala, por lo que desde hace cinco meses vemos productos como DeTodito, Takis o Cheetos Boliqueso en empaques muy similares a los snacks que conocemos. Además, indicaron que gracias a las alianzas locales, se están produciendo Lay’s y chifles Karinto en el Perú. Pero a pesar del esfuerzo por abastecer el mercado local, estos productos importados no han tenido la misma aceptación debido a sus sabores, que no complacen del todo al público peruano.

“Lamentablemente estos productos importados no se adecúan al paladar de los peruanos. Las ventas de los snacks han caído un 15% pero se está viendo una ligera mejoría, ya que el espacio que ha dejado PepsiCo, poco a poco se está cubriendo con marcas de snacks menos conocidas”, comenta Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), a Día1.

(Foto: enterese.net/)

De hecho, esta categoría es bastante importante para las bodegas, dado que, como nos cuenta Choy, el aporte de este tipo de snacks a las ventas de este canal representa entre un 20% y 25%, de acuerdo a la zona donde esta se ubique.

Apetitoso mercado

De acuerdo a Euromonitor Internacional, el mercado de snacks en el Perú movió US$1.586 millones en el 2023 y este año se espera que alcance una facturación de US$1.703 millones. Una apetitosa categoría que hoy recibe a marcas como Tiyapuy e Inka Chips, que hoy buscan llenar parte del vacío que dejó PepsiCo.

Para Rafael De Córdova, gerente general de Tiyapuy Foods, dueña de la marca Tiyapuy, se trata de un mercado dinámico, con competidores grandes y pequeños, en el cual también hay algunos competidores informales. Y aunque por ello una gran parte de la industria se concentra en el precio, hay espacio también para propuestas de valor diferenciado. “Nosotros participamos como snacks saludables, con un ingrediente potente que es la papa nativa peruana y poner en valor al agricultor”, nos cuenta el ejecutivo.

Su crecimiento, a dos dígitos, se ha visto potencializado este semestre, por la expansión en las tiendas de conveniencia como parte de su desarrollo, pero también por tres factores, comenta De Córdova: mayor reconocimiento de la marca, plan de innovación de sabores y la mudanza a la nueva planta que les permite más que duplicar su producción. Esto último, sobre todo, con miras a su internacionalización y a continuar desarrollando el negocio localmente con nuevos sabores y formatos más pequeños, en aras de aumentar su presencia en otros canales. Actualmente, Tiyapuy cuenta con más del 5% del mercado de snacks salados en los autoservicios.

(Foto: Inka Chips)

De Córdova afirma que, en efecto, la ausencia de los productos clásicos de PepsiCo, dejaron un vacío en el mercado. “Al consumidor le gusta ir por un snack salado porque le gusta su indulgencia, pero cuando ve que la opción que normalmente compra no está, prueba otros productos y allí entran nuestros snacks saludables”, resalta el ejecutivo a Día1.

Hoy en día, agrega, el consumidor está dispuesto a probar más opciones. El portafolio de Tiyapuy incluye papas nativas, camotes, papa amarilla, papas nativas con sabor a limón y pimienta, sabor a jalapeño, chips de quinua, entre otros.

Por otro lado, también se encuentra Inka Chips, una marca de Inka Crops, de origen cusqueño, que ha logrado un una tasa de crecimiento de 25% al año. En el primer semestre del 2024, el ritmo de avance es del 50%, como cuenta Christian Matos, gerente de marca de Inka Crops, a Perú21.

La empresa apunta a duplicar su capacidad de producción, ya que hoy se encuentran en un 85% . “Sentimos que todavía tenemos espacio para construir mejor nuestro portafolio de productos”, comentó. De hecho, la marca ya cuenta con snacks de papas artesanales, camotes, plátanos, yucas, maíz gigante, entre otros.

Y, entre todas las propuestas que existen hoy en día, asomó un nuevo jugador en junio: Articheese, una marca de la empresa Artika, tradicionalmente enfocada en helados. En este primer momento, se encuentran dos alternativas, los snacks horneados con sabor a queso (clásicos) y los picantes. Según las redes sociales de la marca de la familia Mejía, las ventas se enfocan en Lima y a través de aplicativos de delivery.

Sin duda, la competencia se dinamiza y las oportunidades para tomar el mercado se encuentran activas en esta industria, que compite en distintos niveles, desde la visibilidad en los puntos de venta hasta la innovación en formatos y sabores. PepsiCo Alimentos tenía una presencia muy potente en el mercado de snacks. De acuerdo a una entrevista con este Diario, Piqueo Snax contaba con una cobertura del 77% a nivel nacional y Cheese Tris, con el 86%.

Si bien no hay una fecha exacta de retorno de las marcas clásicas de PepsiCo, Dia1 pudo conocer que se encontrarían en la etapa de inspecciones en la planta con miras a reiniciar operaciones.