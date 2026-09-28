Durante años, la conversación sobre soberanía digital estuvo asociada principalmente a la ubicación de los datos o al cumplimiento de regulaciones locales. Sin embargo, el avance acelerado de la inteligencia artificial, la creciente complejidad tecnológica y un entorno marcado por ciberamenazas han ampliado significativamente el alcance de este concepto. Hoy, la soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones.

La pregunta ya no es únicamente dónde se almacenan los datos, sino cuánto control tienen las empresas sobre sus tecnologías, operaciones y modelos de IA. En otras palabras, la soberanía digital no se trata de aislamiento, sino de resiliencia, control y capacidad de adaptación frente a un entorno en constante cambio.

Esta tendencia ya forma parte de la agenda ejecutiva. Según el estudio Five Trends for 2026 del IBM Institute for Business Value, el 93% de los ejecutivos considera que la soberanía de la IA debe integrarse a su estrategia empresarial, mientras que el 71% cree que la ubicación de los datos será aún más relevante en los próximos años. Además, el 58% reporta haber experimentado mayores interrupciones en sus operaciones debido a desafíos en sus cadenas de suministro tecnológico.

La buena noticia es que fortalecer la soberanía digital no implica renunciar a la innovación. Por el contrario, requiere construir arquitecturas abiertas, híbridas y resilientes que permitan integrar nuevas tecnologías, adaptarse con rapidez y evitar dependencias excesivas de un único proveedor.

En Perú, donde sectores como servicios financieros, telecomunicaciones, energía, minería y gobierno continúan acelerando sus procesos de digitalización, la soberanía digital se convierte en un factor clave para impulsar la competitividad y el crecimiento. Las organizaciones que logren combinar innovación, apertura y control estarán mejor preparadas para aprovechar las oportunidades de la IA y responder a un entorno cada vez más dinámico. Porque, en la economía digital, la verdadera ventaja competitiva radica en la capacidad de gobernar la tecnología y actuar con libertad cuando más importa.