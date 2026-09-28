icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

uan Carlos Zevallos, CEO de IBM Perú, analiza la soberanía digital, la nueva ventaja para las organizaciones.
uan Carlos Zevallos, CEO de IBM Perú, analiza la soberanía digital, la nueva ventaja para las organizaciones.
Por Juan Carlos Zevallos

Durante años, la conversación sobre soberanía digital estuvo asociada principalmente a la ubicación de los datos o al cumplimiento de regulaciones locales. Sin embargo, el avance acelerado de la inteligencia artificial, la creciente complejidad tecnológica y un entorno marcado por ciberamenazas han ampliado significativamente el alcance de este concepto. Hoy, la soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.