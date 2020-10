Conforme a los criterios de Saber más

La crisis sanitaria mundial a causa del COVID-19 lo ha cambiado todo. Hemos visto su impacto en la caída del empleo, en la forma de trabajar, ya sea bajo la modalidad de trabajo remoto o con altos cuidados de bioseguridad durante las actividades esenciales, así como en otros muchos aspectos. En ese sentido, ¿qué pasará con los beneficios corporativos que solían entregar las empresas a sus trabajadores y clientes? ¿Cómo se adaptan y se entregan ahora que las necesidades están cambiando y hay impacto en el trabajo formal? ¿Se mantienen los concesionarios de servicios de alimentación presentes en las empresas? Todas esas preguntas las responde Alfonso de los Heros, country president de Sodexo Perú, una de las más grandes compañías de servicios de comida y administración de instalaciones del mundo y que en el país cuenta con más de mil clientes.

A velocidad y con el soporte de su casa matriz, la compañía relanzó su plataforma de clientes y anuncia nuevos productos acorde a la nueva normalidad de los trabajadores: e-commerce pass (tarjeta para cualquier tipo de compra online) y en pocos días lanzará el e-vale (vale electrónico que se distribuirá digitalmente para la compra de cualquier producto en una red de 90 mil establecimientos, sin necesidad de efectivo o contacto). Para el 2023, apuntan a que el 35% de todo su portafolio se componga de soluciones virtuales. La campaña navideña, comenta de los Heros, será importante para impulsar el rubro y asentar su recuperación.

- ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del COVID-19 para Sodexo, siendo el rubro de servicios uno de los más afectados?

Al ser una empresa multinacional, vivimos el inicio de la enfermedad en China, por lo que para cuando llegó al Perú estuvimos preparados para lo que vendría, así que durante la cuarentena pudimos concentrarnos y ver que habrían cambios muy importantes en cómo haríamos las cosas en el nuevo normal. Relanzamos la cartera de productos y lideramos nuestro proyecto de transformación digital.

- ¿Qué productos incluyeron en esa nueva cartera de productos ?

Primero con un producto de beneficio corporativo (que las empresas entregan a sus colaboradores) para compras online con el ‘e-commerce pass’ y ahora (en pocos días) lanzaremos el e-vale, que es un producto en alianza con Niubiz que permite realizar cualquier tipo de compra en más de 90 mil establecimientos, sobre todo pequeños y medianos negocios. Y más adelante iremos incorporando a más. Nos hemos adelantado.

- ¿A qué apuntan con el vale electrónico y el ecommerce pass? ¿De qué manera aportan al consumidor en pandemia?

En que se trata de propuestas 100% digitales, desde un Smartphone, en las que no se necesita tener efectivo para realizar una transacción. Por el lado del ‘e-commerce pass’ responde a que vimos el despegue de las compras online, que han crecido en un 50% y tiene ahora a 9 millones de compradores. Desde que lo lanzamos hace menos de dos meses ha tenido buena respuesta, hay clientes del sector bancario que están interesados en este producto para acercarse a sus beneficiarios. Por su parte, el e-vale es un producto más práctico para los usuarios, que les permite comprar alimentos, electrodomésticos, regalos, entre otros y que al tener gran capilaridad, principalmente de pequeños y medianos negocios, podemos también contribuir a la reactivación de la economía en ese segmento de negocios, que ha sido muy golpeado.

- Además del sector bancario, ¿hay otros sectores que también hayan empezado a apostar por estos vales y tarjetas digitales?

Del lado de las tarjetas virtuales (e-vale e e-commerce pass), hemos visto también a sectores como las organizaciones sin fines de lucro (30%), consultoras de transformación digital (26%), comercio al por mayor y al menor (22%) y banca y seguros (13%) que han otorgado beneficios digitales a sus colaboradores, en respuesta a las nuevas necesidades del colaborador de hoy, que opta por comprar alimentos (70%), ropa (54%) y artículos para el hogar (41%) por e-commerce, según Ipsos.

¿Cuál es el objetivo con estas nuevas soluciones virtuales dentro del sector?

Hacia el 2023, el 35% de nuestro portafolio será de productos virtuales. Esperamos que el e-vale sea un producto digital de bandera dado su nivel de innovación. Va a tener una respuesta de corto plazo. Para la campaña navideña será importante para la compra de alimentos y regalos. Y se ajustará a las necesidades de las empresas, para motivar a sus colaboradores.

¿Son soluciones que decidieron implementar por la pandemia o habían pensado hacerlo más adelante? ¿Qué potencial han encontrado?

Sí, estamos bien involucrados hace como un mes, lo definimos en los meses de cuarentena. Hicimos una encuesta en la que vimos que hay un 85% de potenciales beneficiarios, ya que esa cantidad de personas preferiría una tarjeta con saldo, como una tarjeta ‘food pass’, antes que recibir el típico regalo de navidad en su empresa. Hay un potencial interesante para el negocio, sobre todo en el corto plazo. Estos productos digitales van a hacer la diferencia y en el e-vale - que cuenta con una red de 90 mil establecimientos en todo el país para comprar regalos, alimentos, electrodomésticos, entre otras -hay un potencial mayor para incentivos. Al ser 100% digital, las empresas pueden enviarlo digitalmente a sus colaboradores sin tener que enviarlo por courier o necesidad de recogerlo en las oficinas. Un negocio potencial de cientos de millones de soles.

- Hasta agosto, el 35% de empresas afirmaba que había dejado de dar beneficios por la pandemia, ¿eso ha cambiado ahora?

Lo que hemos visto es que se han reducido puestos de trabajo, pero estamos viendo que se está recuperando un poco, esperamos ver el próximo año niveles similares a los de hace un año, pre pandemia. Vemos también que las empresas buscan de manera proactiva pensar diferentes tipos de beneficios para colaboradores, en nuevas alternativas para compensar y motivar a sus equipos. Creemos que hacia fines de este año se debería recuperar la entrega de beneficios y ya totalmente para el 2021, volviendo a los niveles normales. Estamos preparados para responder a las nuevas necesidades, con nuevos productos.

- En ese camino de llegar al 35% de soluciones virtuales al 2023, ¿en qué parte del camino se encuentra Sodexo ahora?

En soluciones virtuales estamos debajo del 10% ahora, en camino a llegar al 35% de las soluciones empresariales. Pero no solo queremos crecer en el portafolio digital, también en el tradicional.

- ¿Hacia fines de este año, ya con los beneficios y aguinaldo que suelen recibir los trabajadores, hasta cuánto aspiran a incrementar la penetración de estas opciones virtuales?

Para lo que queda del año, tenemos previsto que la participación de las soluciones virtuales como los e-vale y el ‘e-commerce pass’ se incrementen a 12% del portafolio.

- ¿Se verá entonces un impulso en esta campaña navideña?

Creemos que esta será una campaña navideña igual o mejor que lo del año pasado. Sabemos que nuestros clientes estarán golpeados, pero tenemos un portafolio ampliado, en un mix del portafolio tradicional y digital que ofrecen alternativas a las diferentes necesidades, lo que harán una campaña navideña exitosa.

- ¿Ha habido variación en los montos de los vales que solicitan las empresas para entregar como incentivos a sus trabajadores?

En las tarjetas ‘food pass’, que son un beneficio laboral, no hemos notado ninguna variación significativa, en otro tipo de vales sí por la propia lógica de nuestros clientes. Pero estamos viendo que se está dando una recuperación, de la mano de la reactivación de la economía, por lo que pensamos que más que mejorar el valor por vale o tarjeta, será en número de beneficiarios. El negocio va a repuntar con la campaña navideña y el próximo año.

- ¿Cómo ha sido el desempeño del portafolio tradicional de beneficios corporativos? ¿Se ve un mejor panorama?

Sí, estamos cerca de la recuperación, creo que, sin duda, se está viendo el rebote en nuestros clientes. Hay cierta preferencia por productos más orientados a la compra de alimentación como el ‘food pass’, que ha compuesto el 90% de ingresos de nuestro portafolio.

Servicios de alimentación o concesionarios en empresas

- ¿Qué ha sucedido con la unidad de negocio de los concesionarios de alimentación para empresas ahora que muchas de ellas han pasado a una modalidad de ‘home office’ o híbrida?

En el caso de nuestros servicios de alimentación (el canal on site) hemos tenido la ventaja de que atendemos, sobre todo, a clientes que cumplen servicios esenciales, por lo que gran parte de ellos no han parado. Hasta este momento se ha recuperado casi en su totalidad y esperamos que al 31 de diciembre, de alguna manera, podamos recuperar lo que no generamos durante la cuarentena, cuando la crisis pegó más fuerte.

- ¿Qué puntos considera que han sido claves para, en medio de una crisis sin precedentes como la actual, el grupo empiece a ver una recuperación?

Por el lado de nuestro servicio de beneficios e incentivos corporativos, hemos sabido responder a esta crisis desde la identificación de la oportunidad, dando una respuesta rápida con nuevos servicios y entrando a productos digitales, rompiendo paradigmas en el rubro, de acuerdo a las necesidades que vimos. En el on site (servicios de alimentación en empresas) hemos incrementado número de clientes, respondimos a la coyuntura, así que salimos reforzados de esta crisis.

- ¿Cuántos clientes tienen en Sodexo en este momento?

Tenemos más de mil clientes entre concesionarios, usuarios de vales y de productos digitales. En el negocio de beneficios auguramos que la recuperación se dará a un 90%, en el on site sí sería total en los siguientes meses.

- ¿Qué inversiones fueron necesarias para el desarrollo de los nuevos productos?

Tuvimos que hacer una inversión especial para capitalizar las oportunidades. Adelantamos inversiones, haremos más, queremos estar a la vanguardia del cambio.