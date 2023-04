“Nosotros nos encargamos de todo. Nos encargamos de la implementación del negocio al 100%, los productos, logística, la localización, infraestructura, personal, márketing. Adaptamos todo al presupuesto del asociado”, sostiene.

El canon de ingreso para franquiciar un local de esta cadena de salones de belleza, que tiene 14 años en el mercado, es de US$35 mil y el contrato se extiende por cinco años con opción a renovación.

LIMA, MARTES 04 DE ABRIL DEL 2023. Jorge Rodríguez, gerente general de Soho Color FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO / EL COMERCIO / ALESSANDRO CURRARINO

El ejecutivo asegura que la recuperación de la inversión se dará en un año para que en los próximos cuatro sean solo de ingresos. La inversión para implementar un salón depende de varios factores, pero calcula que es alrededor de US$100 mil.

De acuerdo a Rodríguez, la expectativa es que un local de Soho Color tenga una rentabilidad de 30% a 40%, con un ratio de gastos de 21% contra el ingreso bruto.

Próximos locales

Las próximas franquicias aseguradas para este año estarán ubicadas en Cusco, Arequipa, además de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, que abrirán antes de julio.

Actualmente, Soho Color tiene 24 locales en el país, centrándose – en esta etapa– en expandirse en la capital y las ciudades principales, para luego ver una cobertura mayor a ciudades más pequeñas y más adelante, evaluar su internacionalización.

Dentro de los locales de la cadena de salones de belleza hay dos que se ubican en las capitales de Piura y Chiclayo, sedes que se vieron afectadas ante las fuertes lluvias durante el mes pasado y se tuvieron que reacondicionar.

“No es la primera vez que afrontamos problemas similares, somos una empresa peruana resiliente”, afirma.

Aunque aún no se ha logrado regularizar el nivel de ingresos y el margen de ganancias que tenía Soho Color en la prepandemia, las perspectivas son positivas para este año. No obstante, los precios aún no han vuelto a ser los mismos que antes de la crisis sanitaria.

Rodríguez remarca que muchos productos que utilizan con frecuencia son importados y en el momento de la pandemia tuvieron un mayor precio, que finalmente repercutió en sus costos. A pesar de ello, la cadena no cerró locales en pandemia. Por el contrario, abrió tres sedes.

A la fecha, Soho Color estima que tiene entre el 15% y 20% del mercado de salones de belleza del país. Un mercado que todavía se sigue desarrollando y formalizado. Es por eso que también la cadena evalúa la opción de ingresar al rubro de formación de talento calificado para los salones de belleza. Un proyecto que estudian para el próximo año.

¿Este año se retomarán las cifras del 2019? Rodríguez espera que sí, ya que ve que hay buenas proyecciones, pero que dependerá de varios factores como el entorno político y los indicadores macro a nivel nacional.

Por lo pronto, para el Día de la Madre , estima que habrá un crecimiento entre el 30% y 35% frente al año pasado. Para ello se está diseñando una parrilla de promociones. “Las expectativas son buenas porque están saliendo del letargo en el que nos ha tenido la coyuntura política”, indica.