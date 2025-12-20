Solar Inmobiliaria expande su modelo regenerativo y prepara ingreso a Chorrillos, Miraflores y San Isidro, ¿cuál es su plan?

La Viñita, una zona residencial tradicional de Barranco, se ha convertido en el principal campo de validación del modelo regenerativo de Solar Inmobiliaria. Según Horacio Goitre, socio fundador y CEO, la zona atravesaba problemas de inseguridad, abandono y deterioro hace una década. Hoy, tras cuatro proyectos ya entregados —Madre Selva, Quinta Arrieta, Torres Paz y Cabada— y dos más en ejecución —Torres Paz II y Quinta Arrieta II—, Solar afirma que el barrio muestra cambios visibles en actividad, convivencia y vitalidad urbana. “En algo hemos aportado a que el barrio se desarrolle en una dirección amigable”, sostiene Goitre.

En Solar definen la regeneración como la capacidad de un proyecto de mejorar el entorno donde se ubica, aportando vitalidad urbana, más vegetación y mejores condiciones de habitabilidad para quienes viven dentro y alrededor del edificio.

Torres Paz, uno de los cuatro proyectos entregados por Solar en La Viñita, Barranco.

Los cuatro edificios terminados están 100% habitados, principalmente por propietarios en un 70% - 80% e inversionistas, entre 20% y 30%, y “han generado una relación distinta entre la vivienda y el barrio”, según explican desde la empresa. La presencia de áreas verdes, patios interiores con árboles, frentes activos y corredores abiertos ha permitido recuperar la sensación de barrio, aumentar la actividad peatonal y reforzar la seguridad a través de mayor presencia de vecinos en la calle.

Los nuevos proyectos ya iniciaron obras y se entregarán a fines del próximo año, según el CEO. Ambos fueron lanzados durante el 2025 y registran entre 30% y 40% de ventas en etapa temprana. Cuando los seis edificios estén completos, La Viñita tendrá 137 familias residiendo en la zona.

Desde Solar, explican que, si bien el valor del m2 ha subido gradualmente desde el primer proyecto, su objetivo no es la maximización del precio, sino la construcción de valor urbano y de producto. El ticket actual promedio es de US$150 mil, dependiendo del tamaño y de las características del departamento. Las áreas van desde 45m2 hasta 250m2, con tipologías de uno, dos y tres dormitorios. En los primeros edificios, las unidades partían en 60m2 y 75m2, mientras que en los más recientes incluyen opciones de menor metraje “para evitar la gentrificación y permitir una mezcla saludable de tipologías”, comentan.

Vista de La Viñita, en Barranco, donde Solar desarrolla su modelo regenerativo con proyectos como Torres Paz.

Arquitectura que prolonga la calle

La propuesta regenerativa se basa en que el edificio no cierre ni interrumpa la vida urbana, sino que la continúe. Desde Solar detallan que sus proyectos incorporan fachadas vegetales, patios interiores con árboles, zaguanes, luz natural, ventilación cruzada, corredores abiertos y frentes activos. Los edificios no buscan encerrarse, sino conversar con la calle y sumar a la experiencia del peatón. La intención es evitar la tipología del muro ciego y promover una relación más activa entre vivienda y entorno. “La idea es que el edificio ayude a que la calle funcione mejor”, señalan desde Solar.

En cuanto a costos, explican que el uso de materiales honestos —como ladrillo expuesto o concreto pigmentado— evita la necesidad de pintura en fachada, lo que reduce gastos y mantenimiento futuro. Una fachada pintada, dicen, puede significar S/30.000 en mantenimiento recurrente para un edificio promedio, mientras que trabajar con materiales expuestos permite que el edificio envejezca bien y sea más eficiente de operar.

Detalle de la fachada en concreto expuesto de Torres Paz, material elegido por Solar para reducir mantenimiento y mejorar el envejecimiento del edificio.

Desde Solar señalan que, cuando las decisiones se toman desde la etapa de diseño, la arquitectura regenerativa no necesariamente encarece el proyecto, ya que elimina partidas posteriores y reduce riesgos si se planifica desde el inicio. “Si se diseña bien desde el principio, construir regenerativamente no cuesta más”, afirman.

La escala también es parte del modelo: los edificios tienen entre 15 y 40 unidades, lo que permite niveles de personalización moderada y una relación más cercana entre vecinos. Según la empresa, la individualidad arquitectónica —no todos los departamentos son idénticos— es parte del atractivo comercial.

Un comprador más informado y alineado con el modelo

El perfil del cliente es principalmente nivel socioeconómico A y B+, con alta exposición a tendencias internacionales y sensibilidad hacia la habitabilidad. Entre 70% y 80% compra para vivir, no para invertir. Desde Solar explican que la pandemia tuvo un rol en este giro del mercado, al hacer evidente la necesidad de luz, ventilación y calidad espacial. Además, destacan que el comprador se ha vuelto más exigente y más informado, lo que ha hecho que proyectos con atributos arquitectónicos diferenciados sean más valorados.

Fachada vegetada de Solar en La Viñita que aplica elementos del modelo regenerativo.

Aunque no necesariamente mencionan regeneración como concepto, los clientes buscan espacios que aporten a su calidad de vida y a la del entorno. El producto se percibe como una inversión con propósito, sin descuidar la rentabilidad de largo plazo. “Hoy la gente está comprando pensando en cómo quiere vivir”, señalan desde la empresa.

Crecimiento 2025 y perspectivas 2026

Solar cerrará este año con entre US$4 millones y US$5 millones en colocaciones, según Goitre. El 2024 fue un año más lento, debido al cierre del último proyecto entregado (Cavada). Para el 2026, la empresa proyecta incorporar otros US$10 millones en ventas, impulsados por dos nuevos desarrollos ya en ‘pipeline’.

Para el 2026, los lanzamientos no se limitarán a Barranco. La empresa evalúa un proyecto en Chorrillos, otro en la zona limítrofe entre Miraflores y San Isidro, además de uno adicional en Barranco más adelante. Desde Solar explican que la replicabilidad del modelo no depende del ticket, sino de la posibilidad real de regeneración que ofrezca el entorno, con zonas donde un edificio pueda activar una calle, recuperar un uso, sumar vegetación o mejorar la experiencia urbana.

Un ciclo completo: diseño, desarrollo y administración

Solar forma parte de un grupo que integra el estudio Vicca Verde Arquitectura, la propia desarrolladora y la empresa Barrio Property Management, encargada de la administración de los edificios terminados. Goitre detalla que acompañan a los edificios en su operación y convivencia diaria, ayudando a gestionar reglamentos internos, mantenimiento y funcionamiento técnico.

Corredores abiertos y vegetación integrada en uno de los edificios de Solar en La Viñita, elementos característicos de su modelo regenerativo. / Per Tomas Kjaervik

Esta administración directa les permite recoger aprendizajes que luego se trasladan al diseño de nuevos proyectos. “El edificio es como un Titanic: está lleno de equipos y detalles que no se ven. Acompañarlo nos permite diseñar mejor el siguiente”, señala.

Con seis proyectos en Barranco, un ‘pipeline’ que incluye tres nuevos distritos y un modelo que combina arquitectura, urbanismo y operación en un solo ciclo, Solar busca demostrar que la regeneración no es un concepto aspiracional, sino un enfoque inmobiliario viable, rentable en el tiempo y capaz de transformar barrios desde su propia escala.

La Viñita es su primer ejemplo; la expansión hacia otros puntos de Lima será la prueba de que el modelo puede trascender su origen. “Lo que buscamos es que cada proyecto deje al barrio mejor de lo que lo encontró”, afirma Goitre.