Solgas entra con fuerza al negocio del GNL: busca crecer 12% y conquistar a la minería, ¿cuál es su plan?

Es el caso de Solgas, tradicional comercializador de GLP que unos meses atrás se sumó al negocio de GNL con muchas expectativas.

De hecho, la firma peruana acaba de suscribir cuatro contratos para suministrar este combustible a grifos y busca llegar a diez “en el transcurso de los siguientes 12 meses”, señala su gerente general, Mario Matuk.

“Nosotros esperamos que este negocio adicione un 10% o 12% de facturación a la compañía”, detalla el empresario.

Para ello, Solgas planea invertir unos US$10 millones en los próximos dos años, básicamente, en la compra de equipos.

Al mismo tiempo proyecta el desarrollo de corredores de GNL, los cuales pueden estar ubicados en el sur, para atender a la gran minería, y en el norte, “para la agroindustria, que es un gran generador de carga”.

El gas natural licuado (GNL) despierta el interés de transportistas e industrias como alternativa al diésel, combustible más caro y contaminante.

A ese fin viene conversando con varias compañías mineras. Objetivo primordial es suministrar GNL a las flotas de camiones que transportan concentrado y minerales.“El segundo gran objetivo es que algún camión minero opere con GNL. Pero , es un objetivo más retador porque implica el desarrollo de pruebas y que los dueños de los camiones estén dispuestos a hacerlas”, refiere Matuk.

A ello se agrega la posibilidad de usar el GNL en la producción industrial para generación de calor (calderos, por ejemplo).

Negocio de GLP

Solgas cerró el 2024 con US$550 millones en ventas y espera llegar hasta los US$600 millones en el 2025.

Esto, gracias a la pujante demanda nacional de GLP y a inversiones orientadas a incrementar su capacidad de almacenamiento. Es el caso de la ampliación de su planta de Trujillo, con una inversión de US$1,2 millones, y la inauguración de su planta de Cusco, con US$2 millones.