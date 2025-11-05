Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Solgas entra con fuerza al negocio del GNL: busca crecer 12% y conquistar a la minería, ¿cuál es su plan?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El gas natural licuado (GNL) despierta el interés de transportistas e industrias como alternativa al diésel, combustible más caro y contaminante. Y este afán no ha pasado desapercibido por las empresas de energía.