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Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza que solo tenemos 5 años
Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza que solo tenemos 5 años
Por Karla Verástegui

El desarrollo infantil temprano está entre las 3 prioridades del gobierno entrante. Tiene sentido: en los primeros 5 años de vida el cerebro construye su arquitectura a una velocidad irrepetible; ahí se definen las capacidades cognitivas, físicas y emocionales para toda la vida. James Heckman, premio Nobel de Economía, estimó que la inversión en niños de 0 a 5 años rinde un retorno de 13% anual por niño, ya que eleva sus ingresos futuros y hábitos saludables, reduciendo el gasto público en salud, asistencia social y criminalidad. Ninguna inversión después de los 5 años de edad rinde tanto.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.