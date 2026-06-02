Por Fiorella Gil Mena

Las bebidas isotónicas y rehidratantes dejaron de ser exclusivas para deportistas. Hoy forman parte de la rutina diaria de consumidores que buscan recuperación física, bienestar o simplemente mantenerse hidratados durante la jornada. Así lo revela el más reciente estudio de Arellano Consultoría para Crecer sobre la categoría, que muestra además una fuerte disputa entre Sporade, Gatorade y Powerade por liderar la recordación y preferencia de los peruanos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.