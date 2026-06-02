Las bebidas isotónicas y rehidratantes dejaron de ser exclusivas para deportistas. Hoy forman parte de la rutina diaria de consumidores que buscan recuperación física, bienestar o simplemente mantenerse hidratados durante la jornada. Así lo revela el más reciente estudio de Arellano Consultoría para Crecer sobre la categoría, que muestra además una fuerte disputa entre Sporade, Gatorade y Powerade por liderar la recordación y preferencia de los peruanos.

Según el informe, la penetración de la categoría alcanza actualmente el 27% a nivel nacional, aunque con importantes diferencias regionales: en Lima llega al 32%, mientras que en provincias se ubica en 19%.

“Esta categoría continúa creciendo. Si solo el 27% lo consume, todavía tiene mucho espacio para crecer”, explica Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría. Añade que el crecimiento ya no responde únicamente a la práctica deportiva, sino también a hábitos cotidianos asociados al cansancio, recuperación o bienestar.

“Antes eran categorías muy asociadas a la parte deportiva, pero hoy creemos que ya se vinculan más a las actividades cotidianas de las personas”, sostuvo.

Las bebidas isotónicas y rehidratantes dejaron de ser exclusivas para deportistas.

Sporade lidera en recordación TOM y frecuencia de compra

El estudio muestra que Sporade encabeza la recordación ‘top of mind’ (TOM), es decir, la primera marca que viene a la mente del consumidor cuando piensa en bebidas isotónicas. La marca de AJE obtiene 39% de menciones, seguida de Gatorade con 35% y Powerade con 11%.

En recordación espontánea —cuando se pregunta qué otras marcas recuerda el consumidor— Gatorade lidera con 78%, apenas tres puntos por encima de Sporade (75%), mientras que Powerade alcanza 49%.

Para Rafael Vega, Country Manager de AJE Perú, este posicionamiento responde a una estrategia sostenida durante años. “Sporade nació con una filosofía clara: ofrecer hidratación de calidad al alcance de todos, acompañando a las personas en su día a día y en cada momento de esfuerzo”, indica.

El ejecutivo destacó que la marca logró consolidarse gracias a una combinación de precio competitivo, cobertura nacional y conexión con el deporte peruano. “Sporade ha logrado posicionarse como una marca vinculada al rendimiento, la constancia y el esfuerzo”, afirma.

Las bebidas isotónicas y rehidratantes dejaron de ser exclusivas para deportistas. (IStock) / Capuski

Además, detalla que la marca viene reforzando formatos y presencia en distintos canales. Entre las iniciativas recientes mencionó la botella de 625 ml con tapa deportiva y la presentación de 1,5 litros para consumo compartido. También resalta la apuesta de la marca por el deporte femenino y el auspicio de la Liga Peruana de Vóley Femenino, además de su presencia en la Liga 1, Liga 2 y Liga Femenina de fútbol.

La investigación también revela que Sporade lidera en frecuencia de compra con 36%, frente al 30% de Gatorade. Sin embargo, cuando se consulta cuál es la marca preferida del consumidor, ambas prácticamente empatan: Gatorade alcanza 34% y Sporade 33%.

Para Rubiños, esta diferencia refleja un problema de accesibilidad más que de preferencia. “Quizá cuando el consumidor va al punto de venta no encuentra Gatorade o le parece muy caro para comprarlo con mayor frecuencia”, explica.

Gatorade apuesta por deporte, distribución y cercanía

Desde cbc Perú, empresa que comercializa Gatorade, destacan que el posicionamiento de la marca responde a una estrategia consistente enfocada en hidratación deportiva y cercanía con el consumidor.

“El posicionamiento responde a la consistencia de la marca a lo largo del tiempo, respaldada por nuestra propuesta funcional de hidratación deportiva y por nuestra cercanía con distintas disciplinas, atletas y eventos deportivos”, señala Alessandra Medina, gerente de marketing de cbc Perú.

Las bebidas isotónicas y rehidratantes dejaron de ser exclusivas para deportistas.

La ejecutiva añade que la compañía ha priorizado ampliar puntos de contacto y fortalecer la presencia en canales tradicionales para acercarse más al consumidor. “Hoy los consumidores buscan mayor variedad, practicidad y opciones accesibles. Trabajamos permanentemente en diversificar nuestro portafolio y fortalecer nuestra presencia en distintos canales de venta”, comenta.

Asimismo, sostiene que el objetivo de la marca será seguir consolidando el vínculo con consumidores más jóvenes y activos, tanto en canales físicos como digitales. “Continuaremos apostando por iniciativas vinculadas al deporte, la hidratación y el bienestar”, indica.

Powerade busca ganar espacio con innovación y fútbol

Aunque más atrás en recordación y preferencia, Powerade aparece como la tercera marca más fuerte de la categoría. Desde Coca-Cola aseguran que el crecimiento responde a una estrategia enfocada en ampliar el consumo más allá del deportista profesional.

“Con la plataforma ‘Pausa es Power’, llevamos el mensaje de la recuperación a un público más diverso”, señala Maricruz Gonzáles, senior director de Marketing de Coca-Cola para Perú.

La ejecutiva destaca además la renovación de fórmulas y el vínculo con eventos deportivos internacionales como la Copa Mundial FIFA 2026.

En paralelo, Powerade viene reforzando formatos, sabores y cobertura en canales tradicionales.

Las bebidas isotónicas y rehidratantes dejaron de ser exclusivas para deportistas. (Foto: iStock) / Oscar Lopera Martos

El consumidor busca hidratación, sabor y menos azúcar

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es el cambio en los atributos valorados por el consumidor. El principal factor de elección es que la bebida “hidrate bien y ayude a recuperarse después del esfuerzo físico”, seguido de “que tenga un sabor agradable” y “que sea baja en azúcar y calorías”.

“La percepción de efectividad sigue siendo uno de los principales ‘drivers’ de elección”, explica Rubiños. Agrega que hoy el consumidor busca practicidad, bienestar y sensación de recuperación incluso fuera de actividades deportivas intensas.

La tendencia también abre oportunidades para nuevas marcas y categorías vinculadas a hidratación funcional y sueros. En el estudio aparecen marcas como Electrolife, SueroX y Life SOS, aunque todavía con participaciones menores. “Los sueros van a seguir subiendo”, anticipa Rubiños.

Para el ejecutivo de Arellano, el crecimiento de la categoría todavía tiene amplio recorrido en el mercado peruano, impulsado por consumidores que priorizan bienestar, energía y estilos de vida activos. “La categoría tiene oportunidades importantes para innovar en nuevos sabores, reducción de azúcar y propuestas más alineadas con nutrición y bienestar”, concluye.