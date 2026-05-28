Esto reflejan los resultados del Estudio de Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer, elaborado sobre una muestra de 409 personas de Lima y provincias que declararon haber consumido en alguna cafetería durante los últimos tres meses. El estudio vuelve a incluir a las cafeterías dentro de la categoría retail y ‘foodservice’.

Se trata de un segmento con alta dispersión de marcas, donde conviven cadenas internacionales, cafeterías locales tradicionales y nuevas propuestas especializadas. Starbucks, Don Mamino, San Antonio y Puku Puku, que aparecen entre las marcas consideradas por los consumidores dentro de la categoría, coinciden en que el consumidor peruano incorpora cada vez más estos espacios dentro de dinámicas cotidianas vinculadas al trabajo, reuniones, permanencia y consumo fuera del hogar.

Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Cristel Delgado, Country Manager de Perú, Ecuador y Bolivia de Starbucks, señala que actualmente las cafeterías ya no cumplen únicamente una función transaccional; los consumidores buscan espacios donde puedan hacer una pausa, reunirse o trabajar. En esa línea, Starbucks observa una mayor presencia de consumidores durante las tardes, especialmente entre quienes utilizan estos espacios para trabajo remoto o reuniones.

Juan Peña, gerente de Negocios de Don Mamino, coincide en que hoy observan visitas más prácticas y vinculadas a distintos momentos del día, como desayunos, cafés de media mañana, almuerzos ligeros o consumo de dulces por las tardes. Según explica, el cliente mantiene una frecuencia importante de visita, aunque muestra un comportamiento más selectivo respecto a su gasto y exige mayor valor por lo que consume.

Gino Valerga, gerente general de Puku Puku, señala que el crecimiento de la oferta de café de especialidad viene ampliando la base de consumidores y haciendo más frecuente el consumo de café de especialidad. Según explica, los clientes buscan cafés con perfiles más variados de aroma y sabor, además de una experiencia de consumo distinta.

Por su parte, Ruben Sanchez, CEO del Grupo San Antonio, señala que observa un consumidor más enfocado en experiencia, permanencia y calidad dentro de la decisión de compra. “El cliente viene menos veces a la semana que antes, pero cuando viene, se queda más, consume más y elige mejor”, afirma.

Las empresas destacan la experiencia como un factor relevante dentro de la decisión del consumidor. Delgado señala que actualmente el consumidor busca calidad, consistencia y espacios alineados a sus expectativas, mientras que Sanchez considera que el cliente evalúa no solo el producto, sino también el ambiente, la atención y el vínculo con la marca.

“El cliente fiel no vuelve porque tiene un descuento esperándolo, vuelve porque la moza lo llama por su nombre o porque el croissant sabe igual que hace diez años”, comenta Sanchez.

Valerga agrega que la experiencia resulta “primordial”, tanto para clientes que realizan compras rápidas como para quienes permanecen varias horas en tienda. Además, sostiene que el formato y ubicación de cada cafetería influyen directamente en el tiempo de permanencia y en el perfil del consumidor.

En paralelo, las compañías observan una mayor demanda por formatos vinculados a conveniencia y rapidez. Peña sostiene que el consumo para llevar y el delivery continúan creciendo dentro de la categoría y que ello viene impulsando formatos más ágiles y adaptados a zonas de alto tránsito.

En ese contexto, destaca el desempeño de Don Mamino To Go, formato con el que la compañía busca responder a una demanda creciente por consumo rápido y conveniencia. “En nuestro primer local To Go en Salaverry logramos un crecimiento de 25% en ventas ‘same store sales’ (ingresos de locales que operan a menos hace un año) versus el año anterior”, señala Peña. Actualmente, la empresa cuenta con 10 locales bajo este formato y proyecta nuevas aperturas durante el año.

Delgado agrega que Starbucks continuará fortaleciendo su presencia tanto en Lima como en provincias, priorizando ubicaciones que permitan acompañar mejor las rutinas y desplazamientos diarios de sus clientes.

Desde Puku Puku, Valerga sostiene que todavía existen oportunidades importantes para el crecimiento del café de especialidad en el Perú, impulsadas por un mayor interés del consumidor y por el desarrollo de una cultura cafetera más amplia. Añade además que la compañía continuará expandiendo sus locales con el objetivo de acercar el café peruano de especialidad a más consumidores y fortalecer comunidades alrededor de este consumo.

Las empresas también observan cambios vinculados al gasto y a la búsqueda de valor dentro del consumo fuera del hogar. Peña indica que el ticket promedio de Don Mamino se ubica alrededor de S/ 80 y que actualmente el consumidor busca propuestas con una adecuada relación calidad-precio.

Sanchez señala que existe disposición a pagar más cuando percibe valor y experiencia diferenciada. Según explica, categorías como bebidas frías y brunch muestran actualmente un crecimiento importante dentro de San Antonio, mientras que Delgado señala que las bebidas frías también registran un importante dinamismo dentro de Starbucks, impulsadas por una mayor apertura hacia nuevos sabores y formatos.

Valerga coincide en que el consumidor de café de especialidad se muestra cada vez más consciente del valor del producto y del trabajo detrás de cada taza. Según explica, el ticket promedio no registra mayores cambios en los últimos años. Sin embargo, observa un crecimiento en la base de consumidores interesados en propuestas diferenciadas y cafés peruanos de alta calidad.

(Foto: Facebook/ Puku Puku Café)

Las empresas señalan que el mercado peruano todavía mantiene oportunidades de crecimiento, especialmente en provincias y formatos vinculados a conveniencia. Sanchez sostiene que el desarrollo de nuevas propuestas cafeteras ya no se concentra únicamente en distritos tradicionales de Lima, mientras que Delgado y Peña coinciden en que todavía existe espacio para seguir expandiendo formatos de cercanía y consumo rápido.

Valerga considera que el consumo de café fuera del hogar continuará creciendo gradualmente en el Perú y que las cafeterías seguirán consolidándose como espacios de encuentro y comunidad.

“El consumidor del futuro no va a elegir entre una cafetería y otra: va a elegir entre propuestas con identidad, con consistencia y con un motivo real para volver”, concluye Sanchez.