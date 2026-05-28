Por Melissa Rodríguez Enciso

Las empresas del sector cafeterías observan cambios en los hábitos y momentos de consumo de sus clientes, así como una mayor relevancia de variables como experiencia, conveniencia, ubicación y permanencia en tienda dentro de la decisión del consumidor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.