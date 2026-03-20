Para este año, Stellantis, que maneja las marcas Dogde, Fiat, Jeep y RAM, estima tener un crecimiento de alrededor del 20%, considera Sebastián Briceño, gerente de Negocios Auto de Stellantis en Divemotor, compañía que representa a la multinacional en Perú.

“Debemos estar alineados a lo que proyecta la Asociación Automotriz del Perú; un crecimiento como negocio del 20% dividido entre nuestros productos”, indica.

La empresa ya había cerrado el 2025 con un aumento de ventas del 19% por la venta de una flota de 138 unidades de la furgoneta RAM V700 en una operación de Arval con la española Grupo Cobra.

Para este año, sostiene Briceño, se espera que el impulso también esté acompañado por las ventas de la furgoneta Fiat Fiorino.

La facturación anual de Stellantis oscila entre los US$20 millones y US$30 millones, añade.

Foco corporativo

Briceño indica que este año, además de las estrategia en retail, enfocada en el retail, también apuntan a considerar al segmento corporativo en sus planes.

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En ese sentido, señala que se espera contar con un portafolio para el rubro empresarial con los modelos Jeep Avenger Mild-Hybrid y Jeep Grand Cherokee, ambos SUV.

“Nuestra propuesta va a ser un mix: poder crear estrategias para el B2B (’business to business’) a través del ‘renting’, el ‘leasing’ operativo, entre otros; y para el retail, crear toda una estrategia de propuestas de valor a través de ‘boot camps’ de aventura”, explica.

Briceño agrega que las propuestas de aventura estarán acompañadas de modelos como la RAM 1500 y la Grand Cherokee.

Consultados sobre posibles aperturas de tiendas, el ejecutivo precisa que se estará realizando una reingeniería de la estructura de los puntos de venta en ciudades como Cusco o Juliaca para captar más socios estratégicos.