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Resumen

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A lo largo de su historia, se han vendido más de 7 millones de Jeep Grand Cherokee, por lo que es uno de los vehículos más icónicos de la firma. (Foto: Fernando Roca)
A lo largo de su historia, se han vendido más de 7 millones de Jeep Grand Cherokee, por lo que es uno de los vehículos más icónicos de la firma. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca Canales
Por Christian Silva

Para este año, Stellantis, que maneja las marcas Dogde, Fiat, Jeep y RAM, estima tener un crecimiento de alrededor del 20%, considera Sebastián Briceño, gerente de Negocios Auto de Stellantis en Divemotor, compañía que representa a la multinacional en Perú.