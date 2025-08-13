Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Subway y el plan de la cadena para alcanzar los 100 locales en el Perú: “Estamos en proceso de elegir al multioperador”
Subway y el plan de la cadena para alcanzar los 100 locales en el Perú: “Estamos en proceso de elegir al multioperador”

Subway y el plan de la cadena para alcanzar los 100 locales en el Perú: “Estamos en proceso de elegir al multioperador”

En conversación exclusiva con El Comercio, Jorge Rodríguez, presidente de Subway para América Latina y el Caribe, adelanta que están en negociaciones con diversos multioperadores para cumplir con el master plan de su franquicia en el país, con miras a llegar a los 100 locales en el Perú. El ejecutivo espera que antes de fin de año haya novedades, ya que se trata de procesos largos. La marca especializada en sándwiches, con 27 puntos de venta en el Perú, asegura que tienen opciones más saludables, han incorporado saltados con sabores locales y exploran ampliar sus ocasiones de consumo con el desayuno.

