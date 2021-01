Conforme a los criterios de Saber más

El sábado 16 de enero el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció que había culminado la primera etapa del proceso de licenciamiento.

Como se recuerda, en el 2014 se publicó la Ley Universitaria y en el 2015, el modelo de licenciamiento elaborado por la Sunedu. En dicha norma se establecieron Condiciones Básicas de Calidad (CBC), que debían ser cumplidas por todas las universidades a fin de que puedan obtener la licencia institucional.

Como consecuencia de dicho proceso, 94 universidades de las 145 que existían en el Perú obtuvieron licencia. De estas, 46 son privadas, 46 públicas y dos son escuelas de posgrado.

En la otra cara de la moneda, son 50 las universidades a las que se les negó la licencia (45 privadas, tres públicas y dos escuelas de posgrado).

Según cifras de la Sunedu, 232.000 personas estudian en este grupo de universidades.

Para este grupo, Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, indica que se ha previsto una serie de estrategias para que puedan culminar sus estudios en dichas casas de estudio o para que puedan trasladarse a otras universidades.

En primer lugar, Dager menciona que las universidades con licencia denegada tienen un plazo de dos años para cerrar sus puertas y asegurar la continuidad de estudios de su alumnado. De ser necesario, podrían ampliar el plazo por tres años más si así lo requieren.

Asimismo, el secretario general de la Sunedu señala que se ha publicado una disposición para que los estudiantes de estas universidades puedan trasladarse a otras instituciones sin la condición, fijada en la ley universitaria, de haber cursado como mínimo 72 créditos.

Otra estrategia, menciona Dager, es exonerar por esta vez el impedimento, establecido en la Ley Universitaria, de que un estudiante pueda obtener el título de licenciado en una universidad distinta a donde obtuvo el de bachiller.

Balance del proceso de licenciamiento de la Sunedu

“En ningún caso hay chicos de universidades denegadas que estén en la calle. Si ellos quieren seguir estudiando pueden hacerlo porque el cierre no es inmediato, sino es progresivo”, subraya Dager.

Ante un número elevado de universidades que no han obtenido licencia y de estudiantes que se verán perjudicados, Juan Manuel Ostoja, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), señala que lo recomendable sería apostar por los programas virtuales y así se podría atender una mayor demanda en el mercado.

No obstante, Ostoja menciona que para cambio de modalidades o para creación de nuevas carreras es necesario realizar nuevamente un proceso de licenciamiento, como se hizo con la modalidad presencial, lo que puede demorar más de uno o dos años.

IMPACTO EN LOS ALUMNOS

De otro lado, Paul Neira, educador y director general de The Learning Factor, menciona que cabe la posibilidad de que las universidades con licencias denegadas cierren antes de los dos años previstos por problemas financieros y que sus estudiantes se queden en una situación complicada.

Las causas de estos problemas, según Neira, serían la deserción de estudiantes por la crisis económica a raíz del coronavirus, y que los alumnos están migrando a otras instituciones que sí cuentan con licencias.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación (Minedu), el año pasado, con cifras hasta setiembre, 174.000 estudiantes dejaron la universidad.

Hitos del proceso de licenciamiento

Por su parte, Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, menciona que un estudio realizado en el Perú halló que un tercio de los egresados de universidades son subempleados y eso, en parte, se debe a la baja calidad de sus casas de estudios.

En ese sentido, Ñopo indica que, aunque no son estrictamente comparables las cifras, se debe poner atención a que hay una coincidencia en que un tercio de los profesionales son subempleados y en que hay cerca de un tercio de universidades con licencias denegadas.

“Para los jóvenes de esas instituciones, lo mejor es sincerar las cosas ahora y entender que sus universidades no están dando un servicio de calidad. Así, no tendrán que esperar a entrar al mercado laboral para darse cuenta de ello. Por ejemplo, cuando enfrenten problemas, como no hallar trabajo en el sector formal”, destaca Ñopo.

En esa línea, Neira resalta el proceso de licenciamiento porque permitirá formar mejores profesionales. Pero, insta a que se eleven las exigencias a las universidades licenciadas.

En esa línea, recuerda que el crecimiento del número de universidades y estudiantes creció por los años de bonanza económica, cuando los padres tenían capacidad para pagar los estudios de sus hijos y las empresas demandaban profesionales.

Con miras a un posible rebote económico tras la pandemia, Neira pide a la Sunedu a exigir más a las universidades para que cuando las empresas demanden de más capital humano, el Perú tenga profesionales que cumplan con los perfiles requeridos.

AVANCES, SEGÚN SUNEDU

En el 2015, las universidades privadas contaban con el 13% de docentes a tiempo completo. A enero del 2021, se elevó a un 30%.

En seis años, se redujo en un 50% el número de docentes sin posgrados, tanto en universidades públicas como privadas.

Las universidades licenciadas actualmente ofrecen 3.936 programas académicos, entre programas de pregrado y posgrado.