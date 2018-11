El superclásico del siglo, por Sebastián Rubio

Buenos Aires, capital del fútbol. Los superclásicos en la mítica Bombonera (10/11) y el Monumental de Núñez (24/11) se volverán de carácter mundial. El hecho de ser la última edición de la Copa Libertadores con una final a doble partido y a jugarse los sábados en horario Champions atraerá a la gran audiencia futbolera.

Las plantillas de Boca y River no llegan a la quinta parte del valor de mercado del Madrid o Barcelona –estas bordean lo US$1.000 millones– pero tienen un clásico que desborda la pasión sudamericana.

A raíz del escándalo FIFA Gate, la Conmebol y otras asociaciones permitieron que las grandes corporaciones mundiales del entretenimiento accedieran al fútbol, en aras de su profesionalización.

En esa línea, lograron un acuerdo con el consorcio IMG & Perform por US$1.400 millones en mínimo garantizado –el doble que la anterior gestión– por la comercialización de sus torneos de clubes entre 2019 y 2022. Este pasado octubre ya incorporaron a Facebook Watch como medio digital y a Qatar Airways como sponsor oficial.

Estos nuevos alcances de audiencia y recursos les permitirán desarrollar y entregar un mejor producto Copa Libertadores o Sudamericana, a los que, sin embargo, aun le quedan muchos retos. ¿Se imaginan un partido de esta magnitud en Lima (sede de una de las finales 2019) cuando aun no podemos dar garantías para un U vs. UTC en el torneo local?

Al cierre de esta edición, aun no había resolución formal sobre el reclamo de Gremio. Sin embargo, no hay rincón en el mundo que no esté palpitando el superclásico del siglo. Desde la colonia judía hasta los presidentes del G20, nadie quiere que se cruce con sus propios calendarios. La Conmebol tiene la gran responsabilidad y oportunidad de saber canalizarlo, darle valor a la marca Libertadores y ser consistente con su mensaje: “Cree en Grande”