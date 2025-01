Al cierre del 2024, Cabify indica que la demanda de viajes desde Lima al sur chico creció 56% frente al cierre del año anterior. Durante los últimos dos fines de semana de diciembre de 2024 (desde el 20 de diciembre), el incremento fue aún más marcado, con un alza de 170% frente a los últimos fines de semana de noviembre. “Con la apertura de ‘malls’, supermercados y otros puntos recreativos, el sur ya no es solo un punto de veraneo, sino que se ha vuelto un destino mucho más completo para visitar durante largas temporadas”, asegura Fausto Liñan, Head of Growth de Cabify Perú.

La playa Señoritas. (Foto: Shutterstock)

Por su parte, desde DiDi Perú, el pico de crecimiento en la demanda, durante el año pasado, se registró desde la primera semana de enero hasta la tercera semana de febrero. “Para finales de marzo, la demanda disminuyó aproximadamente un 150% en comparación con el promedio de la temporada de verano, aunque permaneció 4 veces por encima del promedio de viajes del resto del año”; cuenta Delfina Orlando, Gerente senior de comunicaciones de DiDi Cono Sur. Y este año estiman que sea similar.

La compañía de origen chino indica que ofrece sus opciones de movilidad DiDi Express y DiDi Pon Tu Precio en todo el sur de Lima, brindando viajes adaptados a las necesidades de los veraneantes. Aseguran que brindan también las herramientas de seguridad disponibles y tarifas convenientes para viajes más accesibles a nivel de precio.

Rutas de Lima informó que no habrá cambio de sentidos de la Panamericana Sur, como ocurrió en Semana Santa | Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec

De acuerdo a Cabify, las rutas más frecuentes hacia los balnearios del sur chico parten principalmente de distritos como Miraflores, donde han registrado un aumento del 100% en las solicitudes de viajes hacia las playas del sur en comparación con su tasa habitual. Otro punto destacado es Surco, particularmente desde las zonas de El Trigal y Chacarilla, con un incremento del 80% en la demanda.

Es así que Cabify ha observado un aumento del 300% en demanda por servicios de mayor espacio y asientos, razón por la cual han decidido lanzar Cabify XL (con capacidad hasta de seis personas), para grupos, que ya está disponible para la capital y, claro, también en los distritos del sur chico.

¿Cuáles son los balnearios favoritos?

Liñan de Cabify, proyecta que la alta demanda de viajes hacia el sur chico se mantendrá constante con mayor énfasis en febrero, cuando históricamente se registra el pico de movilidad hacia estas playas. “Estimamos que este movimiento continúe hasta Semana Santa, consolidando al sur chico como un destino clave para familias y grupos de amigos durante la temporada”, avizora.

Al sur se encuentra el balneario más concurrido por los limeños, Punta Hermosa. A solo dos horas de la ciudad podrás darte un chapuzón en la playa, degustar exquisitos platos marinos y despedir el año en las mejores discotecas. (Foto: Shutterstock)

Dentro del crecimiento que observan hasta el momento, Punta Hermosa es la playa más popular con un aumento de 135% frente al año pasado desde diciembre y en estas primeras semanas de enero, y el crecimiento alcanza a ser 280% en comparación con meses anteriores. Otras playas como Punta Negra y San Bartolo también registran un alto volumen de visitas.

Orlando señala que la ruta más popular durante la temporada de verano para DiDi es hacia Punta Hermosa, que se posiciona como el destino con mayor demanda entre sus usuarios. Este interés refleja la preferencia de los veraneantes por esta zona.

“Este verano también representa una oportunidad clave para obtener una visión más clara del comportamiento de la demanda en comparación con años anteriores. El 2023 aún mostraba rezagos de la pandemia, el 2024 marcó un punto de despegue, y el 2025 será un referente más estable para entender las nuevas tendencias de movilidad hacia el sur”, remarca Liñan, quien agrega que Cabify permite el viaje con sus servicios hacia todas las playas del sur chico, incluyendo Lurín, El Silencio, Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María y Pucusana.

RECORRIDO POR CIRCUITO GASTRONOMICO EN EL BALNEARIO PUNTA HERMOSA / SOMOS > FIDEL CARRILLO

Además, dentro de las mismas zonas de los balnearios, Cabify ha observado un incremento del 220% en los servicios solicitados entre las distintas playas del sur chico, lo que refleja una dinámica creciente de movilidad en estas áreas durante la temporada.

Y es que, aparte de los veraneantes que visitan estas zonas por temporadas, también se ha incrementado la cantidad de personas y familias que viven allí o que han decidido asentarse en el último tiempo. Como ha comentado Sandro Vidal, director de RE Propiedades, a Día1, “el sur chico es una zona con potencial de crecimiento desde el punto de vista comercial, dado que se observa que cada vez más personas compran departamentos en Santa María, San Bartolo y Punta Hermosa como primera vivienda”.

Según la consultora, en los distritos de Pachacámac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana, hay 282.000 habitantes y la proyección es que al 2030 sean 300.000.