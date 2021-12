Conforme a los criterios de Saber más

Este 2021 no ha sido sencillo para ninguna industria. Tampoco para la de bebidas alcohólicas, a pesar de que categorías como el vino han tenido un crecimiento importante durante la pandemia. Rubén Benavides, gerente general del grupo Tabernero, refiere que este año afrontaron problemas con el abastecimiento e importación de botellas para sus bebidas y vieron lo mismo en las marcas importadas que representan. No obstante, a pesar de estas dificultades y los efectos de la crisis logística global en el precio final de sus productos, la estrategia del grupo ha permitido que no sea tan fuerte y que puedan proyectar un crecimiento en ventas este año.

El ejecutivo comenta a Día1 cómo ha ido avanzando esta campaña, los efectos del tipo de cambio en sus productos y las oportunidades que encontraron tanto en formatos como en nuevas categorías por explorar en el 2022.

—Cómo ha avanzado esta campaña navideña frente al año pasado?

Los supermercados ya compraron todo lo que necesitan con anticipación si la comparamos con los dos últimos años. La campaña hay que verla desde dos puntos de vista: de la distribución y del consumidor final. Para el consumidor empezó el 15 de diciembre y tiene un mayor consumo entre el 24 y el 31 de diciembre. En tanto, los canales, a diferencia con el 2020, se han adelantado. Especialmente el canal moderno, ya que se dieron cuenta de que hay bajo abastecimiento. Al haberse adelantado, el canal moderno entró con cierta ventaja.

—¿De qué manera están lidiando con los sobrecostos de producción e importación?

Todo empezó con la pandemia, todavía el mundo no se pone al día con la logística. Los precios de los contenedores desde China se elevaron mucho, se estuvo pagando US$15 mil por ellos desde Asia y desde Chile ahora está en US$4 mil. Además, en particular, la importación de botellas para piscos, y vinos ha sido un problema. Hay desabastecimiento también por la mayor demanda global de estos envases y , además, se genera un sobrecosto. Es así que la planta de Owen Illinois tuvo sus problemas para proveer botellas y por política abastecieron primero a empresas como Coca-Cola o Backus (AB InBev). En el Perú, al mayor costo de los fletes, hay que sumarle la devaluación del sol.

Lima es la región donde se genera más del 50% del consumo.

—¿En cuánto ha impactado en el precio final de los productos?

Eso nos ha obligado subir los precios en mínimo 10% para el consumidor final. Esto en el caso de insumos para el abastecimiento de botellas de bodegas peruanas. Esto es si antes un pisco costaba S/27 ahora entre S/29 o S/31. Si hablamos en general de bebidas importadas como rones o whiskies, en sus respectivos países han tenido los mismos problemas. En nuestro caso, nosotros representamos a 14 bodegas del exterior, hemos tenido desabastecimiento de estos productos, que llegan al país en dólares. Así que si los productos nacionales han subido en 10%, en los importados el precio ha subido entre 20% a 25%.

—¿Cuáles son sus proveedoras de envases?, ¿cuánto más les está costando?

Nosotros nos abastecemos de la empresa Owen Illinois y una cristalería de Santiago de Chile. Pero traer botellas de Chile que antes costaba US$250 por contenedor, ahora cuesta US$4 mil, ya que no hay espacios en las navieras y debemos traerlos por tierra. Eso incrementa el costo en más de un 18%, ya que sino no podríamos abastecernos de las botellas. Este año creceremos 45% y en esta campaña navideña entre 20% y 25%, debido a que nos integramos hacia adelante y contamos con nuevas representaciones.

Estimamos este crecimiento por todas las acciones de venta directa y cobertura. Pero si hubiéramos tenido el abastecimiento normal [de las botellas], pudo ser 15% más. Tenemos muchos clientes de provincias que no hemos podido atender a todos.

—¿De qué manera están logrando mitigar estos costos?

Lo que estamos haciendo es trabajar en la mejora continua de nuestros procesos, con lo que el volumen de los costos fijos se diluyen. Y hay un punto importante. Al tener distribuidora propia como grupo Tabernero, llegamos a más de 1.500 bodegas, más de 700 restaurantes, por lo que si vendemos directamente tienes mayor margen [de ganancia].

—¿Este mayor precio y la incertidumbre ha afectado en el consumo?

Todos han subido sus precios, los alimentos de la canasta y también nosotros como sector. Al menos hasta octubre no hubo caída del consumo, por la coyuntura la gente se reúne, se junta, bebe. Vendemos el 100% de lo que abastecemos. La coyuntura política o la incertidumbre tampoco afecta ahora. Por historia, en épocas de crisis la gente no deja de tomar. Antes podría gastar S/80 ahora S/50, pero no deja de tomar.

—¿Cuál es el balance de las representaciones de bebidas alcohólicas hasta el momento?

Este negocio es nuevo para nosotros, estimamos que este año cerraremos con S/15 millones, el año pasado fueron S/9 millones. Hay crecimiento. Hemos tenido problemas de abastecimiento de algunas etiquetas puntuales como Chile o Argentina. Lo que hicimos a inicios de año fue sobrestockearnos, antes de cuatro a seis meses, pero ahora con ocho meses de anticipación. Aunque es un capital de trabajo inmovilizado, permite vender más cuando la competencia se quede sin producto. Pero en algunos casos nos hemos quedado dos o tres semanas sin algunas de las bodegas más vendidas. Y algunos problemas con ciertas bodegas que tuvieron dificultades por la falta de botellas.

—¿Van a optar por abastecerse de botellas de proveedores de Sudamérica o van a buscar nuevos proveedores para reducir costos?

Hay dos abastecedores en Sudamérica. Uno en Chile y otra en Bolivia. Todas las bodegas se abastecen de los mismos proveedores de botellas. Todos competimos de igual manera por los abastecedores de Sudamérica . Ya estamos haciendo contactos con China, adelantando a tener un sobreabastecimiento para no tener los problemas que tuvimos este año. Tenemos buena relación con las proveedoras de botellas de Sudamérica, por esto estamos viendo opciones. Vemos el flete con China, que puede haber bajado un poco, un 5% por el volumen, pero sale más caro no tener las botellas . Corres el riesgo de que el consumidor no solo deje tu marca sino que cambie de categoría al no tener el abastecimiento, eso es crítico. Vale la pena gastar un poco más para tener el abastecimiento de botellas para tener disponible el producto. Si bien estamos ahora tratando de solucionar todo en Sudamérica, estamos viendo las otras alternativas.

—¿Ese desabastecimiento se ha notado en las tiendas?

Se ha notado en algunos productos. Por ejemplo en algunos sabores de ‘ready to drink’ (listos para beber) como los ‘sours’ listos para tomar, o algunos sabores de Chilcano Bar, así como espumantes . Semisecos y piscos son los productos más fuertes, ahí hemos guerreado. Hay menos disponibilidad en el canal tradicional (bodegas, tiendas), sobre todo en provincias, en la selva. Tienen producto pero menos, por lo que van a dosificar bien y vana empezar el año casi en cero. Eso ha sido bueno, de alguna manera, ya que como el mercado ha tenido poco stock, cuando hemos tenido que subir precios, el negocio ha fluido .

Tabernero prevé entrar a China, India, Emiratos Árabes y Rusia

—¿Cuáles son las categorías que tienen una mayor venta?

Los vinos representan el 50% de las ventas, los piscos un 25% y los ‘ready to drink” (listos para beber) son el 15% y la diferencia son espumantes y otros tragos, que son sobre todo productos de diciembre.

—¿Qué cambios han percibido a nivel del consumidor?

Ha aumentado mucho el consumo de vinos, la gente ha aprendido a tomarlas. Y de otro lado, los ‘ready to drink’ fueron requeridos para la pandemia, porque es de consumo personal y han empezado a levantarse. Por eso hemos desarrollado formatos pequeños, con botellas de vino pequeños y en lata. Y también tenemos una línea de lata para un público más joven en las ‘ready to drink’ de marcas reconocidas de gin. Hay una mayor oferta ahora, Además también están pegando los ‘hard seltzer’ (bebidas alcohólicas carbonatadas), poco a poco, por parte de otras empresas.

- ¿Les interesa explorar esa categoría?

Sí, exploraremos esta categoría.

—¿Cuánto avanzaron las ventas a través del canal e-commerce?

Nosotros calculamos que venderemos S/1,2 millones a través del e-commerce, ha crecido mucho. Para ello hemos invertido también en herramientas digitales, para atraer a la página y se realice la compra. Ha sido una inversión fuerte el primer año. Y además en portafolio, no puedes sostener un e-commerce con 20 productos, nosotros tenemos 600. No vendemos solo Tabernero, tenemos portafolio de Backus, representaciones y otras marcas. Es más, acabamos de ganar la representación de la marca Barceló.

—¿Los sobrecostos afectarán el margen de ganancia de la compañía?

Como Tabernero vamos a mejorar nuestra rentabilidad porque hay gestión detrás, desde cómo financiarnos, cómo manejamos los procesos internos, la logística, el despacho, entre otros. Algo que hacemos es negociar con proveedores para tener mejores precios, analizar gastos. donde no hemos escatimado ha sido en la gente. Así como hacer los ajustes de precios de manera adecuada, saber cómo subirlo y hasta cuándo . Darle el mensaje adecuado a los canales.

