Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Tai Loy: “En el 2030 estaremos al menos en dos países más de América Latina”
Resumen de la noticia por IA
Tai Loy: “En el 2030 estaremos al menos en dos países más de América Latina”

Tai Loy: “En el 2030 estaremos al menos en dos países más de América Latina”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Tai Loy tiene el foco puesto en potenciar y diversificar su operación, y no solo en el Perú, donde tiene el 63% del mercado de útiles escolares. La marca apunta a alcanzar ese mismo liderazgo en Bolivia y en dos nuevos países a los que ingresará en los próximos cinco años. Actualmente, explora nuevas categorías en sus tiendas, realiza ampliaciones y abrirá seis nuevos locales en los próximos meses en el Perú. Su nuevo centro de distribución automatizado, que definen como su inversión más grande, será medular para concretar sus planes en e-commerce, abastecimiento y crecimiento.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC