Tai Loy: “En el 2030 estaremos al menos en dos países más de América Latina”

Oscar Pizarro, gerente general de Tai Loy, nos detalla esta nueva etapa para la compañía, en la que apunta a convertirse en un jugador regional relevante al 2030.

-¿Cuál es el balance de Tai Loy durante el 2025? Han cerrado el año con la inauguración de un nuevo centro de distribución.

Ha sido un año súper importante para Tai Loy, probablemente uno de los años más importantes para la compañía en cuanto a su relevancia en los últimos 10 a 15 años. En el 2025 cumplimos 60 años de trayectoria en el Perú. Además, también hemos inaugurado nuestro primer centro de distribución automatizado, de vanguardia, uno de los más modernos en el país por la tecnología que utiliza en el sistema de automatización y el nivel de la operación que se tendrá.

Y en cuanto al negocio, ha sido un año bien importante. La operación en Bolivia se ha duplicado respecto al año pasado. Eso significa que nuestra incursión en Bolivia ha sido muy exitosa. En general ha sido un año en el que estamos colocando los cimientos para otro periodo de aceleración importante.

-De hecho, tenían un plan estratégico del 2015 -2025, ¿se alcanzaron todos los objetivos que se trazaron en ese entonces?

En esos 10 años lo que hicimos fue acelerar el crecimiento de Tai Loy con adquisiciones, canal e-commerce, canal de franquicias y nuestra primera expansión internacional. Todas esas acciones hicieron que Tai Loy se consolidara como la compañía líder en útiles y juguetes en el mercado con más de 63% de ‘market share’ en útiles y más del 20% del mercado de juguetes. Somos líderes en ambas categorías y eso nos permitió también consolidarnos en categorías que en ese momento eran nuevas. También logramos alcanzar los S/1.000 millones de facturación, 130 tiendas (proyectamos 100) y hoy en día el canal e-commerce es la tienda más importante de nuestra cadena.

-¿Cuáles son los siguiente pasos?

Ahora estamos en un año donde nuevamente sentamos las bases para otro salto importante y crecimiento de la compañía. Ese salto se da en tecnología con este nuevo centro de distribución, con los nuevos sistemas con los que estamos operando; se da en internacionalización con la consolidación del mercado boliviano y los próximos países a los que saltaremos.

Y también en experiencia de compra, porque nuestras tiendas también se están transformando. Ahora hemos pasado a tener en muchos de nuestros locales un ‘check out’ lineal, que ya tenemos en el Jockey Plaza, Mallplaza Angamos, entre otras.

-¿Qué les va a permitir el nuevo centro de distribución? ¿Mayor velocidad para llegar a algunos puntos?

El centro de distribución combina varias tecnologías de robotización alemanas y chinas que permitirán automatizar el 100% del ‘picking’ o armado de pedidos. Con esto lograremos cuadriplicar la capacidad de procesamiento de pedidos, lo que implica mayor velocidad en la atención al cliente y eficiencia. Esto va a permitir que tengamos una capacidad mayor para el canal digital y para un abastecimiento mucho más rápido en las tiendas, con lo que el cliente siempre encontrará el producto a tiempo. Además, eso nos permitirá consolidar nuestra promesa de entregas de pedidos de e-commerce en un solo día.

La automatización de estos procesos no implicará menor personal sino recolocar el talento en labores más relevantes frente al cliente.

Tai Loy cumplió 60 años desde que nació en el Perú. (Foto: difusión).

-¿Cuánto se ha invertido ya en este primer centro de distribución?

Por temas de seguridad no te puedo hablar de montos de inversión, pero lo que sí te puedo decir es que esa es la inversión más grande de la historia de la compañía. Es un centro de distribución de 48.000 m2; pasamos de tener 11 puertas de distribución a 37.

-Mencionó que en los últimos 10 años ya cumplieron sus objetivos, ¿cuál es el plan estratégico en adelante? ¿Sigue siendo 10 años el horizonte o ha cambiado?

El nuevo plan de negocios de Tai Loy que hemos presentado recientemente al directorio va hasta el 2030, porque son épocas de alta turbulencia, los cambios son más rápidos y también la compañía es más grande ahora.

-¿En qué consiste?

El plan tiene que ver con cómo vemos a Tai Loy en el 2030, cuando deberá ser una compañía que esté en al menos cuatro países de América Latina. Hoy en día ya estamos en dos [países]. Además, apuntamos a que nuestra operación del canal digital tenga entregas en el mismo día y al día siguiente, y que al 2030 hayamos culminado la ampliación de nuestras tiendas.

Ahora casi todas nuestras tiendas están siendo ampliadas. Ninguna de ellas va a bajar de los 500 m², eso es casi el doble del tamaño de las tiendas que teníamos el 2015. Y esta ampliación también permite el ingreso de nuevas categorías.

-¿Cuáles son esas nuevas categorías?

Las categorías nuevas en las que vamos a seguir creciendo son accesorios de cuidado personal con nuestra nueva marca propia Kipit. Además, vamos a crecer mucho en el segmento de coleccionistas porque vemos que es una categoría complementaria a la de juguetes, pero más dirigidos para adultos que tienen nostalgia por ciertos artículos vía el coleccionismo. Es un segmento bien interesante y que globalmente ya ha superado incluso las ventas de juguetes para niños. Esa es una categoría importante para nosotros. Y vamos a seguir trabajando en todo lo que son productos tecnológicos. Por eso hoy en día vendemos celulares, tablets, laptops e impresoras mucho más que el año pasado. Estas son categorías que crecen, que se duplican o se triplican cada año para nosotros. También estamos trabajando en categorías nuevas de impulso como snacks, chocolates, y ‘blind box’.

-¿A qué apuntan?

Estamos incursionando también fuertemente en productos de arte para aficionados -ya no solo arte profesional- para el que le guste pintar, hacer ‘lettering’ o dibujar. Con todo ello queremos que Tai Loy, en los próximos 5 años, sea mucho más dinámico, más divertido, más rápido. Y, ya estamos incluyendo accesorios para mascotas en las tiendas. Está como prueba piloto en algunas y podríamos ir a más tiendas conforme se revelen los resultados.

El Tai Loy del 2030 va a mantener la esencia que tenemos, pero tendrá mucho más dinamismo. Para lograrlo se necesitaba invertir en tecnología, porque esto implica que cambies el portafolio mucho más rápido, que atiendas a las tiendas mucho más rápido y también implica que tengas un conocimiento del cliente mucho más profundo. Por eso nuestras tiendas ahora tienen sensores que permiten conocer cuántos son los clientes y a qué grupo de edad pertenecen.

-¿Cuántas tiendas tienen en Perú? Ha dicho que eran 130 tiendas, ¿incluyen también las de Bolivia?

Sí, hay 127 tiendas en Perú y tres en Bolivia.

-Mencionó también que estaban ampliando sus locales, ¿esto implica cerrar algunas ubicaciones más pequeñas?

No estamos cerrando ninguna tienda. Lo que sí hemos hecho son mudanzas y ampliaciones. Chacarilla era una tienda muy pequeñita, en el centro comercial Chacarilla y nos mudamos al frente, a una tienda de 500 m2. Y próximamente ampliaremos nuestra tienda en Plaza Norte. Hemos ampliado nuestras tiendas en Arequipa, casi se han duplicado, y en Ica casi que se ha triplicado en tamaño.

Estamos buscando que las tiendas sean más amplias y que puedan albergar todas las nuevas categorías, con un formato mucho más dinámico, espacioso y con áreas de experiencia. Las tiendas pequeñas, que son las tradicionales, se mantienen pero con un portafolio acotado para que la experiencia no se pierda.

Campaña escolar crecería al doble de lo que crece la economía este año.

-Están incursionando en una marca propia de accesorios de cuidado personal, ¿qué potencial ven en esta categoría?, ¿se trata de una representación exclusiva o una marca propia de Tai Loy?

Nosotros somos una marca muy querida por los padres de familia y son ellos quienes también necesitan accesorios para el pelo, desmaquilladores, espejos, estuches. Es una expansión natural, porque lo que queremos es brindar una solución completa a nuestros clientes. Esto inició con neceseres y nos dimos cuenta que la categoría se iba ampliando. Conforme nos íbamos enterando de qué cosas más nos pedían, fuimos agregando vinchas, lazos, esponjas de baño, de todo con la marca Kipit, que ha sido superexitosa. Somos una marca que nació como un bazar y luego nos fuimos especializando y diversificando.

-En el plan al 2030, Tai Loy estará en al menos cuatro países de América Latina, ¿ya los han definido? Hace unos años mencionó a Ecuador y Paraguay como alternativas.

Ya estamos en dos países: Bolivia y Perú. La idea es saltar a dos países más en América Latina. Actualmente estamos evaluando entre cinco o seis opciones porque obviamente se requiere todo un estudio de mercado para dar el salto y la realidad de muchos de los países latinoamericanos ha ido cambiando en estos últimos dos años.

-¿Ecuador y Uruguay de todas maneras están dentro de esas cinco o seis opciones que están evaluando?

Hay países muy atractivos. Ecuador, Uruguay, Chile y los países de Centroamérica también se muestran atractivos. Tenemos que ser muy precisos en el momento y en la forma de ingreso a un país nuevo. Esta experiencia en Bolivia nos ha enseñado mucho también y buscamos ser cautelosos en el análisis de esas inversiones.

-¿El ingreso a estos países o a los que finalmente decidan sería desde cero o podrían retomar las adquisiciones para concretar estos objetivos?

Cualquiera de las dos formas. En Bolivia entramos directo. No había un candidato ideal para la adquisición y Tai Loy tenía la oportunidad de ir directamente, empezar de cero y nos fue bien, pero no descartamos las adquisiciones para países donde pudiera haber un candidato que acelere esa expansión, porque si adquieres una compañía, compras participación preexistente.

-Han duplicado el tamaño del negocio en Bolivia en estos años, ¿qué implica eso?

En Bolivia nos ha ido super bien. Ya tenemos tres tiendas, un centro de distribución en Santa Cruz, un almacén en La Paz, más o menos 40 colaboradores. Ya tenemos una gerencia general allá y seguimos creciendo.

-Para el próximo año, ¿cuál es el el plan de aperturas que tienen tanto en Perú como en Bolivia?

Vamos a seguir creciendo en La Paz y en Santa Cruz, todavía tenemos bastante espacio en estas dos ciudades, que son las más grandes. Y en el caso de Perú, espero el próximo año abrir al menos seis tiendas, que van a estar muy enfocadas en ‘malls’, en nuevos ‘malls’ y en zonas de provincia donde todavía tenemos espacios.

Tiendas de la compañía se están transformando par que sean más grandes, con más categorías y con 'check outs' renovados para mejorar la experiencia del cliente, cuenta.

-¿Cuáles son algunas de esas provincias a las que van a llegar?

Estamos reforzando la participación de acuerdo al crecimiento de los centros comerciales. Ya teníamos tiendas en Piura y acabamos de abrir una más allí; hemos ampliado bastante el área de las tiendas. Estamos por abrir una tienda más en San Juan de Lurigancho, en Pro. Acompañamos el crecimiento de los centros comerciales y hace poco abrimos en Parque Arauco La Molina.

-¿Cómo fue la campaña navideña y cómo avanza la campaña escolar?

En la categoría de juguetes nos fue super bien, venimos creciendo a doble dígito en esta categoría. Creo que consolidamos el liderazgo en juguetes esta Navidad. Hubo también inyecciones de liquidez al mercado que hacen que el consumo esté creciendo.

Y también, hemos hecho la campaña de la preventa escolar, que es la antesala de la campaña y hemos podido ver que los distribuidores están con bastante optimismo. Creo que va a ser una campaña escolar igual o mejor que la del 2025. Ambas campañas son las más importantes para Tai Loy.

-¿Cuánto esperaban crecer frente a lo que fue la campaña navideña del año pasado?

Como mínimo a doble dígito en campaña navideña.

-¿El grueso de las compras se realiza en la segunda quincena?

Sí, ese es un tema cultural peruano. Casi el 50% de la compra de Navidad se realiza de la quincena en adelante.

-Y en cuanto a la campaña escolar, ¿cómo se espera que transcurra este año?, ¿ha iniciado en los tiempos usuales y tiene expectativa de crecimiento respecto al año pasado?

Un tema importante es que no se avizoran efectos meteorológicos fuertes como un Fenómeno de El Niño. Cuando no hay, la campaña escolar normalmente es bastante buena, estable y fluida. Además, las clases van a empezar en marzo y ha habido inyecciones de liquidez. Esos factores permiten que podamos tener una muy buena campaña escolar.

-¿Cuándo se dan los picos de campaña?

Lo fuerte de la campaña escolar será en los meses de febrero y marzo. El pico de la campaña escolar termina hacia la quincena de marzo.

-Hoy en día, ¿cuánto más o menos es el porcentaje de compras que se hace a través del e-commerce en campaña escolar?

El e-commerce, no solo en campaña escolar, representa el 10% de nuestra venta retail. Y eso ha venido creciendo en estos últimos 5 años. Todos los años ese canal crece por encima del 20%.

-En cuanto a la campaña escolar, ¿cuánto más podría crecer frente al año pasado?

Creo que es un poco pronto, pero sí creo que habrá un crecimiento positivo. Con números preliminares creo que debería ser de dos veces el crecimiento de la economía.

-Dentro de todo este plan que tienen a futuro de estar en cuatro mercados, ¿cuánto proyectan que pueda representar su participación internacional dentro de las ventas de Tai Loy al 2030?

Esperaría que por lo menos el 10% de la facturación venga de ventas internacionales al 2030. Es una estimación preliminar, pero por lo menos debería ser el 10%.

-¿Cómo se definirá Tai Loy en los próximos años y qué posicionamiento apunta a alcanzar?

La idea principal es convertirnos en un jugador regional relevante en todos los mercados y canales que atendamos. Y, en todas las categorías en la que estemos.

-Y en cuanto al canal e-commerce, ¿cuánto estiman que llegue a representar al 2030?

Yo creo que debería estar entre el 10 y el 15%.

-¿Hoy en día se observa una mayor competencia en el sector? Algunas marcas de útiles han mencionado que hay más proliferación de productos asiáticos de bajo precio, ¿su competencia también es Temu, Shein?

Creo que es parte de evolución de un mercado como el peruano. Antes de repente los competidores de Tai Loy eran más tradicionales, ahora están más en el canal moderno, el mundo online, pero es parte de la evolución. Tenemos que asegurarnos de tener ventajas competitivas sostenibles que hagan que el cliente nos prefiera a nosotros, porque naturalmente conforme el Perú siga creciendo va a haber más competencia. El tema es cómo construimos un Tai Loy que el consumidor prefiera. La competencia va cambiando, evoluciona y nosotros tenemos que evolucionar más rápido.