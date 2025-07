Pequeños electrodomésticos.

Daniel Zaplana, gerente Comercial de Taurus Perú, explica que dentro de los pequeños electrodomésticos hay tres rubros importantes: cocina, donde están las licuadoras, freidoras y arroceras, que ha crecido 7% en lo que va del año; cuidado del hogar -aspiradoras y planchas-, que ha crecido 5%; y cuidado personal, que impulsa el crecimiento continuo de toda la categoría, que crece 25%.

“Cuidado personal es una categoría en donde no participábamos el año pasado y que acabamos de lanzar como Taurus en mayo, ampliando nuestro portafolio”, explica. Han lanzado afeitadores, cortadores de pelo, alisadoras, secadoras, entre otros productos, desde mayo.

A la par, en cocina, se han enfocado en ampliar líneas con 13 SKU (productos) nuevos, con licuadoras y freidoras de aire de mayor potencia y mayor litraje. De hecho, hace poco han ingresado a la familia de productos de freidoras de aire. En cuidado del hogar, han lanzado al mercado aspiradoras verticales, una nueva tendencia que abraza el público joven.

Es así que, con el nuevo portafolio, las ventas de Taurus van creciendo a doble dígito en lo que va del año.

La marca española ingresó a la categoría de menaje con ollas y sartenes. (Foto: Taurus Perú)

Además, Zaplana resalta que también han impulsado su línea de climatización con calentadores y deshumedecedores, donde tienen una participación de aproximadamente el 30% del mercado. Este año han ampliado el portafolio con 3 nuevos SKU.

Con este crecimiento del portafolio, el ejecutivo adelanta que desde julio lanzarán la línea de menaje, con ollas y sartenes de mayor grosor y durabilidad de la mano de Promart, una línea que no tenían en el Perú. “Así, estamos ampliando nuestra presencia en ‘retail’“, detalla.

La marca ha ingresado a la categoría de cuidado personal.

Según sus proyecciones, esperan que la línea de cuidado del hogar represente el 8% de sus ventas este año, mientras que la línea de cuidado del hogar pasaría de 6% a 10%. En tanto, la nueva línea de menaje, que contará con dos colecciones inicialmente, representaría el 3% de su facturación anual. Con miras al próximo año, la expectativa es mayor y se espera que llegue a ser el 10% con el ingreso a más canales de venta.

“Es un mercado muy grande. Hemos iniciado la estrategia de ampliar nuestro portafolio desde el año pasado con nuevas categorías, con lo que esperamos que nuestra participación sea de un 8% este año”, anota.

Frío y humedad: una oportunidad

Ante los avatares del clima limeño, los deshumedecedores y calentadores han incrementado su venta. En invierno, indica el ejecutivo, la venta se dispara entre un 20% y 30%. Entre mayo y junio, resalta, el crecimiento ha sido 25% más que el año pasado a causa de un invierno adelantado.

Daniel Zaplana, gerente comercial de Taurus Perú. / HUGO PEREZ

“La temporada oficialmente es desde junio hasta agosto. Esos tres meses registran los picos de venta. Luego, la venta decrece significativamente, es muy estacional”, nos explica.

Actualmente, Taurus es la cuarta marca del mercado y con esta estrategia más agresiva apuntan a alcanzar el segundo lugar en dos años. Esto implicaría también que dupliquen su ‘market share’ actual.

¿Ha aumentado la competencia entre las marcas de pequeños electrodomésticos? Para Zaplana, sí. Asegura que hay muchas firmas y productos en el mercado, incluyendo los de origen chino que importan mayoristas del Centro de Lima. Sin embargo, afirma que apelan a su experiencia de una década en el país y de más de 20 años en el mundo corporativo.

¿Aliexpress y Temu también impactan en su sector? El ejecutivo asegura que no, ya que la marca ofrece un servicio posventa y centros de atención, respaldo que no tienen las marcas ‘online‘ chinas, indica. “El consumidor valora el trato posventa, la calidad y acceso a los repuestos. El 58% de los consumidores no busca solo el precio bajo sino un equilibrio entre calidad y precio”, afirma.

A nivel de ticket, el ejecutivo comenta que en pequeños electrodomésticos el promedio es de S/299, mientras que llega a ser de S/399 o S/499 en el caso de los productos de climatización.